Sau “Lằn Ranh”, Mạnh Trường trở lại với vai diễn gai góc trong “Bước chân vào đời”

Sau khi khép lại hành trình ở Lằn Ranh , Mạnh Trường tiếp tục xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV3 với một hình ảnh khác hẳn: Gai góc, cô độc và nhiều dằn vặt nội tâm trong bộ phim mới Bước chân vào đời , phát sóng từ 20h thứ 2, 3, 4 hàng tuần, bắt đầu ngày 23/02/2026.

Bộ phim xoay quanh hành trình trưởng thành đầy va đập của ba chị em Lê Thanh Thương – Lê Thanh Trang – Lê Tuấn Minh sau biến cố mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn.

Được nuôi dưỡng trong yêu thương và sự bao bọc, họ chưa từng chuẩn bị cho việc phải tự mưu sinh giữa thành phố đầy cạm bẫy. Khi điểm tựa gia đình sụp đổ, Thương, chị cả mới 24 tuổi buộc phải đứng lên gánh vác tất cả.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại giỏi nhưng chỉ xin được dạy hợp đồng tại một trường cấp 2, Thương vừa đi dạy vừa làm thêm nhiều việc để lo cho em gái học đại học và em trai lớp 11. Sự hy sinh và bao bọc quá mức của cô nhiều khi lại trở thành áp lực, tạo nên những xung đột trong chính gia đình mình.

Trang, cô em gái xinh đẹp, cá tính mang khát vọng đổi đời mãnh liệt. Tin vào lợi thế ngoại hình, thích nghĩ lớn nhưng thiếu trải nghiệm, Trang dễ bị cuốn vào những lựa chọn liều lĩnh. Minh, cậu em trai tuổi 17, nổi loạn và bốc đồng. Không muốn là gánh nặng cho các chị, Minh lao vào làm thêm, va chạm xã hội quá sớm và liên tiếp gây ra những sai lầm.

Tuyến tình cảm của phim cũng nhiều trắc trở. Thương có mối tình đầu với Quân (Huỳnh Anh), một giảng viên đại học tử tế, ấm áp. Quân yêu và thương hoàn cảnh của Thương, nhưng chính sự non nớt, thiếu bản lĩnh khiến anh dần nhận ra mình chưa đủ sức làm chỗ dựa cho người con gái mang quá nhiều gánh nặng gia đình. Sự phản đối từ gia đình Quân càng khiến mối quan hệ thêm thử thách.

Trong khi đó, Mạnh Trường vào vai Trần Lâm, một người đàn ông mang quá khứ nhiều tổn thương. Bố mẹ ly hôn, theo bố ra nước ngoài từ năm 14 tuổi nhưng luôn sống trong cảm giác bị bỏ rơi, Lâm lớn lên với lớp vỏ ngoài lạnh lùng, bất cần. Anh trách mẹ vì đã từ bỏ quyền nuôi mình và hình thành cơ chế “tự vệ” bằng sự xa cách. Nhân vật Trần Lâm hứa hẹn là điểm nhấn tâm lý khi ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một người đàn ông đầy cô độc.

Bên cạnh các nhân vật trung tâm, phim còn có sự góp mặt của Hoàng Anh Vũ trong vai một doanh nhân thành đạt nhưng thực dụng; Lê Bống vào vai cô giáo trẻ hiền lành – người kéo Minh ra khỏi những tháng ngày tăm tối; cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Mai Nguyên… góp phần tạo chiều sâu cho những xung đột gia đình và thế hệ.

Bước chân vào đời không khai thác đề tài mới, nhưng chạm vào câu chuyện rất thật của người trẻ hôm nay: lớn lên trong yêu thương nhưng thiếu kỹ năng đối diện nghịch cảnh. Phim không né tránh những vấp ngã, lừa lọc và mất mát, song vẫn giữ lại ánh sáng của tình thân và niềm tin vào sự tử tế.

Sau Lằn Ranh , màn tái xuất của Mạnh Trường trong một vai diễn nhiều nội tâm cùng câu chuyện giàu tính thời sự được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho khung giờ vàng VTV3 đầu năm 2026.