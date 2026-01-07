Sau hơn 2 thập kỷ, đây được coi là câu hỏi Olympia có nội dung "thiếu nghiêm túc" nhất

Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, bước sang năm thứ 25, Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn được xem là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh THPT trên phạm vi cả nước. Không chỉ là nơi kiểm tra kiến thức, chương trình còn nổi tiếng bởi hệ thống câu hỏi khó, yêu cầu tư duy nhanh, sâu và chính xác.

Dẫu vậy, bên cạnh những câu hỏi thuần học thuật, Olympia đôi khi xuất hiện các câu hỏi mang tính mẹo hoặc nghiêng về xã hội, đòi hỏi sự tinh ý và phản xạ tức thời. Trong điều kiện thi đấu căng thẳng, không ít thí sinh dễ rơi vào “bẫy” dạng câu hỏi này. Có ý kiến cho rằng đây là cách kiểm tra sự hiểu biết toàn diện, nhưng cũng không ít người nhận xét rằng một số câu hỏi đã đi chệch mục tiêu cốt lõi của một cuộc thi kiến thức, từ đó gây tranh luận.

Một trong những trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là câu hỏi Về đích của thí sinh Công Phúc tại Tuần 2, Tháng 1, Quý 1 năm 2020. Câu hỏi này bị cho là vượt ra ngoài phạm vi kiến thức phổ thông lẫn hiểu biết xã hội thông thường.

Nội dung câu hỏi như sau: "Trong series 'Các nhà vô địch giờ ra sao?' của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm 20, nhà cựu vô địch nào có biệt danh vui là 'ông tổ nghề rửa bát'?".

Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những câu hỏi bị cho là “kém nghiêm túc” nhất trong hơn 25 năm lịch sử của Olympia. Với giá trị 10 điểm, câu hỏi này khiến cả bốn thí sinh trên sàn đấu lẫn khán giả trong trường quay đều lúng túng. Sau vài giây do dự, Công Phúc đưa ra đáp án không mấy chắc chắn là Phan Đăng Nhật Minh, nhưng đó không phải câu trả lời đúng. Ba thí sinh còn lại cũng không thể đưa ra đáp án.

Sau đó, MC Diệp Chi công bố đáp án chính xác là Phan Minh Đức - nhà vô địch Olympia năm thứ 10, đồng thời giải thích: “Đây là câu hỏi không kiểm tra kiến thức học thuật mà nhằm thử thách tình yêu và sự hiểu biết về Olympia”.

Ngay khi chương trình phát sóng, câu hỏi này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận. Phần đông ý kiến cho rằng dạng câu hỏi như vậy không phù hợp với một cuộc thi kiến thức, dù mang yếu tố vui vẻ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số của thí sinh, đặc biệt khi xuất hiện ở phần thi Về đích.

Một số bình luận tiêu biểu dưới video phần thi cho rằng câu hỏi quá đánh đố, thí sinh đã phải tập trung học tập và mở rộng kiến thức xã hội, khó có thể ghi nhớ những chi tiết mang tính “hậu trường” của chương trình. Thậm chí có người đặt dấu hỏi về chất lượng ngân hàng câu hỏi của Olympia.

Đã 5-6 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến những câu hỏi gây tranh cãi trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia, câu hỏi này vẫn thường được gọi tên đầu tiên. Và cho tới hiện tại, không ít khán giả vẫn giữ nguyên băn khoăn vì sao chương trình lại đưa một câu hỏi như vậy vào đề thi, nhất là ở một phần thi có tính quyết định cao.

