Sau Hòa Minzy, GREY D, Tùng Dương kéo cả "bạn cùng tuổi Hợi" Nguyễn Văn Chung lên sân Mỹ Đình

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, “Anh tài” Nguyễn Văn Chung là cái tên tiếp theo được ê-kíp Tùng Dương công bố góp mặt trong Live-concert “Bay về phía mặt trời”, diễn ra tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Hai nghệ sĩ sẽ hội ngộ trong chương “Cội nguồn - Di sản”, phần dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam. Theo ê-kíp, vé các zone của chương trình sẽ chính thức mở bán vào 12h trưa ngày 28/10/2026.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung, hai “chú Ỉn” cùng sinh năm 1983, sẽ hội ngộ trên sân Mỹ Đình tối 19/12. Ảnh: BTC

Tùng Dương tiết lộ, ở chương này anh dự kiến thể hiện một loạt sáng tác của Nguyễn Văn Chung. Việc chính tác giả có mặt trên sân khấu được kỳ vọng sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn câu chuyện và cảm xúc gửi gắm trong từng ca khúc. Còn Nguyễn Văn Chung xuất hiện với vai trò gì, lúc nào, nam ca sĩ và ê-kíp sản xuất vẫn giữ kín. Riêng nhân vật chính thì không ngại “nhận việc” trước:

“Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!”, Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh nói.

Định giữ kín để làm bất ngờ, cuối cùng vẫn “không nhịn được”

Theo Tùng Dương, ban đầu anh định giấu kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung đến phút chót để tạo bất ngờ cho khán giả. Nhưng sau đó, nam ca sĩ quyết định công bố sớm vì muốn chia sẻ niềm vui khi có người bạn thân đồng hành ở một cột mốc âm nhạc đáng nhớ. Dù vậy, anh vẫn “úp mở” đến cùng:

“Hy vọng rằng hai ‘chú Ỉn’ này sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thật đặc biệt, vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút hài hước, tinh nghịch đúng như tình bạn của chúng tôi ngoài đời. Còn Chung sẽ xuất hiện ở vai trò gì cụ thể thì tôi sẽ bí mật để dành sự bất ngờ cho khán giả”.

Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo được công bố của Live-concert “Bay về phía mặt trời”. Ảnh: BTC

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ cho biết luôn sẵn lòng ủng hộ bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong đêm diễn đánh dấu chặng đường quan trọng của anh. Với Nguyễn Văn Chung, được góp mặt trong dấu mốc của bạn mình đã là điều đáng quý, đảm nhận vai trò nào không phải chuyện anh đặt nặng. “Tùng Dương muốn tôi ở vị trí nào, tôi cũng vui vẻ nhận lời”, anh khẳng định. Đây cũng là dịp để nam nhạc sĩ thử sức ở một không gian biểu diễn quy mô lớn, với cách dàn dựng khác hẳn những sân khấu quen thuộc.

Sự kết hợp giữa một Tùng Dương giàu năng lượng, luôn “cháy” hết mình trên sân khấu và một Nguyễn Văn Chung hiền lành, thư sinh, quen với những ca khúc chạm cảm xúc người nghe được xem là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của đêm diễn trước 40.000 khán giả.

Tình bạn bắt đầu từ Đại lễ A80, “phong thủy” hợp ở Mỹ Đình

Hai nghệ sĩ cùng sinh năm 1983, cùng tuổi Hợi, nhưng chỉ thực sự thân thiết từ năm ngoái. Mối duyên bắt nguồn từ ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Nguyễn Văn Chung, được Tùng Dương thể hiện trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” nhân dịp Đại lễ A80 tại SVĐ Mỹ Đình. Mới đây, Tùng Dương tiếp tục hát “Khát vọng vinh quang” của nam nhạc sĩ trước trận chung kết ASEAN Cup 2026, cũng trên sân Mỹ Đình.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp Đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, Tùng Dương chia sẻ.

Hai nghệ sĩ thân thiết từ dịp Đại lễ A80 và nhiều lần kết hợp trên sân Mỹ Đình. Ảnh: BTC

Nam ca sĩ còn cho rằng “phong thủy” của hai người rất hợp mỗi khi kết hợp ở Mỹ Đình, nên show lớn nhất sự nghiệp của anh diễn ra tại đây thì không thể thiếu Nguyễn Văn Chung. Ngoài đời, cả hai thường xuyên trêu chọc, “bắt bẻ” nhau trên mạng xã hội, không ai chịu nhường ai. Nhưng sau những màn đối đáp tinh nghịch ấy là sự chân thành, tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau. Đó cũng là lý do Tùng Dương muốn cuộc hội ngộ trên sân khấu mang tinh thần tự nhiên, thoải mái, thay vì một màn kết hợp sắp đặt theo khuôn mẫu.

Phong cách âm nhạc của hai người khá khác biệt. Tùng Dương nổi tiếng với cá tính nghệ thuật mạnh, không ngừng tìm tòi cách thể hiện mới, trong khi Nguyễn Văn Chung được công chúng nhớ đến qua những sáng tác giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự, dễ kết nối với nhiều thế hệ khán giả.

“Bay về phía mặt trời” đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Ảnh: BTC

“Bay về phía mặt trời” là Live-concert đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Đêm diễn được đầu tư với sân khấu dài 90m, gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại, cùng dàn khách mời thuộc nhiều thế hệ.