Sau gần 40 năm tôi mới nhận ra đây là người có EQ lẫn IQ cao nhất Tây Du Ký: không phải Tôn Ngộ Không hay Đường Tăng

Tây Du Ký là tác phẩm kinh điển gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á. Qua hàng chục năm, bộ phim vẫn liên tục được phát sóng lại và luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, điều thú vị là cách nhìn nhận về các nhân vật trong Tây Du Ký thường thay đổi theo độ tuổi và trải nghiệm sống của người xem.

Khi còn nhỏ, phần lớn khán giả đều dành sự ngưỡng mộ cho Tôn Ngộ Không – nhân vật mạnh mẽ, dũng cảm, sở hữu 72 phép thần thông và luôn xông pha tuyến đầu. Trư Bát Giới cũng được yêu thích nhờ tính cách hài hước, gần gũi. Trái lại, Sa Tăng – người luôn lặng lẽ đi sau, gánh hành lý và ít khi thể hiện bản thân lại thường bị xem là mờ nhạt, thậm chí yếu kém.

Thế nhưng, khi xem lại Tây Du Ký ở tuổi trưởng thành, đặc biệt là sau khi đã bước vào môi trường làm việc thực tế, nhiều người mới nhận ra: Sa Tăng mới chính là nhân vật sở hữu cả EQ lẫn IQ cao nhất trong đoàn thỉnh kinh.

Hiểu rõ vị trí của bản thân trong tập thể

Trước khi theo Đường Tăng đi lấy kinh, Sa Tăng từng là Quyển Liêm Đại tướng trên thiên đình. Chỉ vì một sơ suất trong Hội Bàn Đào, ông bị giáng xuống trần gian, chịu hình phạt nặng nề và bị đày xuống sông Lưu Sa. Chính quá khứ đó khiến Sa Tăng thấm thía hậu quả của sai lầm và hiểu rõ giá trị của cơ hội sửa sai.





Khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng, Sa Tăng nhận thức rất rõ vai trò của mình trong tập thể. Ông không có phép thuật vượt trội như Tôn Ngộ Không, cũng không giỏi xoay xở hay hoạt ngôn như Trư Bát Giới. Vì vậy, Sa Tăng lựa chọn trở thành người hỗ trợ, giữ ổn định nội bộ và đặt mục tiêu chung lên trên lợi ích cá nhân.

Trong nhiều tình huống căng thẳng, đặc biệt là khi xảy ra mâu thuẫn giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, Sa Tăng thường là người đứng ra hòa giải, khuyên nhủ và giữ cho đoàn thỉnh kinh không rơi vào nguy cơ tan rã. Đây là biểu hiện rõ ràng của trí tuệ cảm xúc cao: biết khi nào cần lên tiếng, khi nào nên im lặng vì đại cục.

Không nhu nhược, mà là điềm tĩnh và tỉnh táo

Việc Sa Tăng ít khi chủ động giao chiến khiến nhiều người lầm tưởng ông yếu kém. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Sa Tăng chỉ lựa chọn ra tay khi thực sự cần thiết. Trường hợp Lục Nhĩ Mỹ Hầu – kẻ giả mạo Tôn Ngộ Không – là minh chứng rõ ràng nhất.

Khi nhận ra kẻ mạo danh mang bản tính hung ác, sát sinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tu hành của cả đoàn, Sa Tăng không còn giữ thái độ trung lập. Ông sẵn sàng đứng về phía chính nghĩa, cùng các sư huynh loại bỏ mối nguy, bảo vệ mục tiêu chung. Điều này cho thấy Sa Tăng không phải là người “dĩ hòa vi quý” một cách mù quáng, mà biết rõ giới hạn của sự nhẫn nhịn.

Khiêm tốn, biết hạ cái tôi để hòa hợp với “đồng đội”

Trong mối quan hệ với các sư huynh, Sa Tăng luôn giữ thái độ khiêm nhường và tôn trọng. Dù năng lực không hề thua kém Trư Bát Giới, ông vẫn chủ động nhường nhịn, không tranh công, không tìm cách thể hiện bản thân. Với Đường Tăng, Sa Tăng luôn lễ phép, tận tụy và trung thành.

Đáng chú ý, Tôn Ngộ Không – người có cá tính mạnh và cái tôi rất cao – lại luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Sa Tăng. Mỗi khi Ngộ Không mắc lỗi và bị Đường Tăng trách phạt, Sa Tăng thường là người đứng ra nói đỡ, giúp hạ nhiệt căng thẳng. Chính sự công tâm, chính trực và không thiên vị ấy khiến Sa Tăng trở thành nhân vật được cả hai bên tin tưởng.

Trong môi trường công sở, Sa Tăng chính là hình mẫu của một “đồng nghiệp lý tưởng”: không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn đóng vai trò giữ cho tập thể vận hành trơn tru.





Tránh xung đột không cần thiết, giữ ổn định lâu dài

Trên hành trình thỉnh kinh, Sa Tăng hiếm khi chủ động tranh chấp hay xung phong đứng mũi chịu sào. Không phải vì sợ hãi, mà vì ông hiểu rõ phân công vai trò trong tập thể. Tôn Ngộ Không phù hợp đối đầu trực diện, Trư Bát Giới hỗ trợ, còn Sa Tăng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Đường Tăng và giữ hậu phương ổn định.

Sự điềm tĩnh và thận trọng này giúp Sa Tăng tránh được những rắc rối không đáng có, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho cả đoàn. Đây cũng là bài học quen thuộc với những người đã đi làm lâu năm: không phải lúc nào xông pha cũng là tốt, quan trọng là biết giữ vị trí phù hợp để đi đường dài.

Nếu Tôn Ngộ Không đại diện cho sự bốc đồng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Trư Bát Giới tượng trưng cho bản năng và sự buông thả, thì Sa Tăng chính là hình ảnh của người trưởng thành: hiểu chuyện, biết mình biết người, biết tiến – biết lùi.

Xem Tây Du Ký ở tuổi trưởng thành, nhiều người mới nhận ra rằng: trong một tập thể, người thực sự thông minh không phải là người nổi bật nhất, mà là người giữ được sự cân bằng, ổn định và bền bỉ. Và ở phương diện đó, Sa Tăng chính là nhân vật có cả EQ lẫn IQ cao nhất trong hành trình thỉnh kinh.