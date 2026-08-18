Sau cánh cửa lớp học, không gian sống tại Solaria Rise tặng con điều gì?

"Cần cả ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ" - đó là câu ngạn ngữ khi nói về việc giáo dục trẻ em. Nhưng tuổi thơ ở đô thị lớn hôm nay đang mất dần "ngôi làng" ấy. Nhiều bạn nhỏ lớn lên giữa bốn bức tường, đi thang máy nhiều hơn đi bộ, biết tên nhân vật hoạt hình nhiều hơn tên các nhóc tì hàng xóm.

Nhưng tại Solaria Rise - dự án thuộc khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) - ba mẹ có thể tìm thấy mảnh ghép tuổi thơ quý giá nhất để dành tặng con: Một cộng đồng nơi con được dưỡng nuôi và lớn lên.

Từ những người bạn nhỏ, hàng xóm kế bên nhà

Hỏi bất kỳ ai về ký ức tuổi thơ đẹp nhất, hiếm ai kể về một tiết học trong lớp, mà thường là những buổi chiều chạy nhảy ngoài sân, kỷ niệm với đám bạn hàng xóm, hay đơn giản là mùi cỏ tươi ngay hiên nhà sau cơn mưa. Bởi những bài học định hình một đứa trẻ sâu sắc nhất - là sự tự tin, lòng bao dung, biết kết nối, yêu thiên nhiên và biết mình thuộc về đâu - phần lớn diễn ra ngoài cánh cửa lớp học. Và một tổ ấm tốt cho con, chính là nơi khơi mở và nuôi dưỡng những phẩm chất ấy.

Không gian sống giàu trải nghiệm tại "thành phố có sông ôm" Waterpoint.

An cư ở Solaria Rise, bên cạnh lộ trình học tập xuyên suốt với hệ thống trường liên cấp ngay trong khu đô thị, con còn có "ngôi trường" khác là cộng đồng cư dân văn minh và môi trường sống giàu trải nghiệm.

Ở khu vui chơi trẻ em hay bên hồ bơi, con có thể thu nạp bộ kỹ năng nằm ngoài giáo trình lên lớp: Cách bắt chuyện với một người bạn mới, biết xếp hàng chờ đến lượt, chủ động sẻ chia. Đó là nền tảng để cư dân nhí xây dựng kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và cách cư xử văn minh. Qua từng trải nghiệm nhỏ mỗi ngày, con lại trưởng thành và tự lập hơn.

Những "lớp học không tường ngăn" dành cho con trẻ tại Waterpoint.

Rời khỏi không gian vui chơi, mảng xanh liên hoàn và cung đường dạo bộ ven sông mời gọi con đến với giờ học về thiên nhiên và vận động. Con được chạy nhảy dưới ánh nắng, quan sát cây cỏ và khám phá thế giới quanh mình. Đó cũng là cách tình yêu thiên nhiên và lối sống năng động trong con được hình thành từ những năm tháng đầu đời.

Ở Solaria Rise, con có một tuổi thơ được vun đắp bởi không gian sống giàu trải nghiệm và cộng đồng đầy gắn kết.

Hơn cả, đó còn là bài học vô giá về tình làng nghĩa xóm. Khi trường học chỉ cách nhà vài phút đi bộ, những người bạn cùng lớp cũng có thể là hàng xóm, bạn cùng khu phố. Cảm giác "cả xóm biết mặt nhau" - điều tưởng đã biến mất khỏi đời sống đô thị - lại được nuôi dưỡng một cách tự nhiên như thế.

Đến một cộng đồng đa thế hệ đã hiện hữu

Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất mà tổ ấm tại Solaria Rise mang đến cho con trẻ là "cảm thức thuộc về". Lớn lên giữa một cộng đồng đa thế hệ đã hiện hữu tại Waterpoint, con học được bài học nền tảng cho cả cuộc đời: Cảm giác mình là một phần của nơi chốn, được bao bọc và được dõi theo trên mỗi bước trưởng thành.

Nam Long Family Day góp phần thổi bùng sức sống thực của khu đô thị.

Nếp sống ấy được nuôi dưỡng bởi cả một hệ sinh thái cộng đồng. Những tiện ích chung như quảng trường trung tâm, tổ hợp thể thao, The Flux Waterpoint là nơi các gia đình gặp gỡ và kết nối mỗi ngày. Còn sự kiện như Nam Long Family Day 2026 - Beat As One, Waterpoint Adventure Fest diễn ra vào dịp lễ 30/4-1/5, hội hoa xuân… lại góp phần lan tỏa lối sống đầy gắn kết tại Waterpoint.

Hàng trăm em nhỏ cùng bố mẹ tham gia Kids Camp FunFest.

Và nếu có một dịp gần nhất để nhìn rõ sức sống thực của cộng đồng cư dân nơi đây, thì có lẽ là Kids Camp FunFest - lễ hội trải nghiệm ngoài trời dành cho gia đình tại công viên xanh ven sông trong lòng đại đô thị Waterpoint, vừa diễn ra vào 25 - 26.07.2026. Hơn 1.200 lượt khách đã cùng nhau tạo nên hai ngày cuối tuần ngập tràn tiếng cười và khoảnh khắc gắn kết giữa không gian xanh rộng mở.

Những thử thách tại ngày hội cộng đồng giúp con khám phá giới hạn bản thân và nuôi dưỡng tinh thần không bỏ cuộc.

Vượt trên khuôn khổ sân chơi cho cư dân, chuỗi sự kiện cộng đồng diễn ra định kỳ là hình ảnh phản chiếu của chính nếp sống thường ngày tại Solaria Rise, Waterpoint. Ở đó, cư dân nhí được vận động, vui chơi ngoài trời và được trưởng thành cùng nhau. Còn với ba mẹ, đó có thể là câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi lớn nhất khi chọn chốn an cư: Đây có phải là nơi mình muốn con lớn lên không?

Trên tất cả, đây cũng là cơ hội để mỗi người thấu hiểu hơn về giá trị thực mà Nam Long đang bền bỉ vun đắp cho cộng đồng cư dân, thổi bùng sức sống thực của một "thành phố có sông ôm".

Khách hàng mua căn hộ Solaria Rise được hưởng ưu đãi từ Nam Long Club và Chương trình mở rộng với chiết khấu lên đến 2%. Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng đồng thời chiết khấu 2% cho khách mua căn Studio và 1PN+1, 3% cho căn 2PN. Khách hàng sở hữu căn hộ 2PN còn được tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng qua chương trình "Kiến tạo tổ ấm".