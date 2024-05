Sau buổi họp lớp kỷ niệm 25 năm ra trường, 24 người rời nhóm chung, 13 người khác "block" bạn cũ cắt đứt liên lạc

* Dưới đây là chia sẻ của Từ Vân (Trung Quốc) về buổi họp lớp sau 25 năm tốt nghiệp của mình trên tờ aboluowang:

Mọi người từng tham gia các buổi họp lớp chưa? Một số người đến họp lớp để hàn huyên tâm sự, thắt chặt tình cảm giữa các bạn học cũ, trong khi một số khác lại có những lý do riêng để tham dự.

01. Phụ nữ thích so sánh gia đình

Nếu để ý khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các nữ sinh thường rất thích so sánh xem ai xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp hơn với nhau. Sau khi tốt nghiệp, ai cũng đều trải qua những thay đổi lớn trong cuộc đời, nhiều bạn nữ vì thế mà rất thích tham gia các buổi họp lớp để "đánh bóng" và khoe khoang bản thân. Từ việc trước kia so sánh nhan sắc đến nay là so sánh xem ai cưới được chồng giàu, được gia đình chồng chiều chuộng, ai lại trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tạo dựng nên sự nghiệp.

Thông báo về buổi họp lớp được gửi đi từ hai tháng trước, một số bạn nữ lớp của tôi đã bắt đầu đi uốn tóc, làm móng... chỉ để trông mình thật lộng lẫy, tỏa sáng ngời ngời vào ngày hôm đó. Những bạn gái có lối sống giản dị, cuộc sống hôn nhân bình thường, sau buổi họp lớp này, họ không muốn tham gia nữa vì cảm thấy ngộp thở vô cùng.

02. Đàn ông thích so sánh sự nghiệp

Phụ nữ so sánh gia đình, còn đàn ông thì lại so sánh sự nghiệp. Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi người nhìn chung đều ngang hàng nhau. Nhưng sau khi bước vào xã hội, qua những năm tháng cố gắng, một số người trở thành nhân viên văn phòng bình thường, trong khi đó những người khác lại đỗ vào công chức, hoặc tự mình kinh doanh và trở thành chủ doanh nghiệp. Khi mọi người gặp lại nhau, sự ngây thơ trong sáng ngày nào của tuổi học trò gần như đã biến mất mà thay vào đó, buổi họp lớp đã trở thành nơi khoe mẽ sự giàu có, sự nghiệp.

03. Người đến vì mục đích mở rộng quan hệ

Không ít người khi tham dự buổi họp lớp là vì muốn tìm cơ hội mở rộng mối quan hệ cho công việc của bản thân trong tương lai. Khi thấy bạn học ngày xưa giờ thành công và được xã hội trọng dụng, nếu muốn kết giao cũng không có nhiều cơ hội. Lúc này, buổi họp lớp chính là dịp để họ tiếp cận và xây dựng mối quan hệ, đôi khi còn nịnh nọt nữa. Chính điều này khiến những người bạn đang thành công nghe xong chỉ muốn chạy mất dép.

04. Người đến để khoe khoang

Sau khi tốt nghiệp, có những người thành công trong sự nghiệp và họ muốn tận dụng mọi dịp để khoe khoang về những thành tựu của mình. Đặc biệt là trong buổi họp lớp, họ càng muốn lăng xê bản thân hơn.

Trong buổi họp, họ nói chuyện rôm rả, kể lể về những vất vả mà họ đã trải qua trong những năm qua, về bao nhiêu mối quan hệ họ có, và bao nhiêu nguồn lực, tiền tài, vật chất mà họ sở hữu. Lúc này đây, không ai dám ngắt lời họ, buổi họp lớp tựa như một buổi diễn thuyết về những thành công của họ.

Tất nhiên, không phải buổi họp lớp nào cũng có những điều nghịch lý như vậy. Phần lớn các buổi họp lớp đều rất tốt đẹp, hy vọng mọi người đều giữ vững tấm lòng chân thành ban đầu, để tình bạn thuở học trò mãi mãi tồn tại.

Bạn đã tham gia buổi họp lớp nào chưa, và bạn có cảm nhận như thế nào về nó?

