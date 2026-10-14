Sau buổi họp đầu năm, phụ huynh được tặng roi mây, mục đích của giáo viên chủ nhiệm là gì?

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm phụ huynh rời khỏi lớp sau buổi họp đầu năm học mới. Điều gây chú ý là trên tay mỗi người đều cầm một cây roi mây thay vì những món đồ người ta thường thấy.

Câu chuyện về những chiếc roi mây này nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều dân mạng bình luận, tò mò câu chuyện và mục đích phía sau món quà này của cô giáo. Nhiều ý kiến người xem hài hước cho rằng học sinh hẳn sẽ phải dè chừng khi thấy bố mẹ mang món quà khác lạ này về nhà sau buổi họp phụ huynh. Bên cạnh đó, lại có không ít ý kiến băn khoăn về việc sử dụng đòn roi trong việc giáo dục học sinh.

Chiếc roi mây trở thành tâm điểm chú ý sau khi buổi họp phụ huynh đầu năm kết thúc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, đoạn clip trên được ghi lại sau buổi họp phụ huynh đầu năm học 2026-2027 của lớp 10A8, Trường THPT C Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình). Chia sẻ câu chuyện trên Dân Trí, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Chủ nhiệm lớp 10A8, cho biết ý tưởng tặng quà, trong đó có roi mây xuất phát từ mong muốn tạo một chút bất ngờ, mang lại không khí vui vẻ cho phụ huynh sau buổi họp lớp.

Cô Quỳnh Anh chia sẻ món quà tâm điểm của buổi họp phụ huynh là chiếc roi mây. Cô đã thắt nơ hồng cho những chiếc roi mây tặng phụ huynh có con là học sinh nữ và nơ xanh cho phụ huynh có con là học sinh nam.

Theo cô, mỗi lần nhìn thấy món quà, học sinh sẽ nhớ lời cô dặn, từ đó có thêm ý thức chăm chỉ học tập. Cô khẳng định việc tặng roi mây không nhằm cổ súy bạo lực như một số ý kiến trên mạng xã hội. Phụ huynh khi nhận món quà từ cô cũng rất vui vẻ, không hề có suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí, một số phụ huynh không thể tham dự buổi hợp còn nhờ cô gửi quà về.

Chia sẻ thêm trên Dân Trí, cô Quỳnh Anh nói chiếc roi mây trong câu chuyện mang ý nghĩa thông điệp nhiều hơn là một vật dụng để đánh phạt. Điều cô muốn gửi gắm không nằm ở chiếc roi mà ở sự quan tâm, trách nhiệm của cha mẹ đối với quá trình trưởng thành của con.