Sau 5 năm làm nội trợ toàn thời gian, tôi nhận ra điều khiến phụ nữ kiệt sức nhất không phải việc nhà - mà là áp lực tài chính khi không có thu nhập riêng

Đó là câu nói mà rất nhiều phụ nữ nội trợ toàn thời gian ở Việt Nam từng nghe qua. Nhưng càng sống lâu trong guồng quay ấy, nhiều người càng nhận ra: điều khiến họ áp lực nhất không phải lau nhà, nấu cơm hay đưa đón con, mà là cảm giác làm việc cả ngày nhưng không có thu nhập, không có ngày nghỉ và đôi khi… không có quyền chủ động tiền bạc.

Sau 5 năm ở nhà chăm con, chị Hương (42 tuổi, Hà Nội) nói điều khiến chị mệt mỏi nhất không phải công việc nhà, mà là cảm giác “mất quyền kiểm soát tài chính”.

“Tôi từng đi làm văn phòng với mức lương gần 18 triệu đồng/tháng. Khi nghỉ việc để chăm con thứ hai, tôi nghĩ chỉ vài năm thôi rồi sẽ quay lại. Nhưng càng ở nhà lâu, tôi càng thấy mình bị động về tiền bạc”, chị kể.

Nội trợ toàn thời gian: Công việc không lương nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng

Một ngày của chị Hương bắt đầu từ 5h30 sáng.

- Chuẩn bị bữa sáng

- Đưa con đi học

- Đi chợ

- Dọn dẹp

- Nấu ăn

- Đón con

- Kèm học

- Giặt giũ

- Ru con ngủ

“Có hôm 10 giờ tối mới được nằm xuống, nhưng đầu vẫn nghĩ mai ăn gì, tiền học tháng này đóng chưa, gas sắp hết chưa”, chị nói.

Điều đáng nói là khối lượng công việc ấy nếu thuê ngoài ở các thành phố lớn hiện nay sẽ tốn không ít tiền.

Chỉ tính sơ:

- Giúp việc theo giờ: 4–6 triệu/tháng

- Đưa đón con: 2–4 triệu/tháng

- Gia sư: 3–5 triệu/tháng

- Nấu ăn: 3–4 triệu/tháng

- Chăm trẻ: 7–10 triệu/tháng

Tổng cộng có thể lên tới 15–25 triệu đồng/tháng.

Nhưng vì đây là công việc “người nhà làm cho nhau”, nên rất nhiều phụ nữ cảm thấy công sức của mình bị xem là hiển nhiên.

Áp lực lớn nhất: Không có thu nhập nhưng vẫn phải quản cả dòng tiền gia đình

Nhiều phụ nữ nội trợ hiện nay không chỉ chăm con mà còn là người trực tiếp quản chi tiêu trong nhà:

- Tiền chợ

- Tiền điện nước

- Tiền học

- Tiền thuốc men

- Các khoản phát sinh

Tuy nhiên, nghịch lý là họ quản tiền nhưng lại không thật sự có tiền riêng.

Chị Lan (39 tuổi, TP.HCM) kể rằng có thời gian chị gần như không dám mua gì cho bản thân.

“Mỗi tháng chồng chuyển tiền sinh hoạt khoảng 20 triệu đồng cho cả nhà 4 người. Tôi phải cân từng khoản. Có hôm muốn mua bộ skincare hơn 700.000 đồng cũng suy nghĩ mấy tuần”, chị kể.

Theo chị, điều khiến nhiều phụ nữ nội trợ dễ rơi vào stress tài chính là:

- Không còn thu nhập cá nhân

- Không có quỹ riêng

- Khoảng trống nghề nghiệp kéo dài

- Cảm giác phụ thuộc kinh tế

“Điều đáng sợ nhất là mình bắt đầu thấy bản thân không còn tạo ra giá trị tài chính nữa”, chị nói.

Nhiều phụ nữ bắt đầu làm thêm để “thở được về tiền”

Đó cũng là lý do vài năm gần đây, rất nhiều phụ nữ chọn kiếm thêm thu nhập ngay cả khi vẫn ở nhà chăm con.

Các công việc phổ biến gồm:

- Bán hàng online

- Affiliate

- Viết content tại nhà

- Livestream

- Làm cộng tác viên chốt đơn

- Làm đồ ăn online

- Nhận việc freelance

Thu nhập có thể không quá lớn, chỉ 3–7 triệu đồng/tháng, nhưng lại giúp họ giảm áp lực tâm lý rất nhiều.

Chị Mai (45 tuổi, Đà Nẵng) cho biết sau khi bán đồ ăn online buổi sáng, chị bắt đầu có “quỹ riêng”.

“Mỗi tháng tôi để được khoảng 2 triệu đồng. Không phải số tiền lớn, nhưng tôi không còn cảm giác phải ngửa tay xin tiền mỗi khi muốn mua thứ gì cho bản thân”, chị nói.

Một khoản tiền riêng đôi khi quan trọng hơn nhiều người nghĩ

Các chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng phụ nữ, kể cả khi làm nội trợ toàn thời gian, vẫn nên có:

- Quỹ dự phòng cá nhân

- Một nguồn thu nhập nhỏ

- Tài khoản tiết kiệm đứng tên mình

Không phải để “phòng chồng”, mà để giảm cảm giác bất an tài chính.

Rất nhiều phụ nữ sau nhiều năm ở nhà mới nhận ra: mất thu nhập quá lâu đồng nghĩa với việc khả năng quay lại thị trường lao động cũng khó hơn.

Đặc biệt ở tuổi 40+, nhiều người bắt đầu lo:

- Nếu chồng mất việc thì sao?

- Nếu hôn nhân gặp biến cố thì sao?

- Nếu bản thân muốn quay lại đi làm nhưng kỹ năng đã tụt lại thì sao?

Đó là lý do ngày càng nhiều phụ nữ hiện đại chọn cách:

- Không nghỉ việc quá lâu

- Duy trì một công việc bán thời gian

- Có thu nhập song song

- Học thêm kỹ năng online

Điều phụ nữ nội trợ cần không chỉ là lời động viên

Nhiều người nghĩ phụ nữ nội trợ cần được “thấu hiểu”.

Nhưng trên thực tế, thứ họ cần hơn đôi khi là:

- Sự chia sẻ việc nhà

- Một khoản tài chính riêng

- Cảm giác được ghi nhận

- Quyền chủ động với tiền bạc của chính mình

Làm nội trợ toàn thời gian không phải “ngồi không”. Đó là công việc giữ cho một gia đình vận hành mỗi ngày.

Và điều khiến nhiều phụ nữ kiệt sức nhất không phải việc nhà, mà là cảm giác lao động rất nhiều nhưng giá trị tài chính của mình ngày càng nhỏ đi trong mắt người khác - thậm chí trong chính mắt mình.