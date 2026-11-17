Chiều 17/11, tại Star Galaxy (87 Láng Hạ, Hà Nội), ê-kíp concert "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" đã gặp gỡ báo chí, công bố đêm nhạc quy tụ NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh và ca sĩ Anh Thơ. Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, do BiHi Entertainment tổ chức, Thăng Long Show thực hiện.

Với thông điệp "Thanh xuân đã qua, những bài ca năm ấy vẫn còn ở lại", đêm nhạc được ê-kíp kỳ vọng là dấu mốc nhìn lại chặng đường gần 30 năm ca hát của cả năm nghệ sĩ.

Ca sĩ Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương và NSƯT Việt Hoàn (từ trái qua) tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 17/11. Ảnh: BTC

"Anh Thơ nói với mọi người: làm đi, không già nhanh lắm"

Chia sẻ tại họp báo, Anh Thơ kể ý tưởng làm một đêm nhạc chung đã được nhóm nung nấu từ lâu. Mỗi lần đi diễn cùng nhau, cả năm người đều nhắc chuyện sẽ làm một đêm vừa là dấu ấn, vừa là kỷ niệm cho tất cả. "Anh Thơ nói với mọi người làm đi, không già nhanh lắm. Nói thế là 4 anh chị em đồng ý làm luôn", nữ ca sĩ cười kể.

Ca sĩ Anh Thơ là người khởi xướng ý tưởng đêm nhạc. Ảnh: BTC

Trọng Tấn cũng cho biết ý tưởng có từ lâu nhưng đến lần này mới hội tụ đủ nhân duyên. Theo anh, khi năm anh em ngồi lại bàn bạc, tất cả nhất trí ngay, "không có điều kiện nào thỏa thuận". Nam ca sĩ không giấu sự nể phục dành cho người bạn cùng trưởng thành từ Sao Mai: "Trọng Tấn rất nể cô bạn của mình, nhiều năng lượng".

Ca sĩ Trọng Tấn (phải) bên ca sĩ Anh Thơ và giám đốc âm nhạc Lưu Hà An. Ảnh: BTC

NSƯT Đăng Dương kể năm người được đào tạo gần như cùng thời điểm, riêng anh sớm hơn một chút từ năm 1992, rồi thành công cũng gần như cùng lúc. "Chúng tôi cùng theo âm nhạc chính thống, nhạc cách mạng, dân gian, thính phòng cổ điển, cùng yêu mến những bài ca đi cùng năm tháng. Ý tưởng của Anh Thơ làm chương trình, chúng tôi đều tâm huyết, đồng ý ngay không suy nghĩ nhiều", anh nói.

NSƯT Đăng Dương (trái) cùng NSƯT Việt Hoàn và NSƯT Lan Anh. Ảnh: BTC

Lần đầu cả năm giọng ca đứng chung một sân khấu riêng

Khán giả vốn đã quen với tam ca nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn, hay những màn song ca Trọng Tấn - Anh Thơ. Nhưng một đêm nhạc của cả năm người thì đây là lần đầu tiên.

Không gian buổi gặp gỡ báo chí tại Star Galaxy, Hà Nội. Ảnh: BTC

Ba trong số năm nghệ sĩ có chung một dấu mốc: Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 (Sao Mai). Năm ấy, Trọng Tấn giành giải Nhất với "Tiếng đàn bầu", còn Anh Thơ và Lan Anh cũng cùng trưởng thành từ sân chơi này.

Anh Thơ sau đó ghi dấu với giọng nữ cao đậm chất dân gian Bắc Bộ, đặc biệt là bản "Xa khơi" từng gắn với nghệ sĩ Tân Nhân. Lan Anh theo hướng thính phòng với chất giọng soprano bài bản. Đăng Dương là một trong những nghệ sĩ thính phòng tiên phong làm concert cá nhân quy mô lớn và từng được ghi nhận tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, còn Việt Hoàn có lối hát mộc mạc, giàu tính tự sự.

NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Lan Anh và tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang. Ảnh: BTC

Về cái tên "Lửa tuổi 20", Trọng Tấn giải thích đó là gợi ý ban đầu để năm anh em cùng nhớ lại thuở đôi mươi, từ thời còn đi học đến nay. Ngọn lửa ấy đến giờ vẫn cháy và vẫn được đông đảo khán giả yêu mến.

Concert "Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường" diễn ra tối 17/1/2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: BTC

Kịch bản chi tiết vẫn đang được ê-kíp tính toán, nhưng Trọng Tấn khẳng định chắc chắn đêm diễn sẽ kể lại chuyện gặp gỡ, giao thoa của năm người trong chặng đường 30 năm đi diễn cùng nhau, làm nổi bật thế mạnh của từng giọng hát và sẽ có màn kết hợp "bùng nổ" của cả năm anh em.

Tham vọng thành concert nhạc đỏ thường niên

Theo ban tổ chức, "Lửa tuổi 20" không dừng ở một đêm diễn mà hướng tới trở thành thương hiệu concert nhạc đỏ tổ chức hằng năm. Mỗi mùa có thể khai thác một chủ đề riêng về lịch sử, quê hương, con người Việt Nam.

Ê-kíp cho biết ý tưởng được tiếp thêm cảm hứng từ những concert quy mô quốc gia năm qua, khi đông đảo khán giả trẻ cùng hòa giọng trong các ca khúc về Tổ quốc. Vì vậy, chương trình đặt mục tiêu đầu tư nghiêm túc về âm nhạc và dàn dựng, có hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ giá trị cốt lõi của từng tác phẩm.

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là Thanh Phương và Lưu Hà An, tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, MC Lê Anh. Vé được bán qua website thanglongshow.net và hotline của đơn vị thực hiện.