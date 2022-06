Sau 2 tiếng nghỉ trưa, người đàn ông bất ngờ bị hôn mê, liệt nửa người

Người nhà đưa ông N. đến Trung tâm Đột quỵ, BVĐK tỉnh Phú Thọ, trong tình trạng hôn mê, kích thích, Glasgow 11 điểm, liệt nửa người phải.

Tại Đơn vị Cấp cứu và Điều trị tích cực thần kinh đột quỵ - Trung tâm Đột quỵ, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.

Kết quả cho thấy, người bệnh bị tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong bên trái và được chẩn đoán nhồi máu não do tắc động mạch cảnh trong trái giờ thứ 2,5, có tăng huyết áp.

Sau 30 phút can thiệp, người bệnh tỉnh hoàn toàn, tình trạng liệt được cải thiện rõ

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn, chỉ định thực hiện chụp và can thiệp lấy huyết khối mạch máu não số hóa xóa nền cấp cứu người bệnh. Sau 30 phút, ca can thiệp thành công, mạch máu được tái thông hoàn toàn, cục huyết khối được lấy ra có kích thước 4x5 mm. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh hoàn toàn, tình trạng liệt được cải thiện rõ rệt.

Theo Ths.Bs. Phan Ngọc Nhu - Phó Trưởng Đơn vị Cấp cứu và Điều trị tích cực thần kinh đột quỵ, Trung tâm Đột qụy, BVĐK tỉnh Phú Thọ, rất may mắn ông N. được người nhà đưa đến viện kịp thời, trong khung giờ vàng.

E kip can thiệp của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu, can thiệp lấy huyết khối nên người bệnh được cải thiện tình trạng sức khỏe rất nhanh.

Được biết, từ tháng 9/2019, Trung tâm Đột quỵ - BVĐK tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các kỹ thuật hiện đại can thiệp mạch máu não như: chụp và can thiệp lấy huyết khối mạch máu não số hóa xóa nền; can thiệp túi phình mạch não; đặt stent động mạch cảnh; can thiệp AVM (nút dị dạng mạch máu). Đến nay, gần 1.000 trường hợp đột quỵ được cấp cứu thành công nhờ các kỹ thuật này.

Ths.Bs. Phan Ngọc Nhu khuyến cáo, đối với những trường hợp có triệu chứng nói khó, chóng mặt, đột ngột mất ý thức, vận động cần đưa đến ngay cơ sở y tế uy tín để được khám, phát hiện, điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc xảy ra.