"Sát thủ thầm lặng" đe dọa sức khoẻ người cao tuổi mà ít người biết đến

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), RSV là virus đặc hiệu gây bệnh ở người, với tình trạng nhiễm các tế bào dọc theo đường hô hấp từ mũi đến phổi, gây ra các bệnh lý từ nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ đến nhiễm trùng đường hô hấp dưới nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng.



Bệnh do RSV có thể gặp ở mọi lứa tuổi và sự tái nhiễm RSV có thể xảy ra trong suốt cuộc đời. Thống kê trên toàn cầu vào năm 2019 cho thấy, ước tính có khoảng 33 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cấp tính liên quan đến RSV. Đáng chú ý, PGS.TS.BS. Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, thông tin: "Người lớn tuổi và người lớn có hệ miễn dịch suy giảm sẽ gặp nguy cơ diễn biến nặng cao hơn khi mắc RSV. Đặc biệt, người lớn tuổi có các bệnh đồng mắc như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và suy tim sung huyết cũng đã được ghi nhận có kết cục lâm sàng nặng hơn khi mắc virus này".

PGS. TS. BS. Lê Thượng Vũ, Trưởng Khoa Hô Hấp, Bệnh Viện Đại học Y Dược TP. HCM, Tổng Thư Ký Hội Hô Hấp TP. HCM, cho biết: "Không chỉ có khả năng gây bệnh đường hô hấp dưới nặng dẫn đến nhập viện nói chung, nhiễm RSV còn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng kéo dài ở nhóm người có yếu tố nguy cơ, như người mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Đối với nhóm người lớn tuổi mắc COPD, viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng, có tới 80,4% bệnh nhân xuất hiện đợt cấp trong thời gian nhập viện do nhiễm RSV.

Thực tế, theo các chuyên gia, gánh nặng của RSV trên người lớn tuổi đang bị đánh giá thấp do nhiều nguyên nhân. PGS. TS. BS. Dương Thị Hồng, Phó Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, khẳng định: "Việc thiếu thông tin về biện pháp phòng ngừa và nhận thức chưa đầy đủ về gánh nặng cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh do RSV khiến nhiều người chưa chủ động bảo vệ mình. Việc đẩy mạnh phòng ngừa, trong đó có dự phòng bằng vắc xin cho người lớn, đặc biệt những người có bệnh lý nền, là hết sức cần thiết nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng sống."

TS. BS. Phan Hữu Hên, Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh Viện Chợ Rẫy, nhận định: "Việc dự phòng chủ động bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng, trong đó có tiêm chủng cho người lớn tuổi, đặc biệt những người có bệnh lý nền, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và một số biến chứng do bệnh nhiễm trùng gây ra11. Hiện nay, các tổ chức y tế quốc tế và trong nước đã có hướng dẫn tiêm vắc xin RSV cho người từ 60 tuổi trở lên10." Để triển khai dự phòng hiệu quả, vai trò của bác sĩ điều trị là rất quan trọng.

TS. BS. Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện Trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh Viện Bạch Mai, chia sẻ: "Dự phòng chủ động phải được đặt ngang với điều trị - một mảnh ghép bắt buộc trong mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong đó, bác sĩ điều trị đóng vai trò then chốt trong việc tư vấn, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin về lợi ích tiêm chủng cho bệnh nhân, giúp bảo vệ tốt hơn những nhóm người dễ tổn thương, đặc biệt là người lớn tuổi và người có bệnh nền khỏi các bệnh truyền nhiễm." BS. Phạm Thị Mỹ Liên - Chủ tịch GSK Việt Nam chia sẻ: "GSK đã và đang tiên phong kiến tạo tương lai miễn dịch khỏe mạnh cho người lớn tuổi thông qua các giải pháp khoa học tiên tiến, nhằm bảo vệ họ khỏi các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng. Trong đó, giải pháp phòng ngừa bệnh gây ra do virus hợp bào hô hấp bằng vắc xin được phát triển dựa trên dữ liệu khoa học toàn diện và công nghệ tiên tiến, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng."