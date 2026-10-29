Sát sinh nhật 45, "mợ chảnh" Jun Ji Hyun lên bìa Vogue, nhìn trang sức khoác lên người mà cảm thán: Không ai sánh bằng

Gianna Jun trên hai trang bìa Vogue Hàn Quốc số tháng 11/2026. Ảnh: VOGUE Korea

Vogue Hàn Quốc vừa tung bộ ảnh bìa số tháng 11 với Gianna Jun (Jun Ji Hyun), chụp trong một ngôi nhà truyền thống hanok, lấy cảm hứng từ không khí mùa lễ hội cuối năm. Tòa soạn phát hành cùng lúc hai phiên bản bìa, đặt cho cô một chữ duy nhất: Peerless, nghĩa là không ai sánh bằng. Bộ ảnh ra mắt chỉ ít ngày trước sinh nhật lần thứ 45 của nữ diễn viên (30/10), và báo chí Hàn lập tức dùng lại cụm từ quen thuộc để khen cô: nhan sắc "chất bảo quản".

Loạt đồng hồ và trang sức xuất hiện trên trang bìa có tổng giá trị xấp xỉ 2,3 tỉ đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Ánh nhìn sắc, góc mặt kiêu kỳ, tư thế ngồi bắt chéo chân đầy tự tin: thần thái "mợ chảnh" từng làm khán giả châu Á mê mẩn vẫn nguyên vẹn. Đồng hành cùng bộ ảnh là Piaget, thương hiệu mà cô làm đại sứ toàn cầu từ năm 2025, với hàng loạt bộ sưu tập biểu tượng và các thiết kế trang sức cao cấp.

Vòng xoay Possession và cặp nhẫn đá xanh

Bộ trang sức Possession có giá khởi điểm khoảng 150 triệu đồng cho mẫu bông tai, đắt nhất là mẫu vòng tay có chi tiết lò xo ẩn, khoảng 290 triệu đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Chỉ bằng một cái đặt tay lên môi, Gianna Jun kéo ánh nhìn của người xem đi trọn một vòng: từ vòng eo thon gọn đến những chiếc lắc tay, từ đôi nhẫn đến đuôi mắt và chiếc bông tai, rồi từ đôi môi xuống cặp dây chuyền óng ả. Vòng xoay cũng chính là chi tiết đặc trưng của dòng Possession, ra đời năm 1990 và được Piaget mô tả là "tia sáng đầu tiên soi rọi cuộc sống thường nhật" sau hàng thập kỷ hãng tập trung vào trang sức cao cấp.

Cặp nhẫn khảm đá xanh, chạm trổ thủ công trên tay phải nữ diễn viên có giá lần lượt khoảng 277 triệu đồng và 122 triệu đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Những năm gần đây, vòng xoay của Possession ngày càng cầu kỳ hơn, khi được điểm thêm hàng nghìn đường chạm trổ thủ công kiểu "Decor Palace", rồi đến các sắc đá xanh sodalite và dumortierite trên phiên bản Possession Vibrant Palace. Piaget gọi tinh thần này là Extraleganza, ghép từ Elegance (thanh lịch) và Extravaganza (xa hoa), như một cách gợi lại thời kỳ đỉnh cao của hãng giai đoạn 1960-1980.

Hai chiếc đồng hồ, một cho thường ngày, một cho dạ tiệc

Mẫu đồng hồ Sixtie trên tay nữ diễn viên có giá khoảng 463 triệu đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Với mái tóc rối như vừa bị gió thổi tung, Gianna Jun đưa vào khung hình chiếc đồng hồ Piaget Sixtie, dòng đồng hồ nữ nằm giữa ranh giới đồng hồ và trang sức. Mặt đồng hồ hình thang tạo cá tính riêng, viền chạm bậc như những gợn sóng trên nền vàng. Đây cũng là bộ sưu tập cô đại diện ngay khi trở thành gương mặt của hãng năm 2025.

Ở góc máy cận cảnh, nữ diễn viên đeo chiếc đồng hồ Limelight Gala có giá hơn 1,2 tỉ đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Ở một khung hình cận hơn, vẫn với bộ nhẫn Possession, cô chuyển sang chiếc đồng hồ dòng Limelight Gala. Nếu Sixtie dành cho ngày thường, Limelight Gala được định vị là đồng hồ dạ tiệc, mặt số đá aventurine màu cam đất bắt sáng theo từng cử động tay.

Nhẫn cocktail hơn 2 tỉ và những đóa hồng vàng trắng

Bộ nhẫn Cocktail có giá từ 500 triệu đồng, riêng mẫu "Secret Blue" trên tay Gianna Jun có giá hơn 2,1 tỉ đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Mái tóc dài chạm sàn, Gianna Jun ngả người trên chiếc ghế gỗ cổ trong khung hình giàu tính nghệ thuật nhất của cả bộ ảnh. Tư thế ấy làm bật lên sắc màu của những chiếc nhẫn Piaget Cocktail, bộ sưu tập dùng tới 10 loại đá quý khác nhau, như một lời gợi nhắc đến những bữa tiệc cocktail mà Yves G. Piaget thường tổ chức trong thập niên 1960.

Trong số trang sức tạo hình hoa hồng Piaget Rose, đáng chú ý là mẫu dây chuyền dài "Bouquet" có giá gần 700 triệu đồng. Ảnh: VOGUE Korea

Khi bộ ảnh trở ra khoảng sân ngoài trời, những đóa hồng vàng trắng của dòng Piaget Rose, có chiếc điểm đá như giọt sương, đi cùng chiếc váy đen xẻ ngực sâu, tôn lên vóc dáng thon gọn mà cô giữ suốt hơn hai thập kỷ.

Một năm bận rộn của "tình đầu quốc dân"

Bộ ảnh Vogue khép lại một năm làm việc dày đặc của Gianna Jun. Tháng 5/2026, phim điện ảnh Colony do Yeon Sang Ho (đạo diễn Train to Busan) thực hiện ra mắt ở hạng mục Midnight Screenings của Liên hoan phim Cannes, đúng hạng mục từng đón Train to Busan năm 2016. Đây là vai điện ảnh đầu tiên của cô kể từ Assassination (2015). Gianna Jun vào vai Kwon Se Jeong, một giáo sư công nghệ sinh học bị mắc kẹt trong tòa nhà bùng phát dịch xác sống và phải dẫn dắt nhóm người sống sót tìm đường thoát.

Ra rạp tại Hàn Quốc ngày 21/5, Colony vượt mốc 5,2 triệu lượt khán giả chỉ sau 4 tuần, theo số liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Korea JoongAng Daily dẫn lại, trở thành phim thứ hai của năm 2026 qua mốc 5 triệu vé. Trước đó, cô cũng trở lại màn ảnh nhỏ với Tempest, series 9 tập của Disney+ đóng cùng Gang Dong Won, lên sóng tháng 9/2025.

Piaget công bố Gianna Jun là đại sứ toàn cầu ngày 16/4/2025, tại triển lãm Watches and Wonders Geneva. Cô gia nhập Piaget Society, nhóm gương mặt gắn bó với hãng mà thế kỷ trước từng có điệp viên 007 Roger Moore, "Bond girl" Ursula Andress hay họa sĩ Andy Warhol. Hiện nhóm có thêm Apo Nattawin, Lee Jun Ho và Lee Chae Min, người vừa được bổ nhiệm hồi tháng 5/2026.

Gianna Jun sinh ngày 30/10/1981 tại Seoul, nổi tiếng khắp châu Á từ Cô nàng ngổ ngáo (2001) và được khán giả Việt gọi bằng biệt danh "mợ chảnh" sau phim Vì sao đưa anh tới (2013). Cô kết hôn với Choi Joon Hyuk năm 2012 và có hai con trai.