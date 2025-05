Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng giết ông Trần Đắc Phong (SN 1978, nơi cư trú: tổ 2, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận. Đó là Nguyễn Thị Kim Hoa (SN:1994, cư trú Ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Luân (SN 2004), cháu ruột của Hoa ở chung trong nhà Hoa.

Nguyễn Thị Kim Hoa, có quan hệ tình cảm với ông Phong và từng làm việc trong lĩnh vực bảo vệ, vệ sĩ tại TP.HCM. Hoa khai nhận do bị ông Phong dùng ảnh nhạy cảm ép buộc quan hệ tình dục, trong những lần bị bạo lực, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng và ra tay sát hại ông Phong vào tối 14/5.

Tối 14/5, khi đến nhà ông Phong, Hoa vào phòng ngủ và nói "Hello anh yêu" rồi cùng Luân chém liên tiếp đến khi nạn nhân gục trên giường. Sau khi ông Phong gục ngã, cả hai đã rửa sạch vết máu rồi đem hung khí về cất giấu tại nhà Hoa.

Về góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết trên tờ Tri thức & Cuộc sống rằng: Dù các đối tượng trong vụ án còn trẻ tuổi, nhưng hành vi giết người một cách dã man, tàn nhẫn như vậy thể hiện sự coi thường pháp luật nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm hình sự, đủ căn cứ để xử lý với tội danh Giết người theo quy định của pháp luật.

Chân dung Hoa và cháu ruột Luân. Ảnh: CA An Giang

Ông Cường phân tích thêm, hành vi tước đoạt mạng sống người khác xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng lại diễn ra với mức độ man rợ, sử dụng nhiều hung khí tấn công liên tiếp cho thấy tính chất côn đồ, là tình tiết tăng nặng trong vụ án.

Hai nghi phạm đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng của hành vi mình gây ra, do đó sẽ bị xử lý nghiêm theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trước đó, 9h30 ngày 18/5, con gái ông Phong không liên lạc được với cha và đến nhà kiểm tra. Tại đây, chị phát hiện ông Phong tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, đồng thời một số tài sản như điện thoại di động và giấy tờ tùy thân bị mất.

Do nghi ngờ có dấu hiệu phạm tội hình sự, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra, phối hợp với Phòng Trọng án thuộc Cục CSHS Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành truy xét.

Quá trình điều tra gặp khó khăn bởi nạn nhân được xác định đã chết từ 2-3 ngày trước thời điểm phát hiện, cửa nhà không có dấu hiệu cạy phá, camera trong nhà cũng bị tháo gỡ, không có dấu hiệu bị lục tìm tài sản. Nhưng lưới trời lồng lộng, lực lương công an đã nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm chính của vụ án là Hoa và Luân.