Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ án giết người tình hơn 16 tuổi, gây rúng động dư luận tại huyện Thoại Sơn. Nạn nhân là ông Trần Đắc Phong (47 tuổi), được phát hiện tử vong trong phòng ngủ với 49 vết đâm, chém.

Nguyễn Thị Kim Hoa tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 18/5, người thân phát hiện ông Phong đã tử vong nhiều ngày tại nhà riêng (ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn), mất một số tài sản cá nhân.

Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang khoanh vùng nghi phạm là Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi), cư trú cùng địa phương và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Bị triệu tập, ban đầu Hoa quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định hiện trường, Hoa khai nhận đã ra tay sát hại ông Phong do mâu thuẫn trong quan hệ tình ái, bị nạn nhân dùng ảnh nhạy cảm uy hiếp, ép buộc quan hệ .

Trong những lần quan hệ, Phong sử dụng bạo lực, nên Hoa đã ra tay sát hại nạn nhân vào tối 14/5.

Dù vậy, Ban chuyên án nhận định, lời khai của Hoa còn nhiều mâu thuẫn, bởi một mình Hoa khó có thể gây ra 49 vết thương chí mạng cho một người đàn ông có thể trạng khỏe mạnh. Điều tra mở rộng, công an xác định có đồng phạm là Nguyễn Văn Luân (21 tuổi), cháu ruột của Hoa, sống cùng nhà.

Nguyễn Văn Luân được xác định là đồng phạm.

Hai nghi phạm khai nhận, tối 14/5, Hoa và Luân mang theo dao, bình xịt hơi cay, đột nhập nhà ông Phong. Khi ông Phong mở cửa phòng ngủ, Hoa vào trước, cất tiếng: “Hello anh yêu” rồi cùng Luân cầm dao tấn công nạn nhân đến khi gục chết. Gây án xong, cả hai đem giấu hung khí tại nhà vườn rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả trích xuất camera tại nhà Hoa cho thấy, 2 nghi phạm chuẩn bị hung khí từ trước. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan vụ án.

Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đây là vụ án giết người gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng thực hiện hành vi rất man rợ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng phá án, trấn an dư luận, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Luân để tiếp tục điều tra về hành vi " Giết người ".

Cơ quan công an tìm tang vật liên quan đến vụ án