Sát hại nạn nhân rồi tự tử để... kiếp sau được sống cùng nhau

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Quá trình củng cố tài liệu, đến ngày 15/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Vử về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sự mất tích của người đàn bà đi lấy củi

Sáng 9/12, chị Sùng Thị Mảo rời khỏi nhà đi lấy củi. Buổi chiều cùng ngày, không thấy chị Mảo trở về nhà, các con của chị Mảo cùng những người hàng xóm xung quanh đã tìm kiếm ở các nơi chị Mảo thường hay đi lấy củi và chăn trâu, nhưng không có kết quả. Suốt buổi sáng 10/12, việc tìm kiếm vẫn tiếp tục được tiến hành nhưng vẫn vô vọng; trong quá trình này, những người tìm kiếm vừa soi xét từng vị trí, vừa gọi vào máy điện thoại của chị Mảo.

Chiều tối 10/12, những người tìm kiếm phát hiện chiếc điện thoại di động của chị Mảo bị vỡ, được giấu dưới một hòn đá. Nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra, suốt đêm hôm đó gia đình chị Mảo và những người trong xã tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng 6h ngày 11/12, thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy ở cách vị trí chiếc điện thoại khoảng 35-40m, trên người có nhiều vết thương ở, vị trí nạn nhân là ở vực sâu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai đã thành lập hội đồng; tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai đã dựng lên đối tượng nghi vấn là Giàng A Vử, người hàng xóm của nạn nhân. Nhân thân cùng mối quan hệ của Giảng A Vử đã được các trinh sát và điều tra viên của hai đơn vị, tỉ mỉ dựng lên. Giàng A Vử là thành phần "bất hảo" ở địa phương.

Trước đó, đối tượng sống ở xã Tả Thàng, huyện Mường Khương (Lào Cai) nhưng thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp vặt, trong đó có trộm cắp trâu, bị người dân trong xã phát hiện. Không sống được ở địa phương, đối tượng chuyển đến xã Sín Chéng sinh sống. Trong quá trình sinh sống tại đây, Vử gặp người vợ sau này, là người phụ nữ góa bụa rồi nên vợ nên chồng.

Dù đã có vợ và con chung với người phụ nữ này nhưng theo thông tin của người dân sinh sống ở địa bàn thì đối tượng vẫn thường "trêu hoa, nghẹo nguyệt", nạn nhân là những phụ nữ đơn thân, có chồng đi làm xa nhà. Chị Mảo cũng là một trường hợp như vậy. Chị Mảo có chồng nhưng nhiều tháng nay, chồng chị đi làm ăn ở Đắk Lắk không về nhà…

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân.

Nguyên nhân đau lòng của vụ án

Những nghi vấn của các đơn vị nghiệp vụ về đối tượng Vử càng rõ nét khi đối tượng đồng thời vắng mặt khỏi địa phương vào thời điểm nạn nhân Mảo mất tích. Sau khi dựng các mối quan hệ của Vử, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai đã có mặt tại xã Nậm Thàng.

Qua đấu tranh, họ được anh trai của Vử cho biết vào khoảng 5h sáng 11/2, đối tượng đã rời khỏi Nậm Thàng đi về xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Cùng với việc lần tìm theo hành trình của đối tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thông báo đến Công an các địa phương, nơi đối tượng có thể đi qua.

Trong hành trình di chuyển từ Mường Khương về Bắc Hà, Vử đã gây ra vụ va chạm giao thông với một chiếc ô tô. Công an xã Nậm Mòn (Bắc Hà) đã tạm giữ đối tượng tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông. Sau khi nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Nậm Mòn đã giữ lại đối tượng. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh Vử đã khai nhận: Trước đó, anh ta có tình cảm với nạn nhân Mảo, song vào thời điểm đó, cả hai đều đã có gia đình nên hẹn ước đến kiếp sau sẽ lấy nhau. Vử sau đó đã trao cho chị Mảo tín vật đính ước…

Trưa 9/12, Vử đi nhặt củi. Đến khoảng 12h cùng ngày thì Vử gặp nạn nhân Mảo. Lúc này, Vử giữ chị Mảo lại và đòi lại vật đính ước… Khi đối tượng Vử tiến sát gần chị Mảo thì chị không đồng ý, hai bên đã xảy ra sự vật lộn. Do địa hình của khu vực dốc nên cả hai bị rơi xuống một lối mòn khác, cách khu vực hiện trường ban đầu khoảng 5m. Khi thấy chị Mảo nằm trên đất, đối tượng đã nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của chị Mảo rồi tự tử để cả hai được sống với nhau ở kiếp sau.

Nghĩ là làm, Vử đã dùng đá đập vào đầu của chị Mảo. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng lục soát trong người lấy đi một chiếc ví tiền… Tiếp đó, Vử kéo xác nạn nhân xuống ta-luy âm khoảng 7-8m rồi ném xác nạn nhân xuống vực sâu. Sau khi gây án, Vử kiểm tra ví, lấy đi hơn 10 triệu đồng rồi giấu chiếc ví vào một vị trí gần hiện trường vụ án; chiếc điện thoại của nạn nhân, đối tượng đập vỡ với mục đích để gia đình không thể liên lạc được nữa.

Sau khi gây án, Vử về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi tìm đến nhà anh trai ở xã Tả Thàng. Trên đường đi, Vử đã vặt lá ở ven đường mà anh ta cho rằng là lá ngón để tự sát nhưng có lẽ do trời tối đã hái nhầm nên không chết. Sáng hôm sau, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã rời khỏi nhà anh trai…, trên đường đi thì bị phát hiện và bắt giữ. Sau 48h tích cực đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai, Công an huyện Bắc Hà đã bắt giữ đối tượng gây án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.