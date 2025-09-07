TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" liên quan đến ông Phạm Văn Tam (SN 1980; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (SN 1985; nguyên Giám đốc Công ty Asanzo) vào ngày 17-9 tới.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Tam đã thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam nhưng khai báo không trung thực nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Dù không thừa nhận việc chỉ đạo thay đổi người đại diện pháp luật và liên hệ cơ quan hải quan để thông quan, cũng như chu cấp tiền cho Giám đốc Công ty Sa Huỳnh Trương Ngọc Liêm, song kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, tài khoản ngân hàng và lời khai nhân chứng đủ cơ sở xác định Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo hành vi buôn lậu. Vụ việc bị phát hiện ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3 (TP HCM) với lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo

Ngoài ra, thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, ông Tam chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký hợp đồng mua linh kiện điều hòa của Công ty Trần Thoàn, tổ chức lắp ráp thành sản phẩm mang thương hiệu Asanzo để xuất bán.

Tuy nhiên, Công ty Asanzo đã không xuất hóa đơn bán hàng, không khai thuế, đồng thời sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán đầu vào. Kết quả giám định cho thấy, từ năm 2017 đến 2019, hành vi này đã gây thất thu ngân sách với tổng số tiền trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của các bị cáo xâm phạm chính sách quản lý kinh tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, do đó cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.