Tối 28/9, Công an phường Phú Nhuận đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang xử lý hiện trường vụ sập gác một căn nhà.

Hiện trường bên trong căn nhà bị sập ở TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, người dân sinh sống trong con hẻm 1128 đường Trường Sa (phường Phú Nhuận) nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong còn hẻm đường này. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cảnh sát có mặt triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, phần gác gỗ của căn nhà khoảng 40m2 bị đổ sập hoàn toàn xuống tầng trệt, khiến 3 người bên trong không thể thoát ra ngoài.

Nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà sập được giải cứu ra ngoài an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát đã tiến hành dọn dẹp đất đá, cấu kiện sụp đổ, mở đường tiếp cận, đưa thành công 2 phụ nữ và một người đàn ông ra khu vực an toàn.

Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe và tinh thần ổn định sau khi được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ. Lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để xác định mức độ thiệt hại và điều tra nguyên nhân sự cố.