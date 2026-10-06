Sắp diễn ra Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội

Với nhiều người Việt, ẩm thực Hàn Quốc thường chỉ gắn với nồi lẩu, đĩa thịt nướng hay chai soju xanh trong quán nhậu. Nhưng sau những món ấy là cả một nền văn hóa lên men, ủ rượu, làm bánh và thưởng trà được giữ qua nhiều đời. Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc 2026 muốn đưa thực khách Hà Nội đến gần hơn với phần đó.

Hàn Quốc - nơi giá trị truyền thống không ngừng được tiếp nối và làm mới qua những góc nhìn đương đại

Sự kiện kéo dài 10 ngày và chia thành ba nhóm trải nghiệm: những bữa ăn do đầu bếp khách mời đứng bếp, các lớp học và workshop có thể tự tay làm, và những hoạt động văn hóa ngoài bàn ăn.

Các đầu bếp khách mời và nghệ nhân tại Tuần Lễ Ẩm Thực Hàn Quốc năm nay

Chương 1: Ăn kiểu Hàn, nhưng theo lối fine dining

Đêm tiệc ẩm thực và rượu vang tại Stellar Steakhouse (16 - 18/10)

Mở màn sự kiện là ba đêm tiệc do Chef Kim Won-ki đứng bếp. Ông đến từ Ong-i, nhà hàng fine dining Hàn Quốc ở khu Hannam (Seoul), và đã có hơn 20 năm làm bếp khách sạn lẫn vận hành nhà hàng.

Thực đơn đi theo hướng giữ hương vị Hàn quen thuộc nhưng trình bày theo lối fine dining đương đại. Bữa tối mở đầu bằng rượu sparkling "Kyol" của OmyNara, các món chính được kết hợp với vang Pháp, và kết thúc bằng món tráng miệng đi cùng Gowoon Dar, dòng rượu chưng cất cao cấp của OmyNara. Đây là lựa chọn dành cho người muốn xem một bếp trưởng Hàn đặt ẩm thực quê mình cạnh rượu vang phương Tây.

Thời gian: từ 18h

Giá: 2.700.000 VNĐ++/khách, gói rượu vang thêm 800.000 VNĐ++/khách

Đầu bếp khách mời Kim Won-ki từ nhà hàng Ong-i

Buffet "Dấu ấn hương vị Hàn Quốc" tại 3 Spoons (21 - 25/10)

Nửa sau của sự kiện, nhà hàng 3 Spoons có hai đầu bếp khách mời là Chef Hwang Nam Yeon (Grand InterContinental Seoul Parnas) và Chef Kang Hyun Oh (Parnas Jeju). Buffet được xây quanh các nguyên liệu theo mùa của Hàn Quốc: đồ lên men, gà, nhân sâm, hải sản và rượu truyền thống. Thực khách cũng được thử rượu Andong Soju.

Buffet trưa từ 11h30: 790.000 VNĐ++

Buffet tối từ 18h: 1.450.000 VNĐ++

Buffet kiểu Hàn tại nhà hàng 3 Spoons

Chương 2: Học làm, học nếm

Đây là phần đáng chú ý nhất năm nay, vì thực khách được trực tiếp tham gia thay vì chỉ ngồi ăn.

Lớp làm bánh gạo cùng Chef Kim Okhee (16 & 17/10, từ 11h, 690.000 VNĐ++)

Bà Kim Okhee là nghệ nhân về bánh gạo truyền thống và từng giảng dạy môn bánh gạo, đồ ngọt truyền thống tại Đại học Baekseok Arts. Trong lớp học, học viên được hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình bánh và nghe giải thích ý nghĩa của từng loại bánh trong bữa ăn hằng ngày cũng như trong các nghi lễ của người Hàn.

Đầu bếp khách mời Kim Okhee và món bánh gạo Hàn Quốc

Lớp nấu món đặc trưng Hàn Quốc (23 & 24/10, từ 11h, 1.090.000 VNĐ++ đã gồm buffet trưa tại 3 Spoons)

Hai đầu bếp Hwang Nam Yeon và Kang Hyun Oh hướng dẫn học viên tự nấu một số món Hàn đặc trưng, từ kỹ thuật, nguyên liệu đến cách người Hàn nghĩ về món ăn của mình. Học xong, học viên ở lại ăn buffet trưa.

Workshop thử rượu OmyNara (16/10, từ 18h, 690.000 VNĐ++)

Chuyên gia rượu Lee Wongho dẫn thực khách qua các dòng rượu truyền thống của OmyNara, giải thích cách mỗi loại được làm ra và tầng hương của chúng.

Rượu OmyNara trứ danh

Workshop thử rượu Andong Soju (17/10, từ 18h, 590.000 VNĐ++)

Andong Soju là loại soju chưng cất truyền thống, khác hẳn soju pha loãng bán phổ biến hiện nay. Người dẫn workshop là ông Kim Yoonkeun, Giám đốc thương hiệu Cho Ok-hwa Andong Soju và là thế hệ thứ ba của gia đình nấu rượu này. Bà Cho Ok-hwa, người sáng lập thương hiệu, từng được vinh danh là Korean Food Grand Master (Bậc thầy ẩm thực Hàn Quốc) vì công gìn giữ cách nấu rượu truyền thống.

Phương pháp làm rượu Andong Soju

Workshop thưởng trà truyền thống (18 & 19/10, từ 14h, 790.000 VNĐ++)

Trà sư Kim Jin Pyeong là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Trà của Hiệp hội Korea International Sommelier, từng vô địch cuộc thi Tea Sommelier cấp quốc gia và làm giám khảo nhiều cuộc thi trà. Ông giới thiệu hương vị, nghi thức và triết lý của văn hóa trà Hàn Quốc, một mảng còn khá xa lạ với người Việt so với trà Nhật hay trà Trung Hoa.

Trà sư Kim Jin Pyeong trong buổi workshop nghệ thuật trà

Guest Shift tại Q Bar (23 & 24/10, 390.000 VNĐ net/ly)

Trong hai đêm này, bartender Jin Hwan Kim (Jay Namite), chủ quán Bar Swallow ở Seoul, pha chế tại Q Bar cùng một bartender khách mời người Việt. Anh từng thắng Diageo World Class Korea 2018, Beefeater MIXLDN Korea 2017 và đại diện Hàn Quốc ở nhiều cuộc thi pha chế quốc tế. Các ly cocktail lấy cảm hứng từ Hàn Quốc đương đại.

Chương 3: Văn hóa Hàn ngoài bàn ăn

Workshop chăm sóc da kiểu Hàn (20/10, từ 11h, 590.000 VNĐ++)

Nhà sáng lập Yeon Spa hướng dẫn về phân tích da, làm đẹp và khoa học mỹ phẩm. Người tham gia được kiểm tra da bằng AI Beauty Mirror và thiết bị chuyên dụng, nhận kết quả riêng qua mã QR, đồng thời được gợi ý cách chăm da phù hợp với khí hậu Hà Nội.

Workshop cắm hoa phong cách Hàn (22/10, từ 11h, 2.200.000 VNĐ++)

Nghệ nhân Ah Ram, giảng viên cắm hoa và chủ tiệm Moriah Flower, hướng dẫn học viên tự cắm một bình hoa theo mỹ học Hàn: dùng hoa theo mùa, giữ dáng tự nhiên và cân bằng bố cục.

Triển lãm tranh dân gian Minhwa (16 - 25/10, sảnh khách sạn, tự do tham quan)

Minhwa là dòng tranh dân gian Hàn Quốc nhiều màu sắc và giàu biểu tượng như hổ, chim ác là, hoa mẫu đơn hay cá chép. Tranh không chỉ để trang trí mà còn thể hiện mong ước, niềm tin và đời sống của người Hàn bình dân qua nhiều thế hệ. Đây là hoạt động duy nhất trong chương trình không mất phí, ai đi ngang sảnh cũng có thể dừng lại xem.

Một bức tranh Dân Gian Minhwa

Lịch trình tham khảo:

Ngày Hoạt động 16/10 Khai mạc triển lãm Minhwa · Tiệc tối Stellar · Lớp bánh gạo · Workshop rượu OmyNara 17/10 Tiệc tối Stellar · Lớp bánh gạo · Workshop Andong Soju 18/10 Tiệc tối Stellar · Workshop trà 19/10 Workshop trà 20/10 Workshop chăm sóc da 21/10 Bắt đầu buffet Hàn tại 3 Spoons (đến 25/10) 22/10 Workshop cắm hoa 23- 24/10 Lớp nấu ăn · Guest Shift tại Q Bar 25/10 Bế mạc

Giá có ký hiệu "++" chưa gồm phí phục vụ và VAT.

InterContinental Hanoi Landmark72, Tòa Hanoi Landmark, Phạm Hùng, phường Yên Hòa, Hà Nội.