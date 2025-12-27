Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 “Nghìn nét Việt trên đất Tiên”

Sự kiện là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa tôn vinh giá trị truyền thống dân tộc, lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt thông qua nghệ thuật thư pháp, áo dài và lụa Việt - Những biểu tượng đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ.

Trong không gian mở của Mega Central Suối Tiên, lễ hội ghi dấu ấn với màn đồng diễn nghệ thuật thư pháp quy mô lớn, quy tụ hơn 1.000 thư pháp gia đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng ngàn nét bút cùng lúc thăng hoa, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, tôn vinh chiều sâu chữ Việt và tinh thần hiếu học của dân tộc. Thông qua hoạt động này, chương trình gửi gắm khát vọng về một năm mới Bính Ngọ 2026 bình an, thịnh vượng, nhân văn và phát triển bền vững.

Lễ hội được tổ chức theo mô hình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn và không gian trải nghiệm văn hóa, mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, giàu giá trị truyền thống:

- Giao lưu âm nhạc dân tộc: Trình diễn các tiết mục âm nhạc mang âm hưởng truyền thống, tạo không gian trang trọng, giàu cảm xúc, kết nối dòng chảy văn hóa Việt từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

- Đồng diễn nghệ thuật thư pháp: Hơn 1.000 thư pháp gia cùng tham gia trình diễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự kế thừa và phát triển của nghệ thuật thư pháp Việt trong đời sống đương đại, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho lễ hội.

- Trình diễn áo dài - lụa Việt truyền thống: Tôn vinh vẻ đẹp người Việt, nét duyên dáng của tà áo dài và tinh hoa nghề thủ công lụa Việt, góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ, bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

- Không gian trải nghiệm, trưng bày văn hóa, tặng chữ miễn phí: Bao gồm quầy tre vẽ thư pháp và tặng chữ đầu năm do các thư pháp gia trực tiếp thực hiện, khu trưng bày nghề làm lụa và các sản phẩm từ lụa Việt Nam, mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, hoạt động tặng chữ miễn phí mang ý nghĩa như một lời chúc đầu xuân về an lành, học hành tấn tới và gia đạo hưng thịnh, gửi gắm những giá trị tinh thần tốt đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với thông điệp “Nghìn Nét Việt Trên Đất Tiên”, Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 được định vị là không gian văn hóa đầu xuân giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được tái hiện sinh động và kết nối với đời sống đương đại. Thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm, lễ hội góp phần nuôi dưỡng cảm xúc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những thông điệp tích cực cho một năm mới an lành, thịnh vượng.

Từ một điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc, Suối Tiên tiếp tục khẳng định vai trò là không gian hội tụ và sáng tạo văn hóa, đóng góp thiết thực vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Đồng thời tạo cầu nối đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.