Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên!

Huỳnh Thanh Tuyền từng là cái tên gây thương nhớ với khán giả bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và phong thái của một người mẫu nổi bật. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rút khỏi showbiz để kết hôn, khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Ông xã của cô được mệnh danh là “ông trùm truyền thông”, sở hữu nền tảng kinh tế vững vàng, đủ để vợ con sống trong điều kiện sung túc.

Sau khi lập gia đình, Huỳnh Thanh Tuyền gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng ở hàng ghế khách mời của một vài chương trình, còn lại dành toàn bộ thời gian cho vai trò làm vợ, làm mẹ. Hiện tại, vợ chồng cô có bốn người con ba trai, một gái.

Điều đáng nói là, dù sống trong điều kiện không thiếu thốn về vật chất, Huỳnh Thanh Tuyền không chọn cách nuôi con “trải thảm nhung”. Trái lại, cô nhiều lần chia sẻ quan điểm dạy con bằng một nguyên tắc rất giản dị, được gói gọn trong bốn chữ quen thuộc của người xưa: “liệu cơm gắp mắm”.

Nghe qua, đó có vẻ chỉ là một lời dạy về tiết kiệm. Nhưng thực chất, “liệu cơm gắp mắm” là bài học về biết mình. Biết mình đang ở đâu, mình có gì, mình cần gì và đâu là giới hạn cần tôn trọng. Với con trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đủ đầy, bài học này lại càng quan trọng.

Cô chia sẻ:

“Lần đầu tiên nghe câu này, mình đã rất ấn tượng. “Liệu cơm gắp mắm” tưởng chỉ là lời dặn của người xưa về chuyện ăn ở, chi tiêu. Nhưng thật ra, đó còn là một cách khác để nói về “biết mình.”

Biết mình là biết giới hạn của bản thân. Là hiểu rằng ta không cần đèo bồng những ham muốn không thuộc về mình. Biết mình cũng là từ chối cuộc đua vô nghĩa để giống người khác về nhà cửa, quần áo, hay những thứ hào nhoáng mà người đời tán thưởng.

Khi dạy con “liệu cơm gắp mắm”, điều quan trọng không phải là dạy con tiết kiệm từng đồng, mà là dạy con hiểu giá trị thật của “đủ”. “Đủ” không phải vì không dám mơ cao, mà vì biết mình đang đứng ở đâu và cần đi đến đâu. “Đủ” không phải là giới hạn, mà là nền tảng để con biết phân biệt giữa nhu cầu và ảo vọng.

Một đứa trẻ được dạy biết “liệu cơm gắp mắm” sẽ không thấy xấu hổ khi mình giản dị, không thấy thua thiệt khi mình không chạy kịp cuộc đua của người khác. Ngược lại, con sẽ học cách bình tĩnh với hiện tại và kiên nhẫn với hành trình của chính mình.

Cha mẹ chúng ta thường muốn cho con “nhiều hơn”, nhưng đôi khi, điều con cần lại là biết cách sống tốt với những gì đang có. Bởi nếu không biết “liệu cơm gắp mắm” hôm nay, sau này con sẽ mãi chạy theo một bữa tiệc không bao giờ đủ đầy.

Khi con biết sống trong khả năng của mình, con học được giá trị của lao động, của lựa chọn và của tự do. Mỗi lần con từ bỏ một đòi hỏi vô lý, đó không phải là thất bại, mà là một chiến thắng của ý chí. Trách nhiệm chính là con đường dẫn tới ý nghĩa, và chỉ khi biết chịu trách nhiệm, con mới hiểu được giá trị của những gì mình đang có.

Nếu cha mẹ sống hỗn độn, chi tiêu tùy hứng, mua sắm vô tội vạ con sẽ học chính điều đó. “Liệu cơm gắp mắm” không thể dạy bằng lời, nó chỉ có thể dạy bằng cách cha mẹ sống mỗi ngày. Con nhìn thấy sự chừng mực trong lựa chọn, sự bình tĩnh trong thiếu thốn, và lòng biết ơn trong những điều nhỏ bé. Từ đó, con học được cách sống có giới hạn mà vẫn đầy đủ.

Dạy con “liệu cơm gắp mắm” không phải là dạy con nhún nhường hay cam chịu. Đó là cách giúp con hiểu giới hạn của mình, biết dùng kỷ luật để bảo vệ tự do và biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân.

Khi con nhìn thẳng vào thực tế, biết đâu là đủ, biết làm chủ ham muốn và hành động trong khả năng của mình, con sẽ luôn đứng vững dù ở trong hoàn cảnh nào. Một đứa trẻ như thế sẽ không bị khuất phục bởi thiếu thốn, cũng không bị cuốn trôi bởi dư thừa vì con hiểu rằng giá trị thật không nằm ở những gì có được, mà ở cách con sống với những gì đang có”.

Có thể thấy, điều Huỳnh Thanh Tuyền hướng đến không phải là nuôi con trong nhung lụa mà là nuôi con đứng vững giữa đủ đầy. Một đứa trẻ hiểu giới hạn của bản thân sẽ không gục ngã khi thiếu thốn, cũng không lạc lối khi dư thừa. Giá trị thật không nằm ở số tiền con được thừa hưởng, mà ở cách con sống với những gì mình đang có.

Giữa một xã hội nơi “giàu có” thường bị nhầm lẫn với “cho con tất cả”, việc một sao Việt lấy chồng đại gia nhưng vẫn kiên trì dạy con bốn chữ “liệu cơm gắp mắm” cho thấy một lựa chọn làm mẹ đầy tỉnh táo. Và có lẽ, chính sự tỉnh táo đó mới là món tài sản lớn nhất mà cô dành cho các con mình để sau này, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các con cũng có thể sống an yên bằng chính nội lực của mình.