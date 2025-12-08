Sao Việt đứng tim khi con gọi: "Con đang ở bệnh viện, mẹ tới ngay được không?" - Diễn biến sau đó khiến nhiều người "lịm tim"

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám làng giải trí. Sau khi kết hôn cô rút khỏi showbiz, sống kín tiếng. Tháng 7/2024 cựu người mẫu tái xuất với vai trò phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông do chồng sáng lập. Vợ chồng Huỳnh Thanh Tuyền hiện có 4 con, 3 trai, một gái. Bé đầu 14 tuổi, bé út hơn một tuổi.

Siêu mẫu thường chia sẻ nhiều quan điểm về nuôi dạy con trên trang cá nhân.

Huỳnh Thanh Tuyền

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ một tình huống khiến nhiều người làm cha mẹ tan chảy. Cô kể:

Mấy hôm trước, khi đang ngồi làm việc, mình thấy điện thoại Khôi gọi. Giọng con chậm rãi, từ tốn: "Mẹ ơi, con đang ở bệnh viện X, mẹ có thể tới ngay được không?"

Tim mình như thắt lại. Mình hỏi dồn dập: "Con bị sao thế? Sao lại ở bệnh viện?"

Con vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Dạ, con không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ ở tay khi chơi thể thao. Bố của bạn chở con vào viện rồi".

Tới nơi, mình mới biết "chấn thương nhẹ" của con là vết khâu dài đến 10 mũi. Bên cạnh Khôi là người bạn thân và bố của bạn cả hai đều lo lắng, áy náy. Thấy mẹ tới, Khôi mỉm cười, luôn miệng trấn an: "Con không sao đâu mẹ, may là miếng kính vỡ nhưng không cắt vào gân".

Tối đó, khi mình đang giúp con gội đầu vì tay đau, Khôi bỗng nói nhỏ: "Mom, I love you. Con muốn dành nhiều thời gian bên mẹ hơn nữa".

Mình hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao tự nhiên con nói vậy?".

Khôi đáp, giọng trầm xuống: "Con thấy bản thân rất may mắn. Chuyện lúc chiều có thể tệ hơn rất nhiều… Con nhận ra, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, nên con muốn ở bên mẹ nhiều nhất có thể".

Đêm đó, khi Khôi đã ngủ, mình ngồi lặng thật lâu. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng mình chỉ còn lại một điều duy nhất: biết ơn. Biết ơn vì con bình an. Biết ơn vì còn có nhau. Vì đôi khi, phải trải qua một chút sợ hãi, ta mới nhận ra bình thường thôi cũng là một điều diệu kỳ.

Cách siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền dạy con thật sự khiến nhiều người phải lặng đi vì sự bình tĩnh, tử tế và đầy yêu thương trong từng chi tiết nhỏ.

Không phải la hoảng, không làm con hoảng sợ theo, chị chọn cách giữ bình tĩnh để con được bình tĩnh. Con bị khâu đến 10 mũi, nhưng trong câu chuyện của hai mẹ con, người ta không thấy sự bi kịch hóa, chỉ thấy sự vững vàng của một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong an toàn cảm xúc. Một cậu bé đủ bản lĩnh để an ủi ngược lại mẹ, đủ cảm xúc để nói ra câu "Mom, I love you" không phải vì được dạy phải nói, mà vì con thực sự cảm được tình yêu.

Điều đẹp nhất trong cách Huỳnh Thanh Tuyền nuôi con không nằm ở vật chất hay danh tiếng, mà nằm ở chỗ, cô dạy con biết trân trọng sự sống, biết ý thức về mong manh và quan trọng nhất là biết quay về với gia đình khi cần nhất.

Một đứa trẻ sau tai nạn không hoảng loạn, không giấu giếm, không cứng cỏi giả tạo, mà chọn gọi cho mẹ, chọn nói lời yêu thương, đó là thành quả của một quá trình giáo dục bằng sự hiện diện, lắng nghe và yêu đúng cách.

Không phải nuôi con thành người giỏi trước, mà là nuôi con thành người biết yêu thương trước.