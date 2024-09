Sarah Jessica Parker - diễn viên trong phim "Sex and the City" luôn có chế độ ăn uống đặc biệt. Vì cả sáu mùa của "Sex and the City" đều có mặt trên Netflix, Sarah Jessica lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặc dù lịch trình bận rộn, Sarah Jessica luôn dành thời gian cho đồ ăn ngon và thức uống tốt cho sức khỏe.

Bữa sáng có thể thay đổi rất nhiều đối với Sarah Jessica, cô ấy từng chia sẻ với Grub Street vào năm 2021 rằng: "Tôi thường không ăn sáng trừ khi tôi đang quay phim. Khi tôi đang quay phim, tôi sẽ ăn một bữa sáng thịnh soạn, khi về nhà, tôi sẽ dậy sớm và uống cà phê".

Nếu Sarah Jessica ăn sáng, có thể là bánh mì tròn từ cửa hàng yêu thích, kết hợp với bơ Kerrygold, mù tạt và xúc xích Ý. Hoặc, cô ấy có thể ăn một quả trứng luộc mềm với muối và hạt tiêu, cùng với một ít xoài, bơ và phô mai.

Ngoài ra, cũng có một loại rau quả mà Sarah Jessica thường sử dụng trong bữa ăn của mình, đó là cà chua. Loại quả quen thuộc này không chỉ xuất hiện trong công thức nước ép, sinh tố mà các món ăn thường ngày cũng rất phổ biến. Ngay cả Sarah Jessica cũng không thể bỏ qua loại quả tuyệt vời này cho các bữa ăn của mình.

Bên cạnh việc kẹp cà chua vào sandwich, Sarah Jessica cũng sử dụng cà chua cho các công thức nước uống. Để tận dụng hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời của loại quả này giống như Sarah Jessica, bạn có thể tham khảo vài công thức đồ uống sau làm từ cà chua.

1. Sinh tố cà chua hạt quinoa

Có rất nhiều công thức làm sinh tố cà chua, ngoài những công thức cơ bản thường thấy, bạn thử thực hiện sinh tố cà chua theo hướng dẫn này, đảm bảo làn da không chỉ trắng hồng mà sức đề kháng cũng được cải thiện.

Nguyên liệu cần thiết gồm 200g cà chua thái nhỏ, 60g cần tây thái nhỏ, 50g súp lơ đông lạnh, 1 thìa hạt quinoa, 1/4 thìa cà phê tỏi tươi băm nhỏ, đá viên theo nhu cầu.

Bạn có thể thay thế cải xoăn, rau bina hoặc một loại rau lá xanh khác cho súp lơ đông lạnh. Súp lơ được coi là một loại rau họ cải và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Súp lơ tự nhiên chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, chất chống oxy hóa và choline. Việc đông lạnh chúng trước khi làm sinh tố sẽ giúp sinh tố mịn và ngon hơn, nhưng hãy nhớ phần súp lơ này đã được làm chín trước khi đông lạnh.

Sau khi chuẩn bị tất cả nguyên liệu, cho vào máy xay sinh tố, xay mịn và đổ ra cốc thưởng thức.

2. Nước ép cà chua dưa hấu

Nước ép cà chua dường như chỉ dành cho những người sành ăn, sành uống bởi họ hiểu được nguồn dinh dưỡng và những tác dụng tuyệt vời của cà chua như thế nào. Trong khi đó, rất nhiều người bình thường lại không thích uống nước ép cà chua bởi mùi tự nhiên đặc trưng của chúng.

Nhưng thử thực hiện theo công thức này, nước ép cà chua sẽ dễ uống hơn nhiều, thậm chí bạn sẽ cảm thấy mê mẩn và thêm chúng vào list đồ thức uống yêu thích của mình.

Nguyên liệu cần thiết gồm 1/2 quả dưa hấu nhỏ, 2 quả cà chua cỡ vừa. Cắt dưa hấu và cà chua thành từng miếng nhỏ. Cho các loại đã cắt nhỏ vào máy ép trái cây. Rót ra cốc và trang trí thêm với những miếng dưa hấu cắt nhỏ hoặc lá hương thảo/húng.

3. Nước ép cà chua táo cà rốt

Các nguyên liệu trong công thức nước ép này đều giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin A từ cà rốt và các chất chống oxy hóa trong cà chua giúp bảo vệ da, giảm nguy cơ lão hóa sớm. Cả cà rốt và táo đều có hàm lượng chất xơ cao, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Nguyên liệu cần thiết gồm 1 quả táo, 2 củ cà rốt, 2 - 4 quả cà chua chín vừa, 1 nhánh cần tây, 1/4 thìa cà phê bột nghệ, đá viên tùy chọn.

Rửa sạch và để ráo tất cả nguyên liệu. Cắt nhỏ táo, cà chua, cà rốt, cần tây. Cho nguyên liệu vào máy ép trái cây. Rót ra ly và thưởng thức ngay lập tức.

Chúc bạn thực hiện thành công!