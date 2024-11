Phim “Sex and the City” là một phim truyền hình hài kịch lãng mạn của đài HBO - Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Nhờ sự thành công vang dội trên toàn thế giới, vào năm 2007, “Sex and the City” được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại.

Phim có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao lớn trong làng giải trí Mỹ, trong đó có nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lucy Liu (sinh năm 1968).

Lucy Liu trong phim “Sex and the City”.

Trong “Sex and the City”, Lucy Liu xuất hiện ở phần 4, đóng vai khách hàng của Samantha (một trong bốn nữ chính). Ngoài bộ phim này, Lucy còn rất nổi tiếng với vai diễn hành động trong phim “Những thiên thần của Charlie”.

Khi so sánh ảnh của Lucy thời trẻ và Lucy ngày nay, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trẻ đẹp vượt thời gian của cô. Nữ diễn viên vẫn có làn da căng bóng, ít nếp nhăn và tươi sáng rạng rỡ.

Lucy trong sự kiện quảng bá cho bộ phim mới "Red One".

Dưới đây là 6 bí quyết chăm sóc da của Lucy Liu mà ai cũng có thể học hỏi.

Bí quyết chăm sóc da của sao phim “Sex and the City”

1. Thường xuyên sử dụng kem chống nắng

Lucy đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của kem chống nắng.

Khi đọc bất kỳ cuộc phỏng vấn nào viết về thói quen chăm sóc da của người nổi tiếng, chúng ta thường thấy họ khuyên sử dụng kem chống nắng. Lucy không phải ngoại lệ, cô nói đây là hành động “rất hiệu quả”.

Lucy không hề lơ là khi nói đến việc bảo vệ làn da của mình khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. "Tôi phải rất nghiêm ngặt trong việc thoa lại kem chống nắng, đội mũ và quấn khăn quanh cổ và ngực", cô nói với Future Of Personal Health vào năm 2019.

Lucy giải thích những vùng da đó "nhạy cảm với ánh nắng mặt trời hơn khuôn mặt".

Màu da ngăm ngăm của Lucy cũng là động lực để cô luôn mang theo kem chống nắng. Sao phim “Sex and the City” nói thêm: "Là người châu Á, tôi có thể bị cháy nắng nếu không cẩn thận. Tôi cũng có một ít dầu trên da và dễ bị sẹo lồi, vì vậy tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ da bất cứ khi nào tôi đóng phim hoặc thực hiện bất cứ hoạt động nào”.

Đây cũng là lời khuyên của các chuyên gia da liễu. Tia UVA và UVB từ mặt trời sẽ làm lão hóa da và làm bỏng da, bác sĩ da liễu Caren Campbell, làm việc tại San Francisco (Mỹ), từng nói với tạp chí Women’s Health.

Vì vậy, bằng cách bảo vệ làn da khỏi các tia nắng gay gắt của mặt trời, làn da của Lucy thực sự có thể tận dụng được những lợi ích của các sản phẩm chăm sóc da khác mà cô ấy sử dụng hằng ngày.

2. Đôi khi không dùng xà phòng rửa mặt

Nữ diễn viên khoe dáng trong một sự kiện thảm đỏ.

Khi không trang điểm, Lucy chỉ rửa mặt bằng nước và khăn mặt, cô chia sẻ với Future of Personal Health. Tuy nhiên, khi trang điểm, cụ thể là sau một ngày trên phim trường, sao phim “Sex and the City” cho biết cô sẽ sử dụng thêm nước tẩy trang mắt và xà phòng.

"Kết quả là bạn không phải chà xát và gây kích ứng vùng da quanh mắt - bất kể bạn có trang điểm nhiều đến mức nào", cô nói. "Sau đó, tôi dùng xà phòng và khăn mặt để rửa mặt. Sau đó, tôi trộn kem, lô hội và một chút dầu với nhau, rồi massage hỗn hợp đó lên mặt".

3. Sử dụng châm cứu như một phương pháp cứu cánh cho làn da

Lucy Liu nhận giải thưởng trong lễ trao giải Gold Gala 2024.

Lucy nói với CNN rằng bộ sản phẩm chăm sóc da của cô khá đơn giản. Thay vào đó, cô chi tiền cho châm cứu. "Đó là phương pháp phòng ngừa", cô giải thích. "Bạn đến đó một lần một tháng và được kiểm tra sức khỏe một chút... Phương pháp này giúp bạn khỏe mạnh".

Lucy cho biết cô bắt đầu châm cứu vì cha mẹ cô. "Phương pháp này đã trở thành một phần trong văn hóa và cuộc sống của tôi trong một thời gian dài và nó thực sự, thực sự hiệu quả. Nó có thể giúp bạn giảm cân, giúp làn da của bạn trẻ trung hơn - và tôi thấy nó giúp chống lại tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ”, sao phim “Sex and the city” nói.

4. Uống đủ nước

Lucy xuất hiện đầy trẻ trung, cá tính trong phim "Red One".

Lucy thừa nhận với E! News rằng nước là một yếu tố quan trọng. Nghiên cứu vẫn chưa xác nhận nước thực sự giúp làn da của bạn sáng hơn, nhưng các bác sĩ da liễu cho biết nó tạo nên sự khác biệt.

"Nếu không uống đủ nước, da sẽ xỉn màu hơn, nếp nhăn và lỗ chân lông sẽ nổi rõ hơn", tiến sĩ Rachel Nazarian, bác sĩ da liễu tại thành phố New York, nói với tạp chí Women’s Health.

5. Dưỡng ẩm là điều bắt buộc

Nữ diễn viên 55 tuổi trong một bộ ảnh tạp chí.

Loại kem dưỡng ẩm mà Lucy lựa chọn là của hãng Aquaphor. Lucy nói trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí New York: "Bạn có thể thoa một ít lên mặt vào mùa đông hoặc lên môi nứt nẻ bất cứ lúc nào. Nó rất tốt cho mông của em bé nếu bạn là cha mẹ, hoặc trên vết cắt và vết bầm tím để giúp chữa lành".

Gần đây, sao phim “Sex and the City” giảm bớt sản phẩm cô sử dụng cho da mặt. "Tôi từng thoa nhiều thứ khác nhau nhưng bây giờ tôi thoa dầu dừa và kem Avène lên mặt và coi như hoàn thành chu trình buổi tối", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với E! News.

Và khi ra ngoài, Lucy sẽ chuyển sang dùng kem dưỡng ẩm cho da Yu-Be. "Loại kem này được một dược sĩ người Nhật phát triển - nó rất tuyệt khi tôi ra ngoài chụp ảnh và da tôi hơi khô", cô nói với Tạp chí New York. "Tôi thấy nhiều loại kem dưỡng da có mùi quá nồng, nhưng loại này thì hoàn hảo. Nó đã trở thành loại kem dưỡng ẩm mà tôi dùng cho hầu hết mọi khu vực trên da”.

6. Không thực hiện các liệu trình ‘mài mòn’ da

Lucy nói không với các dịch vụ 'mài mòn' da.

"Tôi không đi spa da mặt", Lucy nói với CNN. Khi được yêu cầu giải thích thêm, Lucy nói cô thấy việc này có tác động quá mạnh. "Tôi nghĩ chúng làm hỏng da của bạn. Mọi người đang lột da và mài mòn da, và bất kỳ thứ gì có từ 'mài mòn' đều không hiệu quả với tôi”, sao phim “Sex and the City” chia sẻ.