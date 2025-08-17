Tháng 1/2023, Dương Cẩm Lynh gây xôn xao khi bị chặn đường, đòi nợ ngay tại sảnh chung cư nơi cô đang sinh sống. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận đã nợ số tiền lên tới 6 tỷ đồng. Lùm xùm này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần, công việc của Dương Cẩm Lynh.

Chiều 16/8, nữ diễn viên sinh năm 1982 đăng tải bài viết dài trên Facebook có hơn 800.000 người theo dõi. Dương Cẩm Lynh cho biết đã bị một người bôi nhọ, gán ghép thông tin sai lệch trong nhiều năm. Người này còn gửi tin nhắn tới những người quen của cô để thêu dệt, lan truyền tin Dương Cẩm Lynh nằm trong đường dây diễn viên bán dâm.

Cô bức xúc lên tiếng: "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều, đến mức mọi tệ nạn xã hội thiếu mỗi ma túy chưa nhắc tới, 1 chuyện sai của tôi có thể hóa thành trăm chuyện. Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan, nay lại thêm những lời dạy dỗ vô cớ.

Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng mọi may mắn có thể tạo ra giá trị cho đời. Được mọi người yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng thấy áy náy vì người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có này. Tôi thật sự không hiểu, việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào".

Dương Cẩm Lynh bức xúc khi bị bôi nhọ danh dự, lan truyền thông tin sai lệch trong suốt nhiều năm qua

Nữ diễn viên sinh năm 1982 còn bị tung tin nằm trong đường dây diễn viên bán dâm từ lâu

Trong bài đăng, Dương Cẩm Lynh bày tỏ hy vọng được sống như một người bình thường, lo cho các con. "Tôi cũng không mong muốn mọi người tung hô hay công nhận tôi là người tốt đẹp gì. Tôi chỉ là một người bình thường, tốt xấu gì tôi có hết trong con người tôi, nhưng không hại ai phiền ai và liên luỵ ai. Tôi chỉ mong muốn mình là một con người bình thường, làm việc để có thể lo lắng tốt đẹp cho cuộc sống 3 mẹ con tôi. Số điện thoại này kiên trì nhắn tin cho mọi người 2 năm qua", cô viết.

Dương Cẩm Lynh mong muốn được sống bình thường, làm việc để nuôi các con

Về lý do nợ nần 6 tỷ, Dương Cẩm Lynh thừa nhận vay bạn bè và người thân để làm ăn nhưng thua lỗ, mất trắng hết tiền. Sau 11 tháng, Dương Cẩm Lynh cho biết đã trả hết món nợ hàng tỷ đồng và bắt đầu cuộc sống mới.

Cô từng chia sẻ: "Tôi đã tự đứng dậy bằng đôi chân và tự lao động bằng đôi tay mình. Sự tự tin trong tôi quay trở lại, và cảm hứng nghề nghiệp, nỗi nhớ nghề cũng theo đó tìm về. Giờ là lúc tôi có thể đón nhận các vai diễn trong một tâm thế thoải mái nhất, nhiều năng lượng nhất. Tôi không biết sự đón nhận của khán giả dành cho mình có khác đi không, nhưng tôi tin là những nỗ lực làm lại cuộc đời trong hai năm qua sẽ phần nào khiến khán giả có một cái nhìn khách quan nhất về mình".

Nữ diễn viên 8x thừa nhận vỡ nợ vì làm ăn thua lỗ, mất trắng tiền vào năm 2023

Dương Cẩm Lynh tập trung livestream bán hàng, ổn định cuộc sống sau biến cố

Dương Cẩm Lynh đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, từng đăng quang Á hậu Điện ảnh 1999 và tham gia vài cuộc thi nhan sắc. Cô để lại dấu ấn với khán giả qua hàng loạt phim như Ngõ Vắng, Ra Giêng Ai Cưới Em, Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, Gia Tài Bác Sĩ... Thời gian gần đây, Dương Cẩm Lynh còn kinh doanh online. Dù sự nghiệp gặt hái nhiều thành công nhưng đời tư của cô không mấy suôn sẻ.