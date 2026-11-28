Mới đây, diễn viên Lý Bình đã gây bất ngờ với bà xã Phương Trinh Jolie bằng cách giấu kín chiếc nhẫn kim cương trước khi tặng cho cô. Phương Trinh Jolie cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ ông xã.

Có thể thấy, sau 4 năm về chung một nhà và làm cha mẹ của 3 nhóc tỳ, tình cảm giữa Phương Trinh Jolie và Lý Bình rất đỗi mặn nồng.

"3 con rồi mà body vẫn đẹp quá luôn", một người dùng bình luận.

"Xin vía hạnh phúc từ 2 anh chị", một người khác viết.

Phương Trinh Jolie bất ngờ được ông xã tặng nhẫn kim cương.

Phương Trinh Jolie (tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh ngày 7/10/1988 tại An Giang) là ca sĩ, diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn các hoạt động âm nhạc.

Sở hữu nhan sắc sắc sảo, vóc dáng gợi cảm cùng cá tính mạnh mẽ, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như "Dù gió có thổi", "Bò cạp tím", "Tình yêu tìm lại"...

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng tư, đặc biệt là hành trình xây dựng tổ ấm của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2022, Phương Trinh Jolie kết hôn với diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi sau khoảng 4 năm hẹn hò.

Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái 9 tuổi trong lễ cưới với Lý Bình.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 25/4 tại TP.HCM, thu hút sự chú ý bởi độ hoành tráng, sự đầu tư chỉn chu cùng những khoảnh khắc xúc động. Đáng chú ý, ngay trong ngày trọng đại, nữ ca sĩ lần đầu công khai con gái riêng Mia (tên thật Nam Phương), khi bé đã 9 tuổi, sau nhiều năm giữ kín chuyện làm mẹ.

Khoảnh khắc Mia diện váy trắng, xuất hiện trên sân khấu, trao nhẫn cưới cho mẹ và Lý Bình, đồng thời gọi anh là "ba Bình" khiến nhiều khách mời và khán giả xúc động. Phương Trinh Jolie từng chia sẻ, chính ông xã là người mong muốn cô công khai con gái trong ngày cưới, để bé có thể tự hào về gia đình và không phải cảm thấy mình là điều cần giấu giếm.

Lý Bình rất yêu thương Mia - con gái riêng của Phương Trinh Jolie.

Sau khi về chung nhà, Lý Bình dành nhiều tình cảm cho Mia, chăm sóc, đồng hành cùng bé trong cuộc sống thường ngày và xem con như con ruột. Tổ ấm của cặp đôi càng thêm viên mãn khi lần lượt chào đón hai thành viên mới.

Tháng 6/2023, Phương Trinh Jolie sinh con trai thứ hai, bé Tyga (tên thật Quan Kinh Luân), bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi con trai thứ hai chưa tròn một tuổi, nữ nghệ sĩ bất ngờ mang thai lần ba ngoài kế hoạch. Đến ngày 10/1/2025, cô hạ sinh bé Loka (tên thật Quan Kinh Quân), chính thức trở thành mẹ của ba con.

Phương Trinh Jolie sinh liền 2 con trai sau khi về chung nhà với Lý Bình.

Việc liên tiếp sinh con trong khoảng thời gian ngắn khiến cuộc sống của nữ nghệ sĩ có nhiều thay đổi, song cô vẫn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ ông xã trong việc chăm sóc các bé. Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình, từ những chuyến du lịch, các buổi vui chơi cùng con đến những dịp sinh nhật, kỷ niệm đặc biệt.

Nữ ca sĩ cũng không ngại chia sẻ quan điểm nuôi dạy con, chú trọng sự kết nối, tôn trọng cảm xúc và dành thời gian để các bé được phát triển trong môi trường yêu thương. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Phương Trinh Jolie vẫn duy trì hình ảnh quyến rũ, tự tin, thường xuyên tập luyện thể thao, chăm sóc vóc dáng và giữ gìn vẻ ngoài. Cô cũng cân bằng giữa công việc nghệ thuật, kinh doanh và trách nhiệm gia đình.

Nữ ca sĩ có cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc.

Ở tuổi 38, nữ nghệ sĩ có cuộc sống khiến nhiều người chú ý khi vừa sở hữu sự nghiệp riêng, vừa có tổ ấm đông con, ông xã trẻ tuổi yêu thương và sẵn sàng san sẻ việc chăm sóc gia đình.

Những hình ảnh Phương Trinh Jolie bên chồng và các con phần nào cho thấy sự thay đổi trong cuộc sống của cô sau khi lập gia đình, từ một người phụ nữ cá tính, độc lập đến người mẹ tận hưởng niềm vui và hạnh phúc trong hành trình chăm sóc các con, vun vén tổ ấm.



