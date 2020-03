Sao nữ "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" bị chỉ trích giả tạo, diễn lố là fan cuồng của Lisa (BLACKPINK)

Nhà sản xuất Youth With You (Thanh xuân có bạn 2) đã tung ra trailer cho tập đầu tiên sắp phát sóng. Trong trailer, Ngu Thư Hân xuất hiện với tư cách thực tập sinh tham gia chương trình.

Ngay những giây phút đầu tiên, Ngu Thư Hân đã gây chú ý khi tỏ ra rụt rè. Lúc chạm mắt với Lisa (BLACKPINK), thí sinh này liền hét nhỏ, đồng thời bám chặt cánh cửa thể hiện sự phấn khích. Biểu hiện này khiến Thái Từ Khôn phải lên tiếng: “Đây là đang đóng phim hay sao?”.

Màn ra mắt của Ngu Thư Hân với các cố vấn trong chương trình Youth With You.

Sau câu hỏi của Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân đã bước vào giới thiệu bản thân: “Em là thực tập sinh đến từ Hoa Sách Ảnh Thị”. Thế nhưng, giọng nói của thí sinh vẫn khá run rẩy. Khi được Ella hỏi có phải đang lo lắng hay không, Ngu Thư Hân liền trả lời: “Cực kỳ căng thẳng. Em tưởng em đi nhầm. Dọa người quá đi”. Trước sự rụt rè của Ngu Thư Hân, Ella chỉ biết đáp trả nhẹ nhàng: “Sao bạn lại buồn cười vậy chứ”.

Ngu Thư Hân vui mừng khi gặp được thần tượng Lisa.

Lisa cười vui vẻ trước sự xuất hiện của Ngu Thư Hân.

Ella và Thái Từ Khôn khó chịu trước màn ra mắt của Ngu Thư Hân.

Ngay sau đó, từ khóa "Thái Từ Khôn nói Ngu Thư Hân diễn cảnh trong phim" đã lên bảng xếp hạng Hot Search. Cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng Thái Từ Khôn đang cố tình mỉa mai Ngu Thư Hân giả tạo. Ngoài ra, hàng loạt chỉ trích sao nữ Trạm kế tiếp là hạnh phúc diễn lố, làm màu cũng nhanh chóng xuất hiện: “Giọng nói thật kinh tởm”, “Tôi nổi da gà khi nghe thấy giọng cô ấy”, “Ngu Thư Hân đang làm mất cảm tình của người hâm mộ thích cô ấy trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc”, “Một màn diss chất lượng của Thái Từ Khôn”.

Cộng đồng mạng xứ Trung chỉ trích Ngu Thư Hân giả tạo, diễn lố.

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, được biết đến với vai Thái Mẫn Mẫn trong bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Sau thành công đầu tiên, Ngu Thư Hân tiếp tục tham gia webdrama Thiếu chủ đi chậm thôi. Ngu Thư Hân có xuất thân phú nhị đại - thế hệ thứ hai thừa kế tài sản gia đình khi mẹ là doanh nhân có sở hữu nhiều bất động sản. Chia sẻ về lý do tham gia Youth With You, Ngu Thư Hân cho biết bản thân muốn theo đuổi thần tượng Lisa.

Ngu Thư Hân trong bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc.

Poster của Ngu Thư Hân trong chương trình Youth With You.

Chương trình Youth With You sẽ phát sóng từ 12/3, vào lúc 20h00 tối Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần trên kênh iQiyi.