Sao nữ "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài" bị bạn diễn tát đến chấn thương sọ não, mất thính lực

Bộ phim Proud of you do Giang Tổ Bình - Trần Bội Kỳ - Tạ Thừa Quân đóng chính đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả vì nội dung hấp dẫn. Mối quan hệ tay ba giữa các nhân vật Kha Thục Quân (Giang Tổ Bình đóng), Cao Chí Long (Tạ Thừa Quân thủ diễn) và Phương Văn Tuyết (Trần Bội Kỳ) cũng đã bước vào giai đoạn cao trào với hàng tá tình tiết rối rắm.

Cùng thời điểm này, thông tin về Giang Tổ Bình bất ngờ được lục lại. Trong quá khứ, Giang Tổ Bình từng đóng phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài và nhận lời khen vì diễn xuất ổn định, có chiều sâu. Đến năm 2015, Giang Tổ Bình gặp tai nạn phim trường và phải nghỉ ngơi điều trị suốt 1 thời gian dài.

Giang Tổ Bình đang đóng bộ phim Proud of you.

Khi quya phim Yêu em vô điều kiện, cô đã bị đồng nghiệp Quách Từ Can tát đến chấn thương sọ não, mất thính lực. Lý do là vì trong lúc quay cảnh đánh Giang Tổ Bình, Quách Từ Can chẳng kiểm soát được lực tay. Quách Từ Can làm Giang Tổ Bình ngã xuống, đầu va chạm vào vật cứng dẫn đến chấn thương não.

Sau sự cố, Giang Tổ Bình phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật sang Singapore chữa bệnh một năm, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể hơn 2 năm. Về phía Quách Từ Can, anh chỉ gửi lời xin lỗi qua loa đến Giang Tổ Bình: "Cảm ơn cô ấy đã cho tôi một bài học nhớ đời".

Giang Tổ Bình từng đóng khá nhiều phim cổ trang ăn khách trước khi gặp tai nạn kinh hoàng.

Đến năm 2019, Giang Tổ Bình - Quách Từ Can tái ngộ trong 1 dự án phim. Quách Từ Can đã mua quà đến trường quay xin lỗi Giang Tổ Bình nhưng cô không chấp nhận. Khi được truyền thông hỏi về sự cố, Giang Tổ Bình từ chối với lý do không muốn kéo dài thêm nỗi ám ảnh quá khứ. Đồng thời, cô cũng từ chối việc nhắc đến tên đồng nghiệp Quách Từ Can.

Cuộc sống của Giang Tổ Bình thay đổi khá nhiều sau khi bị chấn thương sọ não.

Hiện tại, Giang Tổ Bình vẫn tích cực tuyên truyền cho bộ phim đang phát sóng Proud of you. Cô cho biết sức khỏe đã ổn định nhưng không thể vận động mạnh. Thậm chí, các hoạt động thường ngày như tập thể dục hay xúc động mạnh cũng khiến Giang Tổ Bình bị sốc rồi dẫn đến nôn mửa. Ngoài ra, do mất cân bằng 2 bên tai nên Giang Tổ Bình cũng thường xuyên đau ốm.

Các bác sĩ chẩn đoán rằng, Giang Tổ Bình phải chịu di chứng từ vụ tai nạn kia cho đến suốt cuộc đời. Vì mất đến mấy năm trị bệnh nên lúc quay lại đóng phim, Giang Tổ Bình gặp khá nhiều khó khăn. Tên tuổi giảm sút, tuổi tác lại cao nên Giang Tổ Bình khó lòng cạnh tranh với các đàn em trẻ trung. Cũng may nhờ có bộ phim Proud of you mà Giang Tổ Bình mới le lói tỏa sáng trở lại.