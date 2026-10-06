Sao nữ đình đám từng bị bạn trai bỏ lại ngay giữa đường chỉ vì không muốn lộ chuyện hẹn hò

Năm 2006, Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh lần đầu xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải TVB. Khi ấy, họ vẫn giữ thái độ lịch sự, chừng mực trước ống kính. Chỉ sau đó 1 năm, 2 gương mặt nổi tiếng này hợp tác trong Bằng Chứng Thép 2 và nhanh chóng tạo được phản ứng tốt nhờ sự ăn ý trên màn ảnh. Những tương tác tự nhiên, ánh mắt tình tứ cùng cách trò chuyện thân mật phía sau hậu trường khiến tin đồn tình cảm giữa 2 người ngày càng lan rộng.

Trong các buổi phỏng vấn, Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh còn mặc đồ đôi trông không khác gì một cặp tình nhân. Nam diễn viên kiên nhẫn lắng nghe bạn diễn trò chuyện, thậm chí có những cử chỉ thân mật như xoa đầu cô. Xa Thi Mạn khi ấy cũng thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh Trịnh Gia Dĩnh, trông không khác gì một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu.

Những khoảnh khắc này khiến khán giả tin rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua giới hạn đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù có nhiều dấu hiệu thân thiết, Trịnh Gia Dĩnh vẫn không công khai thừa nhận chuyện hẹn hò. Đây cũng là điểm khiến chuyện tình của 2 người gây tiếc nuối khi được nhìn lại.

Được biết vào thời điểm hẹn hò, Trịnh Gia Dĩnh khá dè dặt khi đối diện với tin đồn tình cảm. Truyền thông tiết lộ về việc sao nam Bộ Bộ Kinh Tâm từng đưa Xa Thi Mạn về nhà, nhưng chiếc xe bất ngờ gặp sự cố giữa đường. Khi được hỗ trợ, sự xuất hiện của nữ diễn viên trong xe khiến mối quan hệ của cả 2 một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán.

Thay vì nhân cơ hội này xác nhận chuyện yêu đương, Trịnh Gia Dĩnh đã lên tiếng phủ nhận. Thậm chí anh còn đề nghị người đẹp Diên Hi Công Lược đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra, với hy vọng những đồn đoán sẽ sớm lắng xuống. Trong khi Xa Thi Mạn mong muốn mối quan hệ được thừa nhận, thái độ né tránh của bạn trai hẳn khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Câu chuyện gây tranh cãi nhất xảy ra khi cả 2 người phát hiện đang bị phóng viên bám theo lúc ở trên xe. Trang Sohu cho biết, vì để tránh việc bị khui chuyện đang hẹn hò, Trịnh Gia Dĩnh đã vội vã để lại Xa Thi Mạn ngay giữa đường rồi lái xe bỏ đi, khiến cô phải một mình đối diện với sự chú ý của truyền thông.

Với nhiều khán giả, điều khiến họ tiếc cho Xa Thi Mạn không chỉ là việc chuyện tình kết thúc, mà còn là cảm giác cô đã dành nhiều tình cảm hơn cho đối phương. Nàng hoa đán TVB không đòi hỏi những điều quá lớn lao mà chỉ mong bạn trai có thể thừa nhận mối quan hệ một cách rõ ràng. Còn Trịnh Gia Dĩnh dường như không muốn chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý, khiến cả 2 ngày càng khó tìm được tiếng nói chung.

Mối quan hệ của họ được cho là kéo dài khoảng 1 năm trước khi kết thúc. Sau chia tay, 2 người tiếp tục theo đuổi con đường riêng. Xa Thi Mạn tập trung cho diễn xuất, dần khẳng định vị thế bằng những vai diễn có chiều sâu và duy trì sức hút trong nhiều năm. Cô không để chuyện tình cảm cũ trở thành rào cản đối với sự nghiệp, cũng hiếm khi nhắc lại những điều không vui trong quá khứ. Dù vậy, Xa Thi Mạn vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân suốt nhiều năm qua, mặc kệ những tin đồn hẹn hò liên tục bủa vây.

Trịnh Gia Dĩnh công khai tình yêu với Trần Khải Lâm, người kém anh 22 tuổi và cặp đôi đã kết hôn vào năm 2018. Việc Trịnh Gia Dĩnh có thể thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ mới khiến một bộ phận khán giả nhớ lại chuyện tình với Xa Thi Mạn, từ đó đặt câu hỏi vì sao anh từng dè dặt đến vậy khi ở bên người cũ.

Từng là một cặp đôi đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, Xa Thi Mạn và Trịnh Gia Dĩnh vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi nhìn lại. Sự ăn ý, những khoảnh khắc tình tứ và câu chuyện tình năm nào từng khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được khán giả TVB yêu thích, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện ấy.