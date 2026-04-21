Những ngày qua, ồn ào vợ chồng Gon Pink và Út Vũ thông báo tan vỡ gây xôn xao MXH. Trước khi cả hai lên tiếng chính thức thì netizen đào ra nhiều đoạn clip có cô gái lạ xuất hiện trong nhà của Út Vũ tại Đà Lạt. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tìm ra được danh tính người phụ nữ này chính là ca sĩ Tuệ Ny. Chính vì vậy, nhiều người tràn vào trang cá nhân của Tuệ Ny để tấn công, để lại những lời lẽ nặng nề.

Cho đến tối 21/4, ca sĩ Tuệ Ny công khai xuất hiện tại sự kiện cùng với chồng. Giữa sự kiện, Tuệ Ny và chồng không chỉ luôn dính như sam mà còn công khai trao nụ hôn để chứng minh tình cảm vẫn mặn nồng, gắn bó. Khi được hỏi về ồn ào bị réo tên nghi liên quan đến hôn nhân Út Vũ - Gon Pink, Tuệ Ny khẳng định chắc nịch "Không phải mình thì mình có gì phải sợ", cô cho biết được chồng động viên, an ủi khi "ngồi không cũng dính đạn".

Tuệ Ny thẳng thắn nói về drama: "Anh Vũ có nhắn tin xin lỗi đã gây ảnh hưởng đến công việc của Ny, Gon Pink thì mình cũng nhắn tin chị em bình thường thôi. Tôi và chồng không công khai trên MXH, mọi người đều biết chúng tôi là vợ chồng nhưng tôi không muốn thể hiện quá nhiều". Chồng Tuệ Ny cũng nhấn mạnh: "Tôi luôn luôn bênh vực vợ tôi".

Ca sĩ Tuệ Ny là ai?

Tuệ Ny được biết đến qua nhiều ca khúc Hôn lễ của anh, Nơi đâu tìm thấy em, Yêu một người rất khó, Anh yêu cô ấy không phải em hay Váy cưới em giống như bông tuyết.... Tuệ Ny còn sở hữu lượng người theo dõi khá ấn tượng trên mạng xã hội. Kênh TikTok cá nhân của cô hiện có khoảng 1,2 triệu follower, nơi nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ clip hát live, hậu trường đi diễn và những khoảnh khắc đời thường, giúp cô giữ tương tác ổn định với khán giả.

Chồng của Tuệ Ny là Kiun Gia Tuấn, cả hai đã từng xuất hiện cùng nhau trên chương trình "Vợ chồng son". Trang cá nhân của Kiun Gia Tuấn cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Tuệ Ny và các con. Nữ ca sĩ cũng từng công khai nói lời cảm ơn vì được chồng yêu thương, đồng hành cùng nhau từ cuộc sống đến sự nghiệp.

Về ồn ào giữa Gon Pink và Út Vũ. Cặp đôi đã xác nhận tan vỡ sau 5 năm bên nhau, có một con gái chung. Nguyên nhân tan vỡ được cả hai chia sẻ là do bất đồng trong cuộc sống, không còn tìm được tiếng nói chung. Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn dành sự tôn trọng và những lời chúc tốt đẹp với đối phương. Phía Út Vũ cũng khẳng định anh là bạn thân của chồng Tuệ Ny, đoạn clip nữ ca sĩ xuất hiện trong nhà anh chỉ là cuộc gặp gỡ của bạn bè bình thường. Chồng của Gon Pink mong sự việc được dừng lại để không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người liên quan.

