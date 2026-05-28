"Sao nhí nghìn tỷ" Vbiz giờ trổ mã thành thiếu nữ, diện mạo tuổi 15 suýt không nhận ra

Mới đây, đoạn clip Ngân Chi casting cho dự án phim Đất Đỏ bất ngờ được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý vì màn dậy thì thành công của sao nhí đình đám một thời.

Trong clip, Ngân Chi xuất hiện với diện mạo giản dị khi diện áo thun sọc cùng quần jeans rộng, buộc tóc gọn gàng phía sau. Dù không trang điểm cầu kỳ nhưng nữ diễn viên nhí vẫn gây chú ý bởi visual sáng, làn da trắng cùng đường nét gương mặt đã thay đổi rõ rệt. Nếu ngày nào "Bù Tọt" Ngân Chi ghi điểm nhờ vẻ ngoài tròn trịa, má bánh bao đáng yêu thì hiện tại cô bé đã ra dáng thiếu nữ tuổi 15 với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh thoát và sắc nét hơn hẳn.

Nhiều khán giả thừa nhận thoạt nhìn không nhận ra đây chính là cô bé từng đóng cùng Trấn Thành trong phim điện ảnh Bố Già. Phần đông đều dành lời khen cho màn trổ mã của Ngân Chi khi visual ngày càng xinh xắn và vẫn giữ được đôi mắt cười tạo thiện cảm đặc trưng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình thay đổi, Ngân Chi còn khiến netizen bất ngờ bởi phong thái ngày càng chững chạc. Trong đoạn clip casting, cô bé chia sẻ cảm xúc khi đến thử vai với sự dạn dĩ, tự tin trước ống kính. Cách nói chuyện điềm tĩnh, rõ ràng cùng biểu cảm tự nhiên cho thấy Ngân Chi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

"Gia tài" vai diễn của Ngân Chi

Ngân Chi sinh năm 2011, là một trong những diễn viên nhí quen mặt của màn ảnh Việt. Bén duyên nghệ thuật từ năm 4 tuổi, cô bé nhanh chóng ghi dấu nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và được nhiều đạo diễn, nghệ sĩ ưu ái lựa chọn hợp tác. Từng được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận xét là "thần đồng diễn xuất", đến nay Ngân Chi đã sở hữu gia tài hơn 40 dự án phim ảnh lớn nhỏ dù chỉ mới bước sang tuổi teen.

Tên tuổi của Ngân Chi được đông đảo khán giả biết đến qua vai bé Bù Tọt trong phim điện ảnh Bố Già của Trấn Thành. Trong phim, Bù Tọt ban đầu là con gái của Ba Sang (do Trấn Thành đóng), nhưng khi sự thật hé lộ thì cô bé là con ruột của Quắn (do Tuấn Trần đóng), được ông Ba Sang mang về nuôi và Quắn không hề biết. Vai diễn của Ngân Chi trong Bố Già được nhận xét là duyên dáng, đáng yêu nhưng cũng thể hiện trọn vẹn tâm lý phải chấp nhận thân phận của mình. Sau thành công của bộ phim đạt doanh thu 427 tỷ đồng, Ngân Chi trở thành gương mặt sao nhí được săn đón của Vbiz. Tại Liên hoan phim Việt Nam 2021, vai diễn Bù Tọt giúp Ngân Chi đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Không chỉ góp mặt trong Bố Già, Ngân Chi còn từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Thu Trang, Lý Hải, Khả Như, Kiều Minh Tuấn… Cô bé vào vai con gái của Khả Như trong Nắng 3: Lời Hứa Của Cha (doanh thu 32 tỷ đồng), gây xúc động với hình ảnh đứa trẻ theo mẹ rong ruổi kiếm sống. Kế đến, Ngân Chi tiếp tục ghi điểm khi tham gia Lật Mặt 7: Một Điều Ước (doanh thu 482 tỷ đồng) của Lý Hải với vai cô bé ngóng cha đi biển trở về giữa cơn bão dữ. Phân cảnh chạy òa khóc khi gặp lại bố từng viral mạnh trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân Chi còn tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Vu Quy Đại Náo (doanh thu 29 tỷ đồng), Chàng Vợ Của Em (doanh thu 86 tỷ đồng), Anh Thầy Ngôi Sao (doanh thu 23 tỷ đồng),… Ngoài diễn xuất, cô bé còn hoạt động ở lĩnh vực diễn kịch, gameshow và trình diễn thời trang từ nhỏ.

Ngân Chi ngoài đời thường

Ở ngoài đời, Ngân Chi hiện có cuộc sống khá gần gũi đúng với lứa tuổi teen. Trên trang cá nhân, cô bé thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi học, gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động ngoại khóa hay những lần xuất hiện trên phim trường.

Bên cạnh việc theo đuổi diễn xuất, Ngân Chi vẫn ưu tiên chuyện học tập. Cô bé từng chia sẻ gia đình luôn đặt việc học lên hàng đầu nên mọi lịch trình đóng phim đều phải được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến việc đến trường. Chính vì vậy, Ngân Chi hiện vẫn giữ được nhịp sống khá cân bằng giữa nghệ thuật và tuổi học trò.

Ngoài niềm đam mê diễn xuất, Ngân Chi còn yêu thích hội họa và từng bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh trong tương lai. Nhiều người cho rằng chính cách được gia đình định hướng kỹ lưỡng đã giúp Ngân Chi phát triển ổn định, tránh áp lực "sao nhí" và giữ được hình ảnh tích cực suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh cô bé diễn viên hoạt bát trên màn ảnh, Ngân Chi từng là một em bé khá nhút nhát và chậm nói. Từ lúc mới 18 tháng tuổi, cô bé đã được bố mẹ cho đi học mẫu giáo. Tuy nhiên thời điểm đó, Ngân Chi lại khá sợ người lạ, ít giao tiếp khiến gia đình không khỏi lo lắng. Sau khi đưa con đi thăm khám, bác sĩ cho biết cô bé không gặp vấn đề nghiêm trọng mà chỉ cần được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn để cải thiện khả năng giao tiếp.

Từ đó, bố của Ngân Chi quyết định dành nhiều thời gian hơn cho con gái. Anh thường đưa cô bé đi nhà sách, nhà văn hóa thiếu nhi, dẫn đi chơi để làm quen với môi trường bên ngoài. Trong suốt hành trình trưởng thành của Ngân Chi, bố mẹ luôn là những người sát cánh phía sau, vừa đồng hành vừa định hướng cho con từng chút một.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Ngân Chi cũng bắt đầu rất tự nhiên. Một lần nhìn thấy con chăm chú theo dõi lớp học diễn xuất, gia đình đã chủ động đăng ký cho cô bé tham gia lớp kịch thiếu nhi. Từ môi trường này, Ngân Chi dần trở nên mạnh dạn, hoạt bát hơn và bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với sân khấu. Không lâu sau đó, cô bé nhận vai diễn đầu tiên khi mới chỉ 4 tuổi, chính thức bén duyên với nghệ thuật.

Dù hiện tại đã là gương mặt sao nhí quen thuộc của màn ảnh Việt, Ngân Chi vẫn được nhiều người nhận xét giữ tính cách lễ phép, ngoan ngoãn và khá khiêm tốn. Gia đình luôn nhắc nhở cô bé phải biết học hỏi, trân trọng cơ hội mình có và không được ngủ quên trên thành công từ sớm. Có lẽ chính cách nuôi dạy này đã giúp Ngân Chi giữ được hình ảnh tích cực suốt gần 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Từ cô bé nhỏ xíu bước vào showbiz với ánh mắt còn nhiều bỡ ngỡ, Ngân Chi giờ đây đang dần trưởng thành và cho thấy tiềm năng trở thành một diễn viên trẻ thực lực của màn ảnh Việt trong tương lai.