Vào tháng 1 vừa qua, nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Shim Hyung Tak và “bản sao Jungkook” Hirai Saya kém 18 tuổi đã chính thức lên chức bố mẹ. Con trai đầu lòng của họ tên là Haru, đến nay mới 7 tháng tuổi nhưng đã được ra mắt làng giải trí qua chương trình The Return of Superman.

Rất nhanh chóng, em bé này đã trở thành hiện tượng khắp các trang mạng Hàn Quốc bởi sở hữu vẻ ngoài đáng yêu "thòng tim", đôi mắt to tròn, nụ cười giòn tan. Nhưng đặc biệt hơn cả là Haru có mái tóc dày đến khó tin, khác biệt với những em bé sơ sinh khác, tạo nên vẻ ngoài cực kỳ độc đáo và ngộ nghĩnh. Trong tập mới của The Return of Superman , bố Shim Hyung Tak đưa Haru đến cửa hàng để thử hàng loạt phụ kiện lên mái tóc của mình. Với mái tóc siêu dày, Haru "cân" đẹp mọi món phụ kiện, khiến dân tình náo loạn thốt lên: "Quá dễ thương".

Trong tập mới của The Return of Superman, bố Shim Hyung Tak đưa Haru đến cửa hàng để thử hàng loạt phụ kiện lên mái tóc của mình

Em bé Haru đáng yêu "quắn quéo" tuyệt đối với tai mèo

Nơ xanh nơ hồng...

... hay băng đô như chị gái này cũng "cân" được hết

Harru còn đeo cả băng đô thể thao. Với mái tóc dày đẹp, em bé đeo gì cũng xinh

Sau đó, bố đưa Haru đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Em bé chẳng hề e ngại, mà còn cười giòn tan với bác sĩ

Những khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc

Trên mạng xã hội, hàng ngàn người đã "xin vía" có con xinh xắn đáng yêu như Haru, nhưng nhiều hơn cả là "xin vía" có tóc dày và đẹp như em bé. Với sức hút không tưởng, quý tử đầu lòng nhà Shim Hyung Tak là sao nhí hot nhất hiện nay, mới vài tháng tuổi đã có fanclub riêng. Cậu bé này cũng được dự đoán sẽ trở thành mỹ nam sau khi lớn lên.

Shim Hyung Tak sinh năm 1978, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Nam diễn viên trở nên quen mặt với người hâm mộ của làn sóng Hallyu sau khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Touch Your Heart, Let’s Eat, Three Sisters, My Sassy Girl...

Shim Hyung Tak và bà xã Hirai Saya chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 8/2023 sau khoảng 4 năm hẹn hò. Được biết, Hirai Saya không hoạt động trong làng giải trí nhưng vẫn nổi tiếng tại Hàn nhờ diện mạo rất giống với nam ca sĩ Jungkook (BTS). Shim Hyung Tak gặp cô trong lần tới Nhật ghi hình cho 1 chương trình truyền hình. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau xuất phát từ việc có vô vàn điểm chung. Sau đám cưới, bà xã tài tử đã mang thai đã hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 15/1/2025.

Shim Hyung Tak và vợ trong đám cưới cổ tích

Vợ Shim Hyung Tak giống Jungkook (BTS) tới ngỡ ngàng, cứ như chị em thất lạc

Nguồn: YouTube