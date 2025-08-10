Tình tin đồn của Jungkook (BTS) ra sân bay để quên 1 thứ khiến nhan sắc từ công chúa thành dân thường

Winter (aespa) vừa có lần xuất hiện gây bất ngờ tại sân bay, khiến fan và netizen xôn xao vì lựa chọn makeup lạ mắt. Thành viên nhà SM vẫn đánh má hồng và tô son tươi tắn, nhưng lại bỏ qua hoàn toàn phần trang điểm mắt - điều hiếm thấy ở một idol nữ Kpop. Thông thường, để che đi mặt mộc và đôi mắt mệt mỏi trước/sau mỗi chuyến bay dài, các thần tượng đăc biệt ưu tiên kính râm, vừa làm món phụ kiện đặc sắc cho outfit vừa có công năng che chắn an toàn.

(Nguồn TikTok).

Trong chuyến bay sang Nhật Bản để tham dự SMTOWN Tokyo, Winter xuất hiện với làn da sáng, đôi môi hồng nhẹ và gò má ửng tự nhiên. Sự vắng bóng của eyeliner, mascara hay mi giả khiến tổng thể của Winter có phần... lấn cấn, loạt ảnh sân bay này cũng nhanh chóng leo top chủ đề hot trên MXH xứ Hàn với hơn 83.000 lượt xem.

Tuy cách trang điểm này thoạt nhìn có vẻ thiếu điểm nhấn và khiến gương mặt nữ idol trông phờ phạc, nhưng đối với fan hâm mộ điều này lại giúp tôn lên nét đẹp gốc của thần tượng Nhiều người bày tỏ thích thú vì hình ảnh giản dị này khác hẳn phong cách makeup mắt đậm mà Winter thường chọn trên sân khấu.

"Khi không kẻ mắt, nhìn rõ hơn các đường phẫu thuật cắt mí và mở khóe của cô ấy", hay "Cô ấy vốn không có hàng mi dày, nhưng mặt mộc vẫn xinh ngất". Một số fan thì khẳng định đôi mắt tự nhiên không lens, không eyeliner của Winter còn hợp với khuôn mặt hơn cả style thường thấy. Netizen Hàn còn cho rằng phong cách này có thể sớm thành xu hướng nếu nhiều idol khác thử áp dụng.

Winter sinh năm 2001, nổi tiếng với visual "đẹp chuẩn SM" với đường nét thanh thoát, làn da trắng mịn và khí chất trong trẻo. Dù không phải main visual của nhóm, cô vẫn thường xuyên lọt top gương mặt nữ idol đẹp nhất K-pop. Fan quốc tế gọi Winter là "búp bê mùa đông" vì sống mũi cao, gương mặt nhỏ và ánh mắt sáng.

Trên sân khấu, cô thường được stylist chọn makeup mắt sắc nét với lens màu, eyeliner kéo dài và lông mi cong rõ rệt, tạo cảm giác một thần tượng sang chảnh. Chính vì thế, việc xuất hiện ở sân bay mà bỏ hoàn toàn phần mắt đã tạo hiệu ứng bất ngờ mạnh, vừa lạ vừa gần gũi như một cô gái đời thường.