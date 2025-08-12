Sao nhí hot nhất nhì showbiz Việt dậy thì thành công ở tuổi 14, được kỳ vọng là hoa hậu tương lai

Chu Diệp Anh, sinh năm 2011, hiện 14 tuổi, là một trong những gương mặt diễn viên nhí nổi bật của làng giải trí. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Ông ngoại tuổi 30 , Chú ơi đừng lấy mẹ con , Ngược chiều nước mắt , Hướng dương ngược nắng , Thương ngày nắng về , Chúng ta của 8 năm sau và gần đây nhất là Hoa sữa về trong gió .

Sở hữu gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn cuốn hút, Diệp Anh mang nét đẹp dễ thương từ nhỏ. Giờ đây, khi đã là học sinh cấp hai, cô bé trông ngày càng xinh đẹp, được dự báo có thể là Hoa hậu trong tương lai. Loạt ảnh chụp cô bé Diệp Anh ở tuổi dậy thì khiến nhiều người bất ngờ.

Trong bộ phim Hoa sữa về trong gió , Chu Diệp Anh đảm nhận vai Phương - cô con gái sống cùng người mẹ quá nghiêm khắc, luôn đặt nặng thành tích học tập. Áp lực đè nén lâu ngày khiến Phương rơi vào trạng thái bất ổn. Đến bữa cơm, gia đình bất ngờ phát hiện cô bé đang tự rạch tay. Cảnh tượng ấy khiến mọi người choáng váng, nhất là khi Phương còn khóa trái cửa, né tránh tiếp xúc và không chịu trò chuyện với bất kỳ ai.

Trước đó, Phương đã nhiều lần bộc lộ những dấu hiệu rối loạn tâm lý sau chuỗi ngày bị mẹ liên tục gây sức ép. Hình ảnh cô bé ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt đượm buồn và những giọt nước mắt rơi vì mệt mỏi, áp lực đã khiến khán giả xót xa. Không cần lời thoại kịch tính hay tiếng gào khóc, chỉ bằng ánh nhìn trống rỗng, Phương đã lột tả trọn vẹn sự cô đơn tột cùng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Cô bé từng khiến MXH bùng nổ với phân cảnh nức nở chạy theo mẹ trong cơn mưa xối xả.

Trước đó, trong bộ phim Thương ngày nắng về, Chu Diệp Anh cũng từng khiến khán giả rơi nước mắt. Cô bé vào vai Hoa, với phân cảnh vừa khóc nức nở vừa chạy theo mẹ giữa cơn mưa xối xả. Đến cuối cùng, Hoa vấp ngã, bơ vơ giữa đường, chỉ biết nghẹn ngào nhìn bóng mẹ khuất dần trong màn mưa.

Ở ngoài đời, Diệp Anh cho biết mẹ chính là người quản lý, lo liệu lịch trình và luôn đồng hành cùng em trong mọi hoạt động. “Tiền cát-sê của em được mẹ gửi vào tài khoản tiết kiệm. Vì còn nhỏ nên em chưa cần dùng đến tiền. Nếu muốn ăn món gì hay mua đồ gì, em sẽ xin mẹ ”, cô bé chia sẻ.

Chu Diệp Anh được dân mạng ưu ái đặt biệt danh "Hoa hậu nhí".

Khi được hỏi về biệt danh “hoa hậu nhí” do cư dân mạng ưu ái dành tặng, Chu Diệp Anh bày tỏ: “Em không tự tin để đi thi hoa hậu, em chỉ đam mê diễn xuất. Em mong sẽ tiếp tục gắn bó với nghề diễn trong những năm tới.”

Nét đẹp thanh thuần của Chu Diệp Anh

Chia sẻ thêm về sự nghiệp nghệ thuật, Chu Diệp Anh còn bật mí mong muốn được thử sức ở vai phản diện trong tương lai, bởi “đó là kiểu nhân vật em chưa từng đảm nhận, nên rất tò mò không biết mình sẽ thể hiện ra sao.”