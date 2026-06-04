Sao nhí duy nhất tham gia 2 mùa Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế nay đã tốt nghiệp cấp 3, visual tuổi 18 gây chú ý

Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? từng là một trong những chương trình truyền hình thực tế về gia đình được yêu thích nhất trên sóng VTV, phát sóng mùa đầu tiên năm 2014. Phiên bản Việt Nam được mua bản quyền từ Hàn Quốc, ghi dấu ấn nhờ những chuyến trải nghiệm đầy cảm xúc của các cặp bố con. Không chỉ mang đến những câu chuyện gần gũi về tình thân, chương trình còn trở thành nơi giúp nhiều gương mặt nhí được khán giả cả nước biết đến và yêu mến.

Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ những mùa đầu tiên của chương trình lên sóng, những cô bé, cậu bé từng khiến khán giả bật cười, xúc động qua từng tập phát sóng giờ đều đã dần trưởng thành. Nhiều người đang theo đuổi những con đường riêng, có người trở thành du học sinh, có người thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng có những gương mặt lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Trong số đó, Suti - con gái nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh, từng được mệnh danh là "công chúa quốc dân" của chương trình mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi chính thức hoàn thành chương trình phổ thông, đánh dấu một cột mốc trưởng thành đáng nhớ sau hơn 1 thập kỷ kể từ ngày đầu xuất hiện trên truyền hình.

Cụ thể, siêu mẫu Thúy Hạnh đã chia sẻ niềm vui khi con gái út Suti hoàn thành chương trình học bậc phổ thông. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu xúc động viết:

"Hành trình 12 năm đèn sách khép lại và nàng chính thức bước qua một cánh cửa mới nơi có những ước mơ lớn hơn, thử thách nhiều hơn và cả những hành trình thật rực rỡ đang chờ phía trước. Cô bé hay khóc nhè của ba mẹ ngày nào giờ đã đủ trưởng thành để tự viết tiếp giấc mơ của mình, mong con sẽ luôn tự tin bước đến những chân trời mới. Love you forever".

Suti xinh xắn, ngọt ngào trong lễ tốt nghiệp

Suti và mẹ là siêu mẫu Thúy Hạnh

Suti tên thật là Lê Gia An, sinh năm 2008, là con gái út của nhạc sĩ Minh Khang và siêu mẫu Thúy Hạnh. Cô bé từng gây sốt trong mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? phát sóng năm 2014 nhờ tính cách lễ phép, đôi mắt to tròn cùng vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu.

Lần đầu xuất hiện trong Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? Suti mới chỉ 6 tuổi nhưng nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Giữa dàn nhóc tỳ đáng yêu của chương trình, cô bé nổi bật bởi sự ngọt ngào, hiền lành và giàu tình cảm.

Nhạc sĩ Minh Khang và con gái Suti là cặp bố con duy nhất tham gia 2 mùa của Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?

Suti của mùa 1 là cô em út xinh xắn, ngây thơ, hay nhõng nhẽo và "mít ướt"

Với vẻ ngoài mũm mĩm, đôi mắt to tròn cùng cách nói chuyện lễ phép, Suti được khán giả yêu thích đến mức khi chương trình thực hiện mùa 2, cô bé cùng bố Minh Khang tiếp tục được mời tham gia.

Từ cô em út ngây thơ ở mùa đầu tiên, Suti dần trưởng thành hơn để trở thành chị cả trong mùa thứ 2. Hình ảnh cô bé biết quan tâm, chia sẻ và chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi hơn khiến không chỉ người hâm mộ mà cả nhiều bậc phụ huynh yêu mến. Nhạc sĩ Minh Khang và con gái Suti cũng là cặp bố con duy nhất góp mặt ở cả hai mùa đầu tiên của Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?.

Sang mùa 2, Suti trở thành cô chị cả thông minh, hiểu chuyện và biết quan tâm, nhường nhịn các em

Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, mỗi lần lộ diện cùng mẹ hoặc qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Suti vẫn khiến khán giả phải trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào và gu thời trang tinh tế.

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày gây sốt trên sóng truyền hình, cô bé Suti "mít ướt" năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi 17 xinh đẹp. Suti sở hữu chiều cao nổi bật gần 1,7m cùng thần thái sắc sảo, được nhiều cư dân mạng ví von là "Kim Ji Won phiên bản Việt".

Bên cạnh việc học, cô bé còn có niềm đam mê lớn với bộ môn golf. Trước đó, Suti theo học tại một trường trung học quốc tế ở TP.HCM và mới đây đã chính thức tốt nghiệp phổ thông, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành.

Không còn là cô bé mũm mĩm, Suti của hiện tại là thiếu nữ cao ráo, gương mặt thanh tú