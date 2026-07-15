Sao nhí "Bố ơi mình đi đâu thế" bị cả MXH chê cười: Tất cả chỉ vì ông bố nổi tiếng mê xây dựng hình tượng "con gái học giỏi"!

Sự việc Hoàng Đa Đa, con gái lớn của nam diễn viên quyền lực Hoàng Lỗi đọc sai hàng loạt từ vựng cơ bản trong một chương trình giáo dục trẻ em từng tạo nên một cơn bão chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung. Từ một "con nhà người ta" hoàn mỹ trong mắt công chúng, cô bé 17 tuổi khi ấy lập tức bị kéo tuột khỏi bệ đỡ hào nhoáng. Sự cố này không chỉ phơi bày lỗ hổng trong học vấn của một "học bá" tự phong, mà còn phản ánh sự thất bại trong công thức "chín ép" con cái của các ông bố bà mẹ ngôi sao.

Ngược dòng thời gian về thời điểm xảy ra vụ việc, Hoàng Đa Đa cùng nhóm bạn đã mở chuyên mục video mang tên "Cùng bạn đọc sách", trực tiếp xuất hiện để đọc truyện tranh cho trẻ em bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Mục đích ban đầu được cho là rất nhân văn, song khán giả nhanh chóng phát hiện chỉ trong vòng 50 giây ngắn ngủi, cô bé đã đọc sai liên tiếp nhiều từ ngữ hết sức phổ thông mà học sinh tiểu học cũng thuộc lòng.

Việc đọc sai các từ cơ bản như đọc "bờ sông" (河堤 - hé dī) thành âm vô nghĩa (hé tí), hay nhầm lẫn cấu trúc từ "phòng ngự" (防御 - fáng yù) thành "phòng tiết" (fáng xiè) đã khiến hình tượng "thiếu nữ thiên tài" sụp đổ tan tành. Công chúng phẫn nộ cho rằng một người mang danh dạy trẻ nhỏ đọc sách nhưng lại có trình độ tiếng mẹ đẻ cẩu thả như vậy là hành vi "lừa dối" và "gây hại cho thế hệ sau".

Lòng tham tạo dựng hào quang giả tạo của người cha nổi tiếng

Sự phẫn nộ của dư luận thực chất không chỉ hướng vào cô bé tuổi teen, mà nhắm thẳng vào lòng tham của người cha Hoàng Lỗi. Trong giới giải trí Hoa Ngữ, Hoàng Lỗi nổi tiếng là người khôn ngoan, nhạy bén và cực kỳ biết tính toán. Ngay từ khi Hoàng Đa Đa mới 8 tuổi, anh đã dọn đường cho con bằng cách đưa cô bé phủ sóng khắp các chương trình thực tế ăn khách như Bố ơi mình đi đâu thế, Happy Camp hay Ngày ngày tiến lên.

Dưới sự nhào nặn của người cha, Đa Đa được đắp lên mình vô số nhãn dán lấp lánh: 8 tuổi dịch sách tranh tiếng Anh, tự viết kịch bản ngoại ngữ, đạt giải thưởng nhạc cụ phương Tây, biết đàn hát, làm bánh và diễn kịch. Hoàng Lỗi còn không ngần ngại để con gái nhuộm tóc, xỏ khuyên, ăn mặc chín ép trước tuổi dưới danh nghĩa phương pháp giáo dục "tự do, dân chủ".

Thế nhưng, đằng sau sự tự do và tài năng nở sớm ấy là một chiến dịch tiếp thị truyền thông không mệt mỏi. Nhiều người nhận ra Hoàng Lỗi đang cố tình chiếm dụng tài nguyên công cộng, liên tục đưa những chủ đề nhỏ nhặt của con gái lên bảng xu hướng để tích lũy hồ sơ đẹp, dọn đường cho cô bé nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng thế giới như Stanford. Lòng tham của người cha muốn con mình phải xuất chúng, phải đứng ở đỉnh cao danh vọng đã biến cô bé thành một sản phẩm truyền thông hoàn hảo nhưng rỗng tuếch bên trong.

Cái giá phải trả cho sự chín ép

Sự cố đọc sai chữ năm đó đã chứng minh một sự thật phũ phàng: Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường quốc tế, lo mải mê nói tiếng Anh lưu loát để chuẩn bị du học, cuối cùng lại quên mất nền tảng chữ viết của quê hương. Trong ánh mắt của Hoàng Đa Đa luôn phảng phất nét u sầu và chín chắn quá tuổi. Cô bé chưa kịp trưởng thành đã phải nếm trải sự ấm lạnh của thói đời và gánh chịu những đợt bạo lực mạng tàn nhẫn, cái giá quá đắt mà một đứa trẻ vị thành niên không nên phải gánh chịu.

Vụ ồn ào của Hoàng Đa Đa là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho rất nhiều bậc cha mẹ. Việc không thể chấp nhận sự bình thường của con cái, cố chấp dùng nguồn lực và tiền bạc để "nhồi nhét" và xây dựng những hình tượng giả tạo sẽ chỉ mang lại sự phản tác dụng. Cha mẹ thành công không phải là người ép con phải xuất chúng bằng mọi giá, mà là người biết thừa nhận con mình bình thường, giúp con tìm ra thế mạnh thực sự để sống một cuộc đời hạnh phúc và có ích.

(Nguồn: Baidu)