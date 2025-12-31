Dù đã đường ai nấy đi, chuyện tình cảm của Nhật Minh và nghệ sĩ Bình Tinh vẫn là tâm điểm chú ý những ngày vừa qua. Ngay sau khi thừa nhận hôn nhân rạn nứt, Nhật Minh gây sốc vì tiết lộ đã có bạn gái mới, còn chung sống với nhau vài tháng. Trên mạng xã hội, anh cho biết muốn ly hôn Bình Tinh nhanh chóng để cho bạn gái được danh phận.

Sau khi rạn nứt, Nhật Minh mới đây lại có dòng trạng thái gây bàn tán, được cho là nhắn nhủ tới vợ cũ Bình Tinh. Anh gửi lời xin lỗi tới con gái và người vợ đã gắn bó suốt 20 năm, thừa nhận bản thân "khốn nạn". Trước khi ly hôn, cả hai đã có 2 thập kỷ bên nhau.

Nhật Minh viết: "Xin lỗi vợ hiền con ngoan và cô gái anh quen 20 năm. Biết nói điều gì cũng chứng minh mình khốn nạn. Hãy chỉ cho anh phải làm gì để không ai lên án. Để vợ vui con thương để cô gái ấy bớt đau lòng". Lùm xùm hôn nhân của cặp đôi khiến không ít netizen lắc đầu chán nản.

Nhật Minh và Bình Tinh chính thức ly hôn sau 20 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ mới đây lên tiếng gửi lời xin lỗi tới vợ cũ và con gái, thừa nhận bản thân không tốt. Ảnh: FBNV

Chỉ ngay sau khi thông báo ly hôn, Nhật Minh gây sốc khi thừa nhận đã có bạn gái mới. Thậm chí cặp đôi đã ở với nhau được khoảng 2 tháng. Anh chia sẻ trên sóng livestream: "Tôi và Bình Tinh đã kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Tôi thực sự thương N. và muốn đến với cô ấy. N. cũng thương tôi.

Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay và đến với nhau thật lòng. Mong mọi người đừng bàn tán trên mạng xã hội nữa. Đã có tình cảm mới sống với nhau chứ". Thông tin này khiến không ít netizen sốc vì anh và Bình Tinh mới thông báo rạn nứt chưa bao lâu.

Nhật Minh cho biết anh nộp đơn ly hôn từ tháng 11 sau thời gian dài cân nhắc. Nam ca sĩ tiết lộ cả hai chia tay yên bình, văn minh, vẫn xem nhau là bạn bè để cùng nuôi con.

Nhật Minh từng thừa nhận có bạn gái mới, ở chung khoảng 2 tháng ngay sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV

Bình Tinh và Nhật Minh quen nhau từ đầu những năm 2000, khi còn là những gương mặt trẻ đang tạo dựng tên tuổi trong nghề. Cặp đôi đã quyết định giữ kín chuyện tình cảm trước khi chia sẻ với công chúng vào năm 2018. Trước khi ly hôn, cả hai có một con gái chung tên Bella Cát Tiên.

Trên trang cá nhân, Bình Tinh mới đây xúc động bật khóc khi nhận được lá thư từ con gái Bella. Trong bức thư, nhóc tỳ cho biết rất thương mẹ khi cô phải đối diện với nhiều thứ tiêu cực trong thời gian qua. Bella hứa hẹn sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ yên lòng. Con gái Bình Tinh viết: "Kính gửi mẹ yêu. Hôm nay con viết lá thư này là để cho mẹ đỡ căng thẳng lại. Mẹ là người phụ nữ mà con yêu thương nhất. Mẹ có biết nhiều lúc con nhìn mẹ mà con thấy tội nghiệp mẹ luôn. Vì mẹ cứ phải đối diện với nhiều điều tiêu cực.

Nhưng không sao đâu mẹ. Con sẽ là người dẫn mẹ đi đến con đường hạnh phúc, tự hào yêu thương. Con biết bây giờ con là niềm an ủi duy nhất của mẹ. Mẹ yên tâm nhé, con vui lắm, bây giờ không có thứ gì có thể làm con buồn nữa hết. Con sẽ cố gắng học hành để cho mẹ vui. Lời cuối cùng con muốn nói với mẹ đó là con yêu mẹ nhiều lắm".