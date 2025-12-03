Sao nam Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế thích làm "cha thiên hạ" bị bêu tên trên thời sự, tẩy chay khỏi showbiz

Thời gian qua, showbiz Trung Quốc đang tiến hành "thanh lọc", loại bỏ những nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, nhân cách lẫn hành vi vi phạm pháp luật khỏi giới. Sau "Thánh cô" Hứa Tình, Dương Thước được tiết lộ cũng nằm trong danh sách bị hạn chế lên sóng ở Cbiz. Vì vậy, vài tháng trở lại đây, các nhà sản xuất đã ghẻ lạnh, không dám mời Dương Thước đóng phim hay quay show thực tế vì sợ rủi ro.

Do bị tẩy chay, loại bỏ khỏi các hoạt động trong ngành giải trí, Dương Thước phải tạm livestream bán hàng để kiếm sống. Tuy nhiên, các buổi phát sóng trực tuyến bán hàng của nam diễn viên này có lượng người chốt đơn rất ít. Dương Thước vốn là cái gai, bị khán giả ghét bỏ nhiều năm qua.

Dương Thước được cho biết đang bị hạn chế hoạt động trong showbiz Trung Quốc. Giới nghệ thuật cũng tẩy chay, ghẻ lạnh nam diễn viên

Theo tờ QQ, Dương Thước ra nông nỗi này cũng vì lối hành xử như "cha thiên hạ", xem thường quy định của Tổng Cục Phát Thanh, Truyền Hình Trung Quốc. Cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc có quy định thù lao cho nghệ sĩ không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất, trong đó cát-xê diễn viên chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại.

Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim Người Xa Lạ, Dương Thước hét giá thù lao lên đến 87,5 triệu NDT ( 326 tỷ đồng), chiếm hơn 70% tiền lương của các diễn viên còn lại, thậm chí ngang ngửa với tổng kinh phí sản xuất. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của Tổng cục. Khi bị nhắc nhở, Dương Thước vẫn không hạ mức cát-xê. Thái độ thách thức này khiến anh bị đài trung ương CCTV bêu tên trên thời sự. Tổng Cục Phát Thanh, Truyền Hình Trung Quốc cũng ban hành lên cấm phát hành tác phẩm Người Xa Lạ vĩnh viễn.

Nam diễn viên hét giá cát-xê trên trời, bị cơ quan quản lý văn hóa nhắc nhở vẫn phớt lờ

Chưa dừng lại ở đó, Dương Thước còn bị tố cáo ngoại tình với 1 người phụ nữ tên "Tseng". Cô gái này cho biết họ đã ở bên nhau vào ngày 12/4/2018. Sau đó, Dương Thước có gửi cho người phụ nữ số tiền 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) để bịt miệng. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị công chúng ghét bỏ, đòi đuổi khỏi showbiz bao phen vì tính cách như "phát xít" đối với vợ con.

Năm 2019, Dương Thước cùng con trai tên Dương Vũ Thần tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Trong chương trình, anh thường xuyên quát mắng, dọa nạt, ra lệnh và thúc giục con trai làm mọi việc theo sự chỉ dẫn của mình. Các phân cảnh có sự xuất hiện của Dương Thước khiến người xem ngột ngạt, không khỏi thương cảm cho Dương Vũ Thần khi có người cha cực đoan quá đáng.

Sau đó, ở chương trình Những Người Phụ Nữ Tôi Yên, Dương Thước tiếp tục khiến dân tình nổi điên khi đối xử thiếu tôn trọng, coi vợ không khác gì người hầu. Nhiều khán giả mỉa mai Dương Thước nhập vai quá sâu, thực sự nghĩ mình là "tổng tài bá đạo" ngoài đời và hành xử hống hách gia trưởng.

Dương Thước có tính cách gia trưởng, xem mình là tổng tài khiến ai cũng ngán ngẩm

Dương Thước sinh năm 1983, chuyên vào vai tổng tài trong các phim Hoan Lạc Tụng, Người Nhà Châu Giang, Trả Lại Thế Giới Cho Em... Tuy nhiên, nam diễn viên thường xuyên có lối diễn khoa trương, khó coi khiến khán giả muốn bỏ phim. Đến nay, Dương Thước vẫn bị liệt vào danh sách "ngôi sao diễn lố nhất trên màn ảnh Cbiz".

