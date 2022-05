Sao Mỹ úp mở về vụ rò rỉ video khỏa thân

Những chia sẻ này xuất hiện sau khi video khoả thân của Jesse Williams trong vở kịch "Take Me Out" của Broadway bị phát tán. Williams đã nói với Associated Press trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm (giờ Mỹ): "Tôi không thất vọng về điều đó. Công việc của chúng tôi là diễn ở đó hàng đêm, bất kể chuyện gì".

"Tôi thực sự không lo lắng về điều đó. Tôi không thể đổ mồ hôi vì chuyện đó. Chúng tôi cần tiếp tục vận động cho chính mình" - nam diễn viên tiếp tục - "Và thật tuyệt vời khi thấy một cộng đồng ủng hộ và làm rõ những gì chúng tôi đã làm được cũng như những gì chúng tôi không làm".

"Tôi nghĩ, sự đồng ý là quan trọng. Vì vậy, chúng ta hãy ghi nhớ điều đó" - Williams nói thêm.

Người hâm mộ "Grey’s Anatomy" có thể thấy không vấn đề gì với đoạn video rò rỉ, nhưng Nhà hát Second Stage, ngôi nhà của "Take Me Out", nói với Deadline rằng giờ đây họ sẽ lắp đặt camera hồng ngoại để theo dõi việc khán giả sử dụng camera và các hoạt động đáng ngờ khác trong suốt buổi diễn.

Khán giả đã được yêu cầu niêm phong các thiết bị điện tử của họ trong hộp Yondr trong suốt buổi biểu diễn.

"Nhà hát là một không gian thiêng liêng, và mọi người không hiểu điều đó. Mọi người không nhất thiết phải tôn trọng hoặc coi điều đó theo cách mà có thể họ nên hoặc chúng tôi muốn" - Williams nói với AP.