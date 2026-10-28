Sao Mai Hiền Anh đưa thiền ca vào giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Tam Chúc

Chương trình có sự tham dự của Hòa thượng Yeosan Jeongyegeo, thuộc Tông phái Jogye, dòng Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, gắn với tùng lâm Geumjeong và chùa Beomeosa ở Busan. Bên cạnh phần gặp gỡ giữa hai phái đoàn, ban tổ chức chọn âm nhạc làm phần trung tâm. Thiền ca Hòa bình được dàn dựng như một cuộc đối thoại bằng cảm xúc, nơi người nghe không cần chung ngôn ngữ vẫn có thể cùng suy ngẫm về hòa bình, lòng nhân ái và cách con người đối xử với nhau.

Hiền Anh, Á quân Sao Mai, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thiền ca Việt Nam. Ảnh: NVCC

Sự kiện có sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Tam Chúc, Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam, Cộng đồng BELI - Bồ Đề Tịnh Thất và Dàn nhạc Giao hưởng Cung Thiếu nhi Hà Nội.

"Đúng, đẹp và có ích"

Hiền Anh hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thiền ca Việt Nam. Từ nền tảng của một ca sĩ được đào tạo bài bản, chị muốn đưa thiền ca ra khỏi khuôn khổ biểu diễn đơn thuần để trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo chị, âm nhạc là thứ giúp con người tìm thấy sự đồng cảm, bất kể khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ hay môi trường sống.

Làm thiền ca, nhất là những tác phẩm phổ nhạc từ kinh văn, theo Hiền Anh là một bài toán cân bằng khó. Người thực hiện phải tôn trọng nguyên tác và bảo đảm sự chuẩn xác về nội dung, nhưng đồng thời phải tìm được cách thể hiện để người nghe mới có thể tiếp cận. Âm nhạc cần có sức hút riêng, song không được lấn át ý nghĩa của lời ca.

"Một tác phẩm như vậy phải giải quyết cùng lúc ba yêu cầu: đúng về nội dung, đẹp về âm nhạc và có ích cho người nghe", Hiền Anh chia sẻ. "Nếu chỉ đúng mà không tìm được cách truyền tải phù hợp, tác phẩm sẽ khó đến với khán giả mới. Nếu chỉ đẹp mà thiếu chuẩn xác, nó có thể làm sai lệch ý nghĩa ban đầu. Còn nếu vừa đúng vừa hay mà không gợi được điều gì cho đời sống của người nghe, thì việc lan tỏa vẫn chưa trọn vẹn. Với tôi, thước đo không nằm ở lượt nghe, mà ở chỗ âm nhạc giúp người ta sống chậm lại, tử tế và tỉnh táo hơn đến mức nào."

Khi doanh nhân bước vào hoạt động văn hóa

Câu lạc bộ do Hiền Anh dẫn dắt theo đuổi thông điệp "Thanh âm, tỉnh thức, hạnh phúc", với mong muốn tạo ra những không gian sinh hoạt nghệ thuật để người tham gia tạm rời nhịp sống bận rộn, lắng nghe và chia sẻ với nhau.

Một tiết mục hợp xướng thiền ca. Ảnh: NVCC

Với cộng đồng doanh nhân, việc tham gia các hoạt động văn hóa cũng là dịp nhìn lại mối quan hệ giữa thành công nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Theo quan điểm của câu lạc bộ, tinh thần đóng góp cho cộng đồng không chỉ nằm ở các chương trình thiện nguyện, mà bắt đầu từ đạo đức nghề nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh và cách ứng xử với người lao động, đối tác, khách hàng.

Song song với các chương trình nghệ thuật, Hiền Anh đang phát triển lớp học "Lãnh đạo hơi thở - Làm chủ cuộc đời", tập trung vào kỹ năng quản lý cảm xúc cho người làm lãnh đạo. Chị cho rằng người dẫn dắt đội ngũ trước hết phải biết làm chủ chính mình, và thành công không chỉ đo bằng giá trị vật chất.

Theo Hiền Anh, thành công của một chương trình như ở Tam Chúc không nằm ở quy mô hay số người tham dự, mà ở những gì còn lại sau khi sự kiện khép lại: sự quan tâm đến văn hóa, tinh thần học hỏi và những kết nối lâu dài giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.