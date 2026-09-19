Sao Mai 2026 chốt 16 thí sinh, giọng ca 18 tuổi mang hai dòng máu Việt - Hàn gây chú ý

Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức họp báo công bố 16 thí sinh chính thức bước vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026. Các đêm thi được truyền hình trực tiếp lúc 21h chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và các nền tảng số của Đài, bắt đầu từ ngày 27/9 với đêm công chiếu mang tên "Hành trình mới" và kéo dài đến 29/11. Đêm Chung kết và Trao giải diễn ra tối 22/11.

Trong 16 gương mặt được chọn, Kim Jae Bin là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Chàng trai 18 tuổi mang hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc, cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất top 16. Khán giả từng biết đến anh qua The Voice Kids 2019 và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí, sau đó anh gần như biến mất khỏi các chương trình truyền hình. Lý giải quãng im ắng này, Kim Jae Bin cho biết gia đình gặp vấn đề về kinh tế, đồng thời anh tập trung cho việc học và thử sức với sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Kim Jae Bin thừa nhận áp lực khi phải cạnh tranh với những thí sinh có giọng hát nội lực, nhưng đặt cược vào thứ mình có mà nhiều người khác không có: khả năng sáng tác và một tư duy âm nhạc trẻ. Được hỏi liệu màu nhạc thiên về giải trí của anh có đủ sức cạnh tranh giữa lúc thị trường đang bùng nổ các nhân tố trẻ, anh nói mình cứ nỗ lực hết sức rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Thay đổi lớn nhất của mùa giải năm nay nằm ở cách chia đêm thi. Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, ban tổ chức bỏ cách phân tuần theo phong cách âm nhạc như dân gian hay thính phòng, buộc thí sinh phải bước ra khỏi thể loại sở trường và khai thác hết vốn liếng của mình. Anh cho biết chương trình phải làm mới nhiều thứ, từ công nghệ, âm thanh đến hòa âm phối khí, và nhận xét dàn thí sinh năm nay "đồng đều và đa dạng về thể loại âm nhạc".

Tiêu chí tuyển chọn cũng được định nghĩa lại theo hướng tài năng toàn diện. Thí sinh không chỉ được chấm ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc. Mỗi vòng thi tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là giọng hát và khả năng trình diễn. Độ tuổi dự thi năm nay được mở rộng, áp dụng cho thí sinh từ đủ 18 đến 30 tuổi.

Ba giám khảo đồng hành xuyên suốt Vòng Chung kết là NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Bên cạnh đó, mỗi đêm thi có thêm hai giám khảo khách mời thay đổi theo tuần. Riêng đêm Chung kết và Trao giải, số giám khảo khách mời dự kiến từ 4 đến 6 người.

Vòng Chung kết gồm 10 chương trình, trong đó có 8 đêm truyền hình trực tiếp. Bảy đêm thi tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam, riêng một đêm Gala dự kiến diễn ra ngoài trời tại quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cùng các hạng mục Giải Khán giả bình chọn, Giải Ấn tượng, Giải Phong cách và Giải Triển vọng. Tất cả đều bao gồm cúp kỷ niệm, giấy chứng nhận của Đài Truyền hình Việt Nam và tiền thưởng. Thí sinh còn có cơ hội nhận giải thưởng từ các tổ chức uy tín khác như Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Điều đáng chú ý hơn tiền thưởng là cam kết của ban tổ chức: các thí sinh đạt giải cao sẽ được tạo điều kiện tham gia những chương trình do VTV sản xuất, tức cuộc thi không dừng lại ở đêm trao giải mà mở ra một đường ra nghề cụ thể.

Trước khi chốt được 16 cái tên, Vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn đã được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp nhận hồ sơ trực tuyến và casting trực tiếp tại Hà Nội, Quảng Ninh và TP.HCM. Thí sinh từng đạt giải chính thức từ giải Ba trở lên tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương, các liên hoan âm nhạc quốc tế hoặc Sao Mai các mùa trước, nếu còn trong độ tuổi quy định, được xem xét đặc cách vào Vòng Tuyển chọn.

Sao Mai bước sang mùa 2026 với gần ba thập kỷ tồn tại, một độ dài hiếm có với các chương trình truyền hình và cuộc thi âm nhạc tại Việt Nam. Năm 2027, Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 30 năm Giải Sao Mai. Giữa một đời sống giải trí dày đặc gameshow và cuộc thi âm nhạc, Sao Mai vẫn giữ vị trí riêng ở chỗ vừa là sân chơi chuyên môn, vừa là series truyền hình, và kiên định với hướng gìn giữ âm nhạc dân gian, âm nhạc chính thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Mùa giải năm nay cũng được tổ chức bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với định hướng xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh của đất nước. VTV xác định Sao Mai là một mắt xích trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, từ phát hiện và bồi dưỡng tài năng đến sản xuất, phân phối sản phẩm nghệ thuật trên truyền hình và nền tảng số. Đêm Chung kết ngày 22/11 nằm trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày lễ văn hóa quốc gia được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay.

Ảnh: BTC

Trân Ni