Sáng tỏ tin cặp đôi nghìn tỷ showbiz hủy hôn

Sáng 16/11, tờ Line Today đưa tin, cặp đôi nghìn tỷ của showbiz Thái Lan - nữ ca sĩ Kratae Rsiam và vũ công Toshi, vừa bất ngờ dính tin hủy hôn và chính thức “đường ai nấy đi” sau 14 năm hẹn hò.

Thông tin ngay lập tức khiến cả MXH xứ Thái dậy sóng, bởi lẽ Kratae Rsiam - Toshi từ lâu đã được xem là cặp đôi vàng nhờ hành trình hơn 1 thập kỷ hạnh phúc bên nhau. Ngoài ra, họ còn từng gây sốt với màn cầu hôn hoành tráng đậm mùi tiền hồi tháng 5 năm ngoái. Trên các diễn đàn trực tuyến, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối nếu thông tin Kratae Rsiam - Toshi chia tay là thật, đồng thời tò mò về góc khuất trong mối quan hệ của cặp đôi.

Kratae Rsiam - Toshi bất ngờ vướng tin hủy hôn. Ảnh: Line Today

Đến trưa 16/11, nguồn tin thân cận xác nhận Kratae Rsiam - Toshi vẫn đang hạnh phúc bên nhau và không hề có chuyện “tan đàn xẻ nghé” như tin đồn râm ran trên mạng.

Trong diễn biến mới nhất, Kratae Rsiam - Toshi đã tay trong tay lộ diện trên chương trình Kui Zap Show. Tại đây, cặp đôi vàng ra thông báo nóng khẳng định họ vẫn đang rất mặn nồng và đắm chìm trong tình yêu. Đồng thời, Kratae Rsiam nhấn mạnh, thông tin cô hủy hôn bạn trai chỉ là tin đồn thất thiệt: “Đó chỉ là mấy trang lập ra để câu view, thu hút người đọc và tạo tương tác thôi, toàn nói năng bừa bãi. Đọc mà buồn cười, đúng là kiểu gì cũng nói được, cứ bịa đặt lung tung. Có trang còn đồn người khác qua đời nữa cơ. Chuyện không có thật thì mình cứ bỏ qua thôi mọi người ạ”.

MC của Kui Zap Show cho biết lúc đầu cô đã vô cùng bất ngờ và choáng váng khi đọc được tin tức Kratae Rsiam - Toshi chia tay. Và tới nay, nữ MC đã có thể “thở phào nhẹ nhõm” vì hóa ra tình cảm giữa cặp đôi vàng hiện vẫn vô cùng tốt đẹp.

Kratae Rsiam - Toshi xuất hiện rạng rỡ, phủ nhận tin tức họ đã cho nhau lối đi riêng. Ảnh: Line Today

Còn nhớ hồi tháng 5/2025, chuyện tình của cặp đôi đã bước sang 1 trang mới khi Toshi bất ngờ quỳ gối cầu hôn Kratae Rsiam ngay giữa sân khấu concert trong bầu không khí vỡ òa cảm xúc. Màn cầu hôn đậm mùi tiền với nhẫn kim cương khủng khi ấy nhanh chóng phủ kín truyền thông và cặp đôi đã nhận về vô số lời chúc phúc từ đông đảo đồng nghiệp trong giới giải trí. Theo thông tin mà truyền thông Thái Lan thu thập được, trị giá của chiếc nhẫn cầu hôn tương đương với cả 1 căn nhà tại xứ sở chùa vàng.

Toshi gây sốt với màn quỳ gối cầu hôn Kratae Rsiam bằng chiếc nhẫn kim cương có giá trị tương đương 1 căn nhà. Ảnh: X

“Cặp đôi nghìn tỷ” Toshi - Kratae Rsiam đã gắn bó bên nhau được 11 năm. Họ khởi đầu từ tình bạn thân thiết, luôn sát cánh làm việc chung rồi dần dần tiến lên thành tình yêu đậm sâu.

Được biết, Toshi là vũ công vô cùng ăn ý với nữ ca sĩ Kratae Rsiam, anh luôn đồng hành cùng đàng gái trên chặng đường dài hoạt động nghệ thuật. Không chỉ cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, Toshi còn ở phía sau hỗ trợ quản lý các hoạt động kinh doanh cho bạn gái. Sự đồng hành trong cả công việc lẫn đời tư đã bồi đắp nên mối quan hệ vô cùng khăng khít, ngọt ngào giữa 2 người họ.

Toshi - Kratae Rsiam được mệnh danh là “cặp đôi tỷ baht” (tương đương ngàn tỷ đồng) của showbiz Thái. Không chỉ thành công rực rỡ với tư cách ca sĩ, Kratae Rsiam còn có sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm đáng nể. Tính đến nay, doanh nghiệp của cô đã vươn lên trở thành thương hiệu quy mô tỷ baht Thái (ngàn tỷ đồng).

Trước đó, Kratae từng tiết lộ trong 1 buổi phỏng vấn rằng gia đình Toshi vốn kinh doanh nhà máy sản xuất mỹ phẩm, và các dòng mỹ phẩm của cô cũng được sản xuất ngay tại nhà máy của nhà đàng trai.

Kratae Rsiam là nữ đại gia tự thân, còn Toshi được biến đến với gia thế khủng. Ảnh: X

Kratae Rsiam là nữ ca sĩ hàng đầu tại Thái Lan, có thế mạnh ở mảng nhạc dance. Ngoài ra, cô còn lấn sân thành công sang làm diễn viên và người dẫn chương trình.

Trong khi đó, Toshi sinh năm 1991, mang trong mình 2 dòng máu Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), quê gốc ở tỉnh Chiang Mai. Niềm đam mê vũ đạo của Toshi bắt đầu từ năm 13 tuổi. Nhờ năng khiếu bẩm sinh cùng sự kiên trì, anh đã vươn tới đỉnh cao ở bộ môn dancesport với danh hiệu Nhà vô địch Khiêu vũ Thái Lan, đồng thời ghi dấu ấn tại đấu trường châu Á khi giành giải 5 tại cuộc thi Youth Rising Star ở Singapore. Ngoài ra, chàng vũ công 9X còn từng đạt hạng 15 tại giải đấu Hip Hop International Dance và lọt top 7 ở cuộc thi World of Dance. Không chỉ được biết đến với tư cách dancer nổi tiếng, Toshi còn sở hữu gia thế hiển hách, là cậu ấm đến từ gia tộc kinh doanh mỹ phẩm.