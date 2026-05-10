Sáng tập Pilates, tối nâng tạ ở phòng gym, cuối tuần thì “ra sân pick”: Tháng chi tầm 12 triệu chỉ để vã mồ hôi cho vui với đẹp người!

Tôi không phải kiểu người có thể ngồi hít thở ngắm trời mây, lá rụng mà thấy vui được. Dù là năm 20 tuổi hay giờ khi đã U40, thú vui của tôi vẫn luôn… “xôi thịt chứ không thanh tịnh nổi” - như cách tụi bạn tôi thường nhận xét. Còn tôi thì chỉ nghĩ đơn giản: Mình là kiểu người hợp tiêu tiền, thật sự đấy, chỉ cần tiêu tiền thôi là bao nhiêu muộn phiền, bực dọc đều tan biến hết.

Hồi “còn trẻ” - những năm hai mươi mấy ấy, niềm vui của tôi nằm ở quán lẩu, ở bar ở pub, ở rạp chiếu phim, ở trung tâm thương mại và đương nhiên, không thể thiếu các app mua sắm.

Còn bây giờ - khi đã 31, tôi vẫn tiêu tiền để mua vui hệt như ngày xưa thôi. Nếu có gì đó đã thay đổi thì chỉ là những thứ tôi chọn chi tiền đã khác. Không còn là những niềm vui ngắn hạn theo kiểu một bữa ăn, một đơn hàng, một đêm say khướt. Niềm vui của tôi ở tuổi 31 đơn giản là vã mồ hôi - theo nghĩa đen: 6h30 sáng có mặt ở phòng tập Pilates, 18h rời văn phòng để 19h hoặc muộn nhất là 19h30 phải có mặt ở phòng tập gym, và cuối tuần thì vác vợt ra “sân pick”.

1 buổi Pilates nhóm 2 người “lấy” của tôi 400k, 1 buổi tập gym với PT cũng là con số tương tự, còn 1 buổi ở sân pickleball vào thứ 7 hoặc chủ nhật thường dao động trong khoảng 400-500k bao gồm phí HLV và thuê sân. Tính ra trung bình mỗi tháng, tôi chi khoảng 10-12 triệu chỉ để “vã mồ hôi”.

1. Tập luyện để giảm cân là phụ thôi: Giờ khỏe mới là mục tiêu số 1!

Hồi 20 tuổi, nghĩ đến việc tập thể dục nói chung, tôi thà nhịn ăn để giảm cân còn hơn lê lết ở phòng gym hay trên máy chạy bộ. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: Tập luyện chỉ là để giảm cân, thì mình bớt ăn đi là được rồi, cần gì vã mồ hôi, tốn thời gian công sức gánh tạ cho vất vả.

Người ta bảo tuổi trẻ nông cạn quả không sai, hoặc ít nhất thì nó đúng với tôi. Có thể cũng vì những năm đầu đôi mươi lười vận động như thế, nên đến tầm 28-29 tuổi là tôi thấm thía ngay cái giá phải trả: Nhịn ăn thường xuyên nên da dẻ xám ngoét, không tự tin vác mặt mộc đi làm bao giờ, lúc nào cũng phải dính lấy kem nền, má hồng. Người ngợm thì luôn “nhão nhoét” vì lười vận động, nhưng xương khớp vừa khô vừa cứng. Ngồi làm việc vài tiếng đã đau lưng, cứng vai. Còn tâm trạng? Như tàu lượn không biết đâu mà lần!

Nhưng khoảnh khắc cao trào khiến tôi quyết định sống theo kiểu “phải vã mồ hôi mới được” là gì bạn biết không? Chính là một buổi sáng, tự nhìn mình trong gương và thấy chán ngấy! Thấy mình chẳng có chỗ nào ổn dù còn chưa tròn 30 tuổi nữa. Nếu cứ sống theo kiểu buông thả lười biếng như vậy thì 5 năm nữa, chẳng tưởng tượng nổi sẽ thế nào.

Ảnh minh họa

Thế nên tôi bắt đầu chi tiền đi tập Pilates để người mềm mại hơn, để lưng đỡ gù, để cổ bớt rụt. Đi tập gym để tăng cơ, chứ người toàn mỡ - mà lại mỡ dưới da (skinny fat) như tôi thì èo uột vô cùng. Còn Pickleball, thú thực tôi ban đầu tôi chỉ định thử cho biết vì nó hot quá, mà thế nào ra sân có đồng đội, có đối thủ lại thấy mê nên cứ duy trì cũng được hơn 1 năm rồi.

2. Tập luyện cũng giống như một liệu pháp tâm lý

Có một sự thật mà chỉ sau khi vượt lười để đi tập đều đặn, tôi mới nhận ra: Tập tành giúp tâm trạng tích cực kinh khủng! Trước đây tôi không hề biết vận động kích thích cơ thể sản xuất các hormone hạnh phúc như Endorphin, Dopamine hay Serotonin, giúp giảm stress, tăng cường năng lượng, tạo cảm giác hưng phấn.

Trước đây stress là tôi shopping hoặc ăn đồ ngọt. Bây giờ stress quá thì tôi đi tập. Có hôm bước vào phòng gym vẫn còn bực vì deadline, vì khách hàng, vì đủ thứ chuyện linh tinh nhưng lúc bước ra khỏi phòng gym để về nhà là tinh thần đã phơi phới lại rồi. Và tôi nghĩ đó chính là lý do khiến tôi đi tập ngày 2 cữ - 1 sáng, 1 tối. Không phải là tôi thích việc tập luyện hay quá rảnh chẳng có việc gì làm, mà đơn giản là tôi thích cảm giác tinh thần mình vui vẻ phấn chấn sau đó.

Vì cái tuổi này, bạn biết đấy, đủ thứ áp lực từ công việc, tiền bạc, tương lai, gia đình, các mối quan hệ… Nếu không có 1 cách lành mạnh để xả stress, e là không trụ được lâu.

3. Có một cộng đồng tích cực quanh mình là điều cũng rất đáng giá

Ngày xưa, các mối quan hệ của tôi thường xoay quanh ăn uống hoặc than thở công việc. Giờ thì khác. Đi tập lâu dần tự nhiên gặp những người phù hợp với mình về cả cách sống, cách tư duy và nhiều thứ khác.

Ảnh minh họa

Tôi có những người bạn mới từ sân Pickleball, từ lớp Pilates, từ phòng gym. Có người là chủ doanh nghiệp, có người làm văn phòng bình thường như tôi, có người đã có con,... Nhưng điểm chung là mọi người đều đang cố chăm sóc bản thân theo cách tốt hơn mỗi ngày. Nhiều khi động lực đi tập đều, đến từ một suy nghĩ rất đơn giản nhưng nếu không có đồng đội thì không bao giờ có được, nó là thế này: “Người ta đi tập đều vậy, đẹp vậy khỏe vậy mà mình nghỉ hôm nay thì mình chán mình quá đi thôi”. Vâyh đó!

Thế nên dù biết 10-12 triệu mỗi tháng cho việc tập luyện là không nhỏ, thậm chí là nhiều, tôi vẫn chi và vẫn thấy nó xứng đáng. Vì thứ tôi nhận lại được là thói quen sinh hoạt lành mạnh, là không còn mất ngủ, không còn muốn ăn uống linh tinh, không còn bực dọc cáu gắt kiểu giận cá chém thớt.

Ngày xưa tôi từng đọc được 1 câu thế này: “Tuổi 20 tiêu tiền để được chú ý, tuổi 30 tiêu tiền để cơ thể và tinh thần được bình yên”. Tôi thấy nó đúng với mình lúc này.

Bây giờ nếu ai hỏi “sao tập dữ vậy?”, tôi thường chỉ cười và bảo “do thích thôi”. Vì tôi thích thật: Thích phiên bản khỏe mạnh, tích cực và hòa nhã của chính mình lúc này.