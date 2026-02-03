Sáng nhất Lâm Đồng lúc này: Ngôi nhà phủ kín hoa xác pháo đỏ rực, ngắm 1 hồi ngỡ lạc ở cõi tiên

Mạng xã hội những ngày qua đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh ngôi nhà ở Lâm Đồng được bao phủ kín bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa xác pháo. Giữa nắng cao nguyên vàng nhẹ, cả mái nhà như biến thành một thảm hoa đỏ rực, nhìn xa như những dây pháo treo lơ lửng mang theo cảm giác rộn ràng quen thuộc của Tết xưa. Vẻ đẹp mộc mạc nhưng nổi bật của ngôi nhà đã thu hút nhiều khách du lịch tới tận mắt nhìn và check-in điểm dừng chân đang "gây sốt" này.

Ngôi nhà phủ hoa xác pháo đang cực hot ở Lâm Đồng. (Video: Hoàng Dưỡng)

Ngôi nhà nằm tại thôn B'Đơr, xã Bảo Lâm 2, cách trung tâm TP. Bảo Lộc khoảng 15km. Nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng (35 tuổi, ở Hà Nội) - một du khách vừa đến check-in với ngôi nhà không giấu được sự bất ngờ khi đến đây: "Đây là lần đầu tiên mình thấy một ngôi nhà được bao phủ bởi hoa xác pháo như vậy. Cảm giác rất bình yên, mộc mạc rất ấn tượng".

Ngôi nhà đỏ rực, nổi bật trong thôn B'Đơr. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Anh Hoàng Dưỡng chia sẻ, chủ nhân của ngôi nhà là ông K'Tip - một người dân tộc Cơ Ho chất phác. Ông sống cùng gia đình trong căn nhà gỗ nhỏ này nhiều năm nay. Giàn hoa xác pháo được ông trồng từ năm 2008 với mục đích tạo bóng mát và làm đẹp cho ngôi nhà. Theo thời gian, cây phát triển mạnh, leo kín phần mái, rồi dần trở thành "điểm nhận diện" đặc biệt của căn nhà. Dù vậy, sinh hoạt của gia đình gần như không bị ảnh hưởng bởi cây chỉ phủ bên ngoài mái ngói.

Giàn hoa được trồng với mục đích tạo bóng mát và làm đẹp cho ngôi nhà nhỏ. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Cây hoa chỉ leo trên mái nên không ảnh hưởng đến đến gia đình. Mọi người vẫn sinh hoạt bên trong nhà bình thường, ngoài sân ông phơi cà phê, nuôi gà. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

"Gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, không gặp bất tiện gì, cũng không có rắn rết như nhiều người lo lắng", anh Dưỡng kể lại. Việc chăm sóc cây cũng khá đơn giản, bởi hoa xác pháo vốn là loài cây khỏe, dễ sống.

Hoa xác pháo (còn được gọi là hoa pháo, liễu pháo…) là loài cây bụi thân leo, cành phân nhánh và rủ xuống thành từng chùm dài. Hoa có hình dáng giống những ống pháo nhỏ khiến người ta gợi nhớ đến Tết xưa, mọc dày và có màu đỏ cam nổi bật trên nền lá xanh.

Ngôi nhà toát lên sự bình yên, thơ mộng. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Ở những vùng khí hậu phù hợp như Lâm Đồng, hoa xác pháo có thể nở gần như quanh năm, nhưng đẹp nhất vẫn là vào mùa xuân, đặc biệt là thời điểm cận Tết Nguyên đán. Hiện tại, hoa đang nở rực rỡ rất bắt mắt. Sau khi những hình ảnh về ngôi nhà viral trên mạng xã hội, nhiều du khách đã nhanh chân tới check-in với "background Tết" đặc biệt này.

Hoa đang nở rộ nhất, màu đỏ rực rỡ khắp mái nhà. (Nguồn: TikTok chillviewbaoloc)