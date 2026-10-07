Sáng chỉ ăn bánh bao 7 nghìn, cô gái tiết kiệm được 194 triệu trong 6 tháng để nộp đơn nghỉ việc

Trước khi nghỉ việc, Ivy là một nhân viên phát triển sản phẩm tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã sống và làm việc ở thành phố này khoảng 5 năm. Khi chứng kiến đồng nghiệp lần lượt mua nhà, kết hôn, sinh con, cô ngày càng nhận ra cuộc sống ấy không phải điều mình mong muốn. Sau 6 tháng cắt giảm gần như mọi khoản chi tiêu, Ivy tích lũy được 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) để nghỉ việc, bắt đầu hành trình du lịch khắp thế giới.

Ivy cho biết trước đây, việc "hứng lên là đi" rất xa vời với cô. Nhưng sau khi đọc nhiều câu chuyện về những người nghỉ việc để đi du lịch dài ngày trên MXH, Ivy bắt đầu tự hỏi: "Tại sao mình không thử một cuộc sống như vậy?".

6 tháng sống tiết kiệm để tự tin nghỉ việc, đi du lịch 9 nước

Quyết định nghỉ việc được Ivy chuẩn bị bằng nửa năm tích lũy gần như cực đoan. Để giảm tiền thuê nhà, cô ở ghép cùng 7 người lạ khác trong 1 căn hộ chỉ rộng 40m2. Mỗi sáng đi làm, Ivy chỉ cho phép mình mua chiếc bánh bao rẻ nhất, giá 2 NDT (khoảng 7.750 đồng). Buổi tối về nhà, cô tự nấu ăn. Bữa trưa hôm sau được tận dụng từ phần thức ăn còn lại của tối hôm trước. Những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần cũng gần như biến mất.

Cô duy trì lối sống này trong 6 tháng và cuối cùng tích lũy được 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) - số tiền mà Ivy cho là đủ để rời Thượng Hải (Trung Quốc) và bắt đầu cuộc sống "nay đây mai đó" như cô từng thích.

Ivy

Đêm trước khi rời Thượng Hải, Ivy một mình đến Bến Thượng Hải, nhìn những tòa nhà cao tầng sáng đèn ở Lục Gia Chủy. Cô nhớ lại cảm giác của mình khi mới bắt đầu làm việc tại thành phố này: Cô biết mình chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi đây và sẽ có một ngày rời đi.

Ngày hôm sau, Ivy đi xe buýt khoảng 1,5 giờ đến cửa khẩu Khorgos. Sau khi xuất cảnh, cô tiếp tục đi xe buýt đến Almaty, Kazakhstan. Tổng hành trình kéo dài khoảng 10 giờ và tiền xe khoảng 200 NDT (khoảng 776.000 đồng). Đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình rong ruổi của cô.

Từ Kazakhstan, Ivy tiếp tục đến Uzbekistan, Armenia, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ rồi tới Ai Cập. Tổng cộng, cô đi qua 9 quốc gia và 32 thành phố, với tổng chi phí khoảng 19.000 NDT (khoảng 73,7 triệu đồng).

Ivy cho biết cô không có bí quyết đặc biệt để đi du lịch với số tiền ít như vậy. Điều thay đổi lớn nhất là tiêu chuẩn sống của cô ngày càng thấp hơn, đồng thời khả năng chịu đựng những điều kiện thiếu thốn cũng tăng lên.

Trong hơn một năm sống nay đây mai đó, Ivy đặt ngân sách ăn, ở và đi lại khoảng 150-200 NDT/ngày (khoảng 582.000-776.000 đồng).

Để tiết kiệm tiền, cô thường không thuê khách sạn mà nghỉ ngơi ở các điểm công cộng như phòng chờ sân bay, quán cà phê mở 24/7. Cô thừa nhận chắc chắn không thể ngủ ngon, nhưng những lúc quá mệt thì vẫn có thể thiếp đi.

Xe buýt cũng trở thành phương tiện quen thuộc nhất của Ivy. Vé máy bay quá đắt, nhiều quốc gia lại không có đường sắt thuận tiện nên xe buýt là lựa chọn tiết kiệm nhất.

Vất vả, mệt mỏi nhưng tất cả đều là trải nghiệm đáng giá

Những chuyến du lịch tiết kiệm đến mức khắc khổ không phải lúc nào cũng dễ chịu. Ivy thừa nhận điều đó. Có những lúc cô cũng tự hỏi bản thân sao lại nghỉ việc để... phải ngồi xe buýt hàng chục giờ và liên tục chịu những bất tiện như vậy.

Nhưng ở mỗi nơi, những cuộc gặp gỡ với người bản địa lại khiến cô cảm thấy hành trình này đáng giá.

Ivy thừa nhận du lịch tiết kiệm không phải chuyện dễ dàng

Tại Azerbaijan, Ivy vừa ra ngoài đã bị ong đốt. Khi trở lại nhà nghỉ, một cô lao công dù không nói được cùng ngôn ngữ vẫn nhận ra cô bị thương, chủ động bôi sữa chua lên vết đốt theo một cách chữa dân gian tại địa phương rồi còn cắt dưa hấu cho cô ăn.

Ở Iran, một nhóm nữ sinh đại học ngồi bàn bên biết hôm đó là sinh nhật Ivy nên mời cô tham gia một bữa tiệc riêng, uống loại rượu họ tự làm.

Tại Iraq, Ivy từng ngủ qua đêm trong một nhà thờ Hồi giáo cùng người dân địa phương. Sáng hôm sau, một người tốt bụng còn miễn phí chở cô đi khoảng 200 km, đưa cô ra khỏi thành phố rồi mới rời đi.

Nhìn lại quyết định và hành trình rong ruổi của mình, Ivy nhận ra nghỉ việc không đơn giản là bỏ lại một công việc phía sau. Đó còn là cách cô thử bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc để tìm một kiểu cuộc sống phù hợp hơn với mong muốn cá nhân. Với cô gái này, 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) tích lũy trong 6 tháng, 9 quốc gia và hơn 32 thành phố bản thân đã đi qua trở thành tài sản đáng giá hơn bất kỳ thứ gì.

"Tôi đã và sẽ luôn tự hào về khoảng thời gian đó trong cuộc đời mình" - Ivy nói.

(Nguồn: Huxiu)