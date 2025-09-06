Sáng 6-9, giá vàng miếng SJC tự do tăng bất thường, vượt 143 triệu đồng/lượng

Sáng nay 6-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 133,9 triệu đồng/lượng, bán ra 135,4 triệu đồng/lượng - tăng thêm 100.000 đồng so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tăng 11 triệu đồng/lượng

Chỉ trong khoảng 2 tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 11 triệu đồng/lượng, mức tăng cao chưa từng có từ trước đến nay.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải mức cao nhất của giá vàng trên thị trường.

Sáng nay, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM và chợ mạng báo giá vàng miếng SJC mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm tới 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt

Cùng xu hướng này, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 1 triệu đồng, lên mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến bất thường của giá vàng miếng trên thị trường tự do khi đang cao hơn giá vàng tại các công ty vàng lớn tới trên 8 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ đà tăng vọt của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 3.587 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với hôm qua, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới.

Theo giới phân tích, giá vàng không ngừng đà tăng mạnh là diễn biến lạ so với những giai đoạn trước đây, khi liên tục lập những đỉnh cao mới kéo dài chuỗi tăng từ năm 2024 tới nay.

Với diễn biến mới nhất, giá vàng đang hưởng lợi khi báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 75.000. Tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%...

Dữ liệu này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất. Đồng USD tiếp tục lùi sâu về 97,7 điểm - mức thấp nhất trong 5 tuần qua hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giá vàng miếng SJC và giá thế giới cùng lập những đỉnh mới

"Nếu đồng USD duy trì ở mức thấp khi FED cắt giảm lãi suất, giá vàng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, với mức tăng liên tục và rất nóng như hiện nay, giá vàng cũng được cảnh báo đang có nhiều rủi ro và nguy cơ bong bóng" – một chuyên gia tài chính khuyến cáo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 114,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng.