Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng

Sáng 6-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch trong khoảng 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trơn mạnh hơn, như: Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn là 172,7 triệu đồng; PNJ bán giá 172 triệu đồng.

Trong khi giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức thấp hơn nhiều, khi mua vào và bán ra lần lượt là 168,1 triệu đồng/lượng và 171,1 triệu đồng/lượng.

Đây là diễn biến khá bất ngờ, bởi nhiều tuần trước, giá vàng nhẫn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải thường xuyên được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, thậm chí cao hơn.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, vừa mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng đã giảm nhanh. Tới 9 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 4.666 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 60 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn giảm khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao. Giá dầu thô đang đứng trên mốc 110 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) duy trì ở mức cao trên 100 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng.