Sáng 5/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Cập nhật lúc 9h00, giá vàng tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn ghi nhận mức giảm tới .

Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn hiện tại ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC áp dụng giá vàng nhẫn ở mức mức 142,2-144,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được niêm yết 145,0-147,0 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Data: CafeF

---------------------------------

Tiếp nối đà giảm hôm qua, mở cửa sáng nay 5/11, nhiều cửa hàng vàng tiếp tục giảm giá vàng khoảng 400-500 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường, hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch khá lớn giữa các thương hiệu. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng. Công ty SJC áp dụng giá vàng nhẫn là 143,4-145,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ đều niêm yết 145,0-148,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lao dốc từ tối 4/11 (giờ Việt Nam), hiện giảm mạnh khoảng 70 USD/ounce xuống còn 3.930 USD/ounce.

Động lực ngắn hạn của thị trường vàng đang thay đổi, và giá có thể đi ngang trong hai tháng cuối năm 2025; tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng biến động 1.000 USD tiếp theo sẽ là theo hướng tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết ông kỳ vọng giá vàng sẽ điều chỉnh tích lũy dưới vùng kháng cự quanh 4.000 USD/ounce, đồng thời lưu ý rằng tháng 11 và tháng 12 thường là giai đoạn tiêu cực đối với các quỹ ETF vàng. "Mục tiêu giá của bạn thực sự phụ thuộc vào khung thời gian," ông nói. "Nếu xét trong 12 tháng tới, đà tăng này vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi cho rằng có thể sẽ có khoảng tám tuần tích lũy. Đây là một sự điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng tăng dài hạn", ông nói.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh SPDR Gold Shares (GLD) – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã giảm gần 8 tấn vàng nắm giữ sau khi giá vàng đạt đỉnh khoảng 4.360 USD/ounce.

Bất chấp việc dòng vốn rút ra khỏi các quỹ ETF toàn cầu, thị trường vàng vẫn chứng kiến nhu cầu đầu tư kỷ lục; ông Doshi lưu ý rằng lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh năm 2020. Ông dự đoán chỉ là vấn đề thời gian trước khi kỷ lục mới được thiết lập. "Do tháng 11 và 12 không phải là giai đoạn thuận lợi, nên có thể năm nay chưa đạt được, nhưng tôi kỳ vọng mức đỉnh mới sẽ xuất hiện trong quý I/2026."

Lan Anh