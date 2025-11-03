Sáng 3/11, vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh sau một tuần, nhà đầu tư lỗ nặng tới 6,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đã tăng mạnh vào đầu tuần qua, sau đó liên tục điều chỉnh giảm. Đóng cửa tuần, giá vàng miếng tại SJC, PNJ hiện thấp hơn 800 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng SJC chiều mua tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI giảm mạnh lần lượt từ 1,1 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Hiện, công ty SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 145,9 - 149,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong tuần qua, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh nhất khi điều chỉnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả giá mua và giá bán vàng nhẫn so với cuối tuần trước. SJC cũng hạ giá vàng nhẫn tới 2,5 triệu đồng/lượng mua bán. Các nhà vàng SJC, PNJ và DOJI giảm giá mua vàng nhẫn 0,8 - 1,2 triệu đồng/lượng và giảm 0,8 - 0,9 triệu đồng/lượng ở giá bán.

Vàng nhẫn tại công ty SJC hiện giao dịch ở mức 143,6 – 146,1 triệu đồng/lượng. Công ty DOJI, PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,3 – 148,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý mua - bán ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá mua - bán ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng tuần qua, cùng mức chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng, khiến nhà đầu tư trong nước lỗ nặng từ 3,8 - 6,8 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn, 2,3 - 2,8 triệu đồng/lượng với vàng miếng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ so với phiên chốt cuối tuần trước, hiện giao dịch quanh ngưỡng 3962,7 USD/ounce (tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh khoảng 19 triệu so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, tâm lý lạc quan dài hạn không hề bị lung lay. Dù giá vàng biến động mạnh gần đây, giới phân tích vẫn nhận định thị trường đang được hỗ trợ vững chắc bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, kéo đồng USD suy yếu.

Các tổ chức tài chính lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng giá vàng sẽ đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus (Anh) thậm chí còn dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD và bạc có thể lên tới 60 USD ngay trong năm tới.

Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức đều lạc quan. Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo giá vàng chỉ tăng khoảng 5% trong năm tới, trong khi Natixis cho rằng giá trung bình năm 2026 sẽ quanh mức 3.800 USD/ounce.

Linh San