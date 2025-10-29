Sáng 29/10: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Theo ghi nhận lúc 6h30 ngày 29/10, giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với cùng thời điểm ngày 28/10.

Đối với vàng miếng, hiện công ty SJC đang niêm yết mức giá 143,1 - 145,1 triệu đồng lượng, giảm tới giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu phiên ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng tới 4,5 - 3,3 triệu đồng mỗi lượng mua - bán, hiện niêm yết ở mức 143,5 - 145,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại DOJI, PNJ đang là 143,1 - 145, 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh tới 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, niêm yết tại 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. SJC tiếp tục giảm 3,8 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn (so với hôm trước), xuống mức 141,2 - 143,7 triệu đồng/lượng. DOJI, Phú Quý, PNJ đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng đang trong khoảng 2 - 2,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn chênh cao nhất tới 3 triệu đồng/lượng.

Tối 28/10, vàng thế giới có lúc giảm sâu, sau đó dần phục hồi, hiện ghi nhận ở mức 3950,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), vàng thế giới hiện tương đương 126 triệu đồng/lượng, chênh lệch khoảng 20 triệu đồng so với giá vàng trong nước.

Theo Reuters, vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào ngày thứ Ba, khi hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý này với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, trong khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

"Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã thực sự giảm xuống, với khả năng hai bên đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối tuần này, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Điều này là tín hiệu tiêu cực đối với các kim loại mang tính trú ẩn an toàn", ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng giá có thể tiếp tục tăng, trong khi những người khác lại tỏ ra thận trọng.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), các chuyên gia dự báo giá vàng có thể đạt 4.980 USD/ounce trong 12 tháng tới. Trong khi đó, cả Citi và Capital Economics đều đã hạ dự báo giá vàng vào thứ Hai.

"Thị trường đã rơi vào trạng thái mua quá mức, và điều đó cuối cùng dẫn tới đợt điều chỉnh trong tuần này", Ngân hàng Bank of America cho biết trong một báo cáo, đồng thời lưu ý rằng giá vàng đang tiến gần tới mức dự báo bi quan là 3.800 USD/ounce trong quý IV.

