Sáng 28/10: Giá vàng nhẫn, vàng SJC tiếp tục giảm mạnh, vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce

Ngay khi mở cửa sáng 28/10, một số cửa hàng vàng trên thị trường đã giảm 1 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn.

Trước đó, giá vàng SJC đã giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn trơn đã giảm 1 - 1,5 triệu đồng/lượng trong ngày 27/10.

Hiện tại, Công ty SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng với giá 147,9 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC giao dịch ở mức 145 – 147,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 145,8 - 148,3 triệu đồng/lượng, PNJ là 145,4 - 148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán lần lượt ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng và 150 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 7h00 (giờ Việt Nam) ở mức 3.997 USD/ounce, chưa thể quay trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce sau khi giảm hơn 120 USD/ounce và mất mốc quan trọng này trong tối 28/10.

Theo Kitco News, sau đợt bán tháo mạnh mẽ hồi tuần trước, thị trường vàng tiếp tục chịu áp lực bán kỹ thuật, với giá giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Dù xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá là tăng, các chuyên gia cảnh báo rằng giá vàng có thể còn giảm sâu hơn trong ngắn hạn.

Theo một số nhà phân tích, vàng đang chịu thêm áp lực bán sau khi Mỹ và Trung Quốc công bố đã đạt được khung thỏa thuận về đàm phán thương mại, qua đó làm giảm bớt phần nào căng thẳng địa chính trị.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận định rằng: "Đà giảm của giá vàng trùng khớp với sự lạc quan mới xoay quanh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi tâm lý rủi ro được cải thiện, chỉ số S&P 500 liên tiếp lập kỷ lục, khiến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng trở nên kém hấp dẫn", ông cho biết trong một báo cáo.

Razaqzada cho rằng việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD là điều không quá bất ngờ, và với diễn biến tuần trước, cú phá ngưỡng này gần như là tất yếu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mốc 4.000 USD vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng.

"Phe bán sẽ tìm kiếm một đợt phá vỡ mang tính quyết định — tức là khi giá vàng duy trì dưới ngưỡng này trong một thời gian đủ dài chứ không chỉ vài ngày. Nếu điều này xảy ra, có thể dẫn đến làn sóng bán tháo tiếp theo, đặc biệt từ các vị thế đầu cơ mua. Ngược lại, nếu giá vàng trụ vững quanh vùng 4.000 USD, điều đó có thể thu hút những nhà đầu tư 'bắt đáy', nhất là những người đã bỏ lỡ đợt tăng trước đó," ông nhận định.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định các nhà đầu tư có thể cần chuẩn bị tâm lý, vì vàng dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy mới.

"Diễn biến giá gần đây cho thấy khả năng cao là mức đỉnh của năm nay đã được thiết lập, bởi nếu xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hơn, thị trường có thể cần nhiều thời gian để phục hồi, trong bối cảnh tâm lý thận trọng của giới đầu tư gia tăng và chứng khoán đang lấy lại sức mạnh," ông nói. "Những lý do để nắm giữ vàng không hề biến mất — chỉ còn câu hỏi liệu chúng có đủ để biện minh cho mức tăng hơn 50% kể từ đầu năm hay không. Theo quan điểm của tôi, đợt tăng tiếp theo của vàng có lẽ sẽ là câu chuyện của năm 2026, nhất là khi giai đoạn tích lũy gần đây bắt đầu từ tháng 4 đã kéo dài tới bốn tháng".

Trong báo cáo mới nhất, Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight, nhấn mạnh rằng xét trên bức tranh lớn, dư địa giảm của vàng là có hạn, và đây chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải xu hướng giảm mang tính cấu trúc. "Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong dài hạn, dựa trên những rủi ro kinh tế vĩ mô và chính sách vẫn đang hiện hữu", bà nói.

Linh San